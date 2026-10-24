Họp xây dựng dự thảo Đề án kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo Sở VHTT&DL cùng đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và lãnh đạo UBND xã Chi Lăng.

Đại diện Sở VHTT&DL trình bày dự thảo Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427 - 2027)

Kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427 - 2027) là sự kiện lịch sử trọng đại, được xác định tổ chức ở quy mô cấp quốc gia. Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 18/9/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Lạng Sơn được giao chủ trì tổ chức các hoạt động chính kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang, đồng thời phối hợp với tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan Trung ương triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền và quảng bá.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đại diện Sở VHTT&DL trình bày dự thảo Đề án tổng thể. Theo dự thảo, chuỗi hoạt động kỷ niệm diễn ra tập trung cao điểm vào tháng 10/2027. Điểm nhấn là các sự kiện cấp quốc gia vào ngày 10/10/2027 bao gồm lễ dâng hương, lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật đặc biệt và triển lãm tư liệu, hiện vật lịch sử.

Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn sẽ chủ trì tổ chức lễ hội văn hóa kỷ niệm, phát triển các tour du lịch lịch sử, triển khai hoạt động giáo dục truyền thống, bảo tồn di tích Chi Lăng và các chương trình tri ân, an sinh xã hội. Các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai hoạt động lồng ghép thiết thực, không tổ chức lễ kỷ niệm riêng.

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh (Sở VHTT&DL) phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Lãnh đạo UBND xã Chi Lăng phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến đối với dự thảo đề án; dự thảo quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427-2027). Trong đó, tập trung vào một số nội dung: thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động; vị trí bãi đỗ xe; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; truyền thông, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm; chỉnh lý trưng bày hiện vật, tư liệu tại Nhà trưng bày Chiến thắng Chi Lăng...

Giám đốc Sở VHTT&DL phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở VHTT&DL nhấn mạnh: Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427 - 2027) là sự kiện có ý nghĩa lịch sử sâu sắc nhằm tôn vinh tầm vóc chiến thắng, nghệ thuật quân sự đặc sắc và truyền thống yêu nước của dân tộc; giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, quảng bá hình ảnh đất và người xứ Lạng, tạo động lực phát triển du lịch, kinh tế - xã hội địa phương.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, đồng chí yêu cầu phòng chuyên môn tiếp thu, khẩn trương rà soát và hoàn thiện dự thảo đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định ban hành. Trong đó, nội dung các hoạt động kỷ niệm bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, gắn liền với công tác bảo tồn di sản, huy động sự tham gia tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.