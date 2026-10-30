Tại dự thảo Quyết định của UBND TP HCM phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố giai đoạn 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm đã có một số đề xuất liên quan đến định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm.

Cũng theo dự thảo, thành phố đã có định hướng phát triển các tuyến metro như: Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP HCM - Mộc Bài, TP HCM - Chơn Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành; kết nối Long Thành, Cái Mép - Thị Vải, Cần Giờ, Bình Dương, Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Ninh.

Đồng thời, phát triển giao thông công cộng, giao thông điện, bến thủy, logistics đô thị, hạ tầng đi bộ, xe đạp và các mô hình TOD.

HoREA đề xuất tận dụng đất bãi bồi làm đường sắt nhẹ tại lõi trung tâm TP HCM. Ảnh minh họa/VAS

Liên quan đến vấn đề này, Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) đã đề nghị bổ sung thêm một số công trình hạ tầng. Cụ thể, HoREA đề nghị ưu tiên phát triển các tuyến đường sắt nhẹ (Light Rail Transit - LRT) tại khu vực lõi trung tâm thành phố và tại khu vực các phường Tam Thắng - Vũng Tàu).

Đồng thời, HoREA đề nghị ưu tiên phát triển đường sắt quốc gia và đường sắt hàng hóa (trong đó, có đường sắt hàng hóa kết nối ga Sóng Thần - Cảng Cát Lái - đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu - Cảng biển Hiệp Phước - Cảng Tân Tập), hoàn thành khoảng 200km đường sắt đô thị vào năm 2030.

HoREA giải thích, tuyến đường sắt nhẹ tại khu vực lõi trung tâm TP HCM được phát triển trên cơ sở tận dụng đất bãi bồi của các tuyến sông rạch khu vực lõi trung tâm thành phố và tuyến đường sắt nhẹ tại khu vực các phường Tam Thắng - Vũng Tàu, để vừa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch, khách vãng lai.

Đối với đề xuất xây dựng tuyến đường sắt hàng hóa trên cao kết nối ga Sóng Thần với cảng Cát Lái, đồng thời kết nối từ Cát Lái với tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu và tuyến Cảng biển Hiệp Phước – Cảng Tân Tập, mục tiêu là hạn chế tình trạng xung đột giao thông.

“Hiện mỗi ngày, cảng Cát Lái có khoảng 18.000–20.000 lượt xe tải nặng và xe container ra vào, lưu thông chung trên các tuyến đường đô thị với ô tô và xe máy, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông”, HoREA cho biết.

Hiệp hội đề nghị bổ sung hồ Sông Ray, hồ Đá Đen, hồ Châu Pha, hồ Suối Nhum cùng hệ thống hồ chứa, trong đó có Bàu Sen và Bàu Trũng, vào quy hoạch do đây là những nguồn nước ngọt thiết yếu đối với khu vực Đông Nam TP HCM.

Đáng chú ý, Hiệp hội kiến nghị quy hoạch, cải tạo Bàu Sen và Bàu Trũng nhằm khôi phục chức năng vốn có của hai hồ nước ngọt tự nhiên, đồng thời phát huy vai trò hồ điều tiết tại khu vực các phường Tam Thắng và Vũng Tàu. Theo Hiệp hội, sau nhiều năm, hai khu vực này đã bị biến thành hồ nước thải.

“Việc cải tạo sẽ góp phần khôi phục giá trị tự nhiên và chức năng điều tiết nước của các hồ”, HoREA nhấn mạnh.