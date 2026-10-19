Họp xét đặt hàng nhiệm vụ phát triển mô hình làng du lịch sinh thái thông minh

Có 2 đơn vị đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ, gồm: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh và Trường Đại học Thương mại. Mục tiêu của nhiệm vụ hướng tới xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng Bộ tiêu chí SEVI cho mô hình làng du lịch sinh thái thông minh (số - xanh) tại Cao Bằng; triển khai mô hình tại Bản Giuồng thông qua chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng - môi trường, tái cấu trúc quản lý cộng đồng và kết nối thị trường; đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội (trước - sau thí điểm), đóng gói cẩm nang hướng dẫn và đề xuất cơ chế, chính sách trình UBND tỉnh ban hành để nhân rộng giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Từ nghiên cứu hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, Hội đồng tập trung đánh giá các hồ sơ theo các tiêu chí quy định: Tính cấp thiết, tính logic, hợp lý và khả thi, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, hiệu quả và tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu, năng lực và kinh nghiệm của tổ chức và cá nhân tham gia thực hiện.

Hội đồng đánh giá các hồ sơ trên cơ sở xây dựng thuyết minh đều bám sát nội dung đặt hàng của tỉnh, trình bày đầy đủ các mục tiêu, nội dung về sản phẩm đặt hàng; tình hình nghiên cứu, hướng nghiên cứu về du lịch thông minh, sinh thái, chuyển đổi số, quản trị cộng đồng và kinh tế tuần hoàn tương đối đầy đủ; các chủ trương, chính sách của tỉnh trong việc đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch (du lịch sinh thái); định hướng phát triển loại hình du lịch sinh thái thông minh, kết hợp với các điểm du lịch hiện có; xác định được khoảng trống nghiên cứu phù hợp với điều kiện vùng biên giới đa dạng văn hóa; thiết kế nghiên cứu tương đối toàn diện, có trình tự logic từ cơ sở lý luận, khảo sát thực trạng đến xây dựng tiêu chí phát triển công cụ…

Tuy nhiên, cần làm rõ mối liên hệ giữa các kết quả khảo sát, bộ tiêu chí, thiết kế mô hình và đánh giá hiệu quả; chứng minh việc áp dụng bộ tiêu chí trong toàn bộ chương trình thực hiện mô hình; mục tiêu triển khai hệ thống quản lý, nhà điều hành du lịch thông minh; mô hình quản lý vận hành; mục tiêu và quy chế quản lý; giải pháp thực tế, kết quả bản đồ số, phương pháp khảo sát, chỉ tiêu đo lường, yếu tố sinh thái và yếu tố thông minh, mô hình quản lý và tổ chức thực hiện…

Trên cơ sở xem xét, đánh giá hồ sơ của 2 đơn vị đăng ký chủ trì, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu chấm điểm và thống nhất đề nghị UBND tỉnh xem xét lựa chọn Trường Đại học Thương mại chủ trì thực hiện nhiệm vụ.