HoREA đề nghị không cắt điện, nước nhà ở sửa chữa có vi phạm xây dựng

Ngày 25/9, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) có văn bản gửi Thường trực HĐND và UBND TP.HCM, đề nghị xem xét việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình xây dựng là nhà ở.

HoREA đề nghị TP.HCM không áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với nhà ở được cải tạo, sửa chữa có vi phạm pháp luật xây dựng nhưng chủ sở hữu vẫn đang cư trú hợp pháp tại nhà.

Theo HoREA, tại kỳ họp thứ 5 ngày 21 - 22/9/2026, HĐND TP.HCM đã xem xét, thông qua 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị 2026. Trong đó có nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phốnhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Điều 16 Luật Phát triển đô thị 2026 để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trật tự xây dựng trên địa bàn TP.HCM.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, dự thảo nghị quyết quy định 8 căn cứ áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước. Trên cơ sở đó, ông Châu đề nghị UBND TP.HCM xem xét không áp dụng biện pháp này đối với trường hợp công trình xây dựng là nhà ở được cải tạo, sửa chữa có vi phạm pháp luật xây dựng nhưng chủ sở hữu vẫn đang cư trú hợp pháp tại nhà ở đó.

Theo ông Châu, đối với nhà ở xây dựng mới, chủ sở hữu thường chưa cư trú tại công trình nên việc ngừng cung cấp điện, nước trong trường hợp vi phạm có thể xem xét là phù hợp.

Tuy nhiên, đối với nhà ở được cải tạo, sửa chữa, phần lớn chủ sở hữu vẫn đang sinh sống hợp pháp tại đây. Việc ngừng cung cấp điện, nước có thể ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sinh hoạt của hộ gia đình.

HoREA kiến nghị Thường trực HĐND và UBND TP.HCM xem xét nội dung này nhằm bảo đảm việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng đồng thời phù hợp với điều kiện sinh hoạt thực tế của người dân.