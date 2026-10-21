Họp xem xét tiến độ triển khai thực hiện khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc, lập hồ sơ sức khoẻ điện tử cho người dân

- Sáng 21/10, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu tỉnh với 65 điểm cầu các xã, phường của tỉnh.

Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên của Tổ Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc và lập sổ sức khoẻ điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Các đại biểu dự cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân; tiến độ khám sức khỏe đối với các nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ; việc tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử và liên thông dữ liệu khám sức khỏe trên ứng dụng VNeID; tình hình triển khai nhiệm vụ của Tổ Công tác và việc thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Các đại biểu dự cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 1/1 đến ngày 9/10/2026, toàn tỉnh có 363.114 người được khám sức khỏe định kỳ, đạt 45,96% tổng dân số thường trú toàn tỉnh (không bao gồm lực lượng công an, quân đội và người lao động ngoài tỉnh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp và nước ngoài). Trong đó có 61.576 trẻ dưới 6 tuổi, 187.423 người từ 6 đến 18 tuổi và 114.115 người trên 18 tuổi, riêng trẻ mầm non và học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh được khám sức khoẻ định kỳ đạt 99,98%.

Về tạo lập sổ sức khỏe điện tử, tính đến ngày 25/9, toàn tỉnh có 120.397 lượt dữ liệu khám sức khỏe được cập nhật trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Tính đến ngày 15/10, toàn tỉnh có 655.039 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã kích hoạt, đạt 75,57% dân số thường trú. Số nhân khẩu thường trú đã tích hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên VNeID là 272.627 người, đạt 31,45% tổng dân số thường trú toàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Y tế trình bày báo cáo tại cuộc họp

Bên cạnh những mặt đạt được, kết quả tích hợp thẻ BHYT trên VNeID giữa các xã, phường còn chênh lệch. Đơn cử như xã Tân Tiến đạt tỷ lệ cao nhất với 59,82% tổng dân số thường trú được khám sức khoẻ định kỳ, trong khi đó xã Yên Phúc đạt mức thấp nhất là 17,72%. Toàn tỉnh có 12/65 xã, phường đạt tỷ lệ từ 40% trở lên, 28/65 xã, phường đạt dưới 30%...

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở, nhất là việc cập nhật, liên thông dữ liệu và tích hợp thẻ BHYT trên VNeID, đồng thời đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và hoàn thiện sổ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các xã, phường tập trung triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân. Trong đó, các xã, phường phải hoàn thành khám sức khỏe đợt 1 trước ngày 31/10, đợt 2 trước ngày 30/11/2026.

Các xã, phường cần tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, phấn đấu hoàn thành trước ngày 5/11.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí chỉ đạo Sở Y tế rà soát, giới thiệu các cơ sở y tế đủ điều kiện để các xã, phường lựa chọn, ký hợp đồng tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân; chủ động bố trí, điều phối nhân lực y tế giữa các đơn vị, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở tham gia khám, bảo đảm đủ nhân lực triển khai theo kế hoạch, không để xảy ra tình trạng quá tải.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các địa phương hỗ trợ người dân cập nhật VNeID. Bảo hiểm xã hội tỉnh khẩn trương hoàn thiện, cung cấp danh sách các đối tượng thuộc diện khám sức khỏe và những trường hợp không phải khám; phối hợp với Sở Y tế và các địa phương rà soát, đối soát dữ liệu, bảo đảm chính xác, tránh trùng lặp đối tượng...

Các sở, ngành liên quan khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai, đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, tiến độ đề ra.