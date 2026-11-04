Họp xem xét tình hình thu ngân sách nhà nước tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 10 tháng đầu năm 2026

Tham dự cuộc họp có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 10 tháng đầu năm 2026, XNK hàng hóa qua các cửa khẩu, đường chuyên dụng, lối thông quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định, thông suốt. Hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh đạt hiệu suất thông quan cao; trung bình khoảng 1.800 lượt xe/ngày, cao điểm lên đến trên 2.200 lượt xe/ngày.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI báo cáo tóm tắt tình hình thu ngân sách nhà nước qua các cửa khẩu

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu của tỉnh được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu XNK hàng hóa. Hệ thống bến bãi phục vụ XNK hàng hóa trong địa bàn đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn báo cáo nhanh về tình hình xuất, nhập khẩu hàng hoá

Kết quả, trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hàng hóa XNK mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 9.131 triệu USD (tăng 50% so với cùng kỳ năm 2025); số thu nộp ngân sách từ hoạt động XNK đạt 19.914 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 207% chỉ tiêu giao (9.600 tỷ đồng), đạt 110% chỉ tiêu phấn đấu (18.100 tỷ đồng).

Về thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng đầu năm đạt trên 858 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 124,6% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 107,3% dự toán UBND tỉnh giao.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thu ngân sách tại các cửa khẩu còn gặp một số khó khăn do tình hình thế giới diễn biến phức tạp, xung đột quân sự kéo dài, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, giá cả hàng hóa và hoạt động thương mại toàn cầu. Hoạt động XNK, mua bán hàng hóa của cư dân biên giới còn phụ thuộc vào chính sách thương mại, biên mậu của Trung Quốc. Ngoài ra, kim ngạch một số mặt hàng chủ lực có thuế suất cao như ô tô tải, máy móc, thiết bị, kim loại và sản phẩm kim loại chưa ổn định, gây khó khăn cho công tác dự báo nguồn thu…

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã báo cáo, làm rõ kết quả thu ngân sách nhà nước từ hoạt động XNK và thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu 10 tháng đầu năm 2026; đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thu và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Chi cục Hải quan khu vực VI, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Chi cục Hải quan khu vực VI nghiên cứu chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp XNK; tham mưu thành lập Tổ công tác hoặc Ban chỉ đạo cấp tỉnh để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động XNK, thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh gửi văn bản kiến nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn về truy suất nguồn gốc nông sản xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ thông quan. Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực VI tiếp tục quan tâm tuyên truyền, khuyến khích và thu hút doanh nghiệp mở tờ khai tại chi cục.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp; tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện quy hoạch phân khu, nhất là tại khu vực cửa khẩu Chi Ma; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, tiến độ thực hiện dự án sửa chữa các vị trí hư hỏng trên đường tỉnh 236 (Lộc Bình – Chi Ma) …

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa công viên Logistics Viettel vào phạm vi khu vực cửa khẩu, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK và công tác thu ngân sách tại các cửa khẩu; khẩn trương xây dựng, hoàn thành các phần mềm quản lý phục vụ công tác thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực tại cửa khẩu theo phương thức tự động; quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2026.