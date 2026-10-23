HoREA đề nghị làm rõ số phận hàng nghìn dự án bất động sản đang 'mắc kẹt'

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, cả nước có tổng số 4.846 dự án bất động sản gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài với quy mô sử dụng đất 208.882 ha, tổng mức đầu tư gần 3,5 triệu tỷ đồng.

Hiện 3.557 dự án đã được xử lý, không còn vướng mắc, còn lại 1.131 dự án đang được tiếp tục xử lý thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương và có 158 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, có khoảng 1.289 dự án vẫn chưa rõ "số phận".

Cả nước còn hàng nghìn dự án bất động sản thuộc diện tiếp tục xử lý hoặc chờ cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Ảnh minh họa: VARS

Theo Hiệp hội bất động sản TP HCM, ngoài 842 dự án đã đưa vào hoạt động, khai thác và 564 dự án đã bị thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động, đã rõ kết quả, thì còn rất nhiều chủ đầu tư chưa được thông tin về kết quả xử lý dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài của mình.

Do vậy, HoREA đề nghị Bộ Tài chính và các địa phương thông báo cho doanh nghiệp biết rõ kết quả xử lý dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài của mình.

Đặc biệt là đối với 1.131 dự án đang được tiếp tục xử lý thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương và 158 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện cho các dự án sau khi được xử lý cho phép tiếp tục triển khai thực hiện “để doanh nghiệp tự mình đi tới”, góp phần vào tăng trưởng GDP hai con số trong các năm 2026, 2027 và ít nhất trong 20 năm tiếp theo.

Ngoài ra, HoREA đề xuất quy định chuyển tiếp về thời điểm xác định giá đất đối với quỹ đất dùng để thanh toán cho các hợp đồng BT được thực hiện trước khi Luật Đất đai mới có hiệu lực.

Theo đề xuất, thời điểm xác định giá đất có thể là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất; thời điểm ký hoặc ký tắt hợp đồng BT; hoặc thời điểm bàn giao công trình BT cho cấp có thẩm quyền. Trường hợp Nhà nước chậm giao đất, cho thuê đất để thanh toán hợp đồng BT sẽ được xử lý theo quy định của Luật Đất đai mới.

Đề xuất này nhằm tháo gỡ vướng mắc cho khoảng 168 dự án BT đã thực hiện từ năm 2007, theo Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007, đến trước khi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) năm 2020 có hiệu lực.

Trong đó, có trường hợp xác định thời điểm ký hoặc ký tắt hợp đồng BT theo quy định tại Nghị định số 91/2026/NĐ-CP, áp dụng cho 3 dự án BT tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; hoặc xác định thời điểm bàn giao công trình BT cho cấp có thẩm quyền.

Qua đó, HoREA kỳ vọng tháo gỡ khó khăn cho các dự án BT tồn đọng, kéo dài, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, không làm thất thoát tài sản công.