HĐND TP HCM vừa xem xét, thông qua 24 dự thảo Nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị 2026, trong đó có dự thảo Nghị quyết Quy định việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Dự thảo này quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Điều 16 Luật Phát triển đô thị 2026, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trật tự xây dựng trên địa bàn TP HCM.

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết này, Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) đề nghị UBND TP HCM xem xét không áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với trường hợp công trình xây dựng là nhà ở được cải tạo, sửa chữa có vi phạm pháp luật xây dựng, mà chủ sở hữu nhà ở vẫn đang cư trú hợp pháp tại nhà ở đó.

HoREA đề nghị không cắt điện, nước nhà ở vi phạm xây dựng nếu chủ vẫn đang cư trú. ﻿Ảnh minh họa/Trường Sinh

HoREA nhận thấy đối với trường hợp nhà ở được xây dựng mới, thì chủ sở hữu nhà ở thường không cư trú tại công trình xây dựng là nhà ở đó, nên việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với trường hợp này là hợp lý.

Nhưng đối với trường hợp nhà ở được cải tạo, sửa chữa thì hầu hết chủ sở hữu nhà ở vẫn đang cư trú hợp pháp tại công trình xây dựng là nhà ở, nên việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với trường hợp này là chưa thật phù hợp để bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho hộ gia đình.

Vì vậy, HoREA kiến nghị HĐND, UBND TP HCM xem xét lại quy định này.