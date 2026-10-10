Họp trực tuyến về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp

Dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đến ngày 5/9/2026, cả nước có 34/34 tỉnh, thành phố hoàn thành phương án sắp xếp. Tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống còn 18.555, giảm 18.975 cơ sở, tương ứng 50,6%. Trong đó, cơ sở giáo dục mầm non giảm 6.775 trường, giáo dục phổ thông giảm 11.951 trường, giáo dục thường xuyên giảm 249 trung tâm; hình thành 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học.

Việc sắp xếp cơ bản không làm gián đoạn hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, một số địa phương còn khó khăn trong bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên, hoàn thiện việc bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ, dữ liệu và tổ chức hoạt động tại các cơ sở sau sắp xếp.

Các đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh Lạng Sơn

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, cả nước đã xác định danh mục đầu tư 229 trường tại 229 xã, phường thuộc 21 tỉnh, thành phố; trong đó có 108 trường khởi công năm 2025 và 121 trường khởi công năm 2026. Đến ngày 6/10/2026, trong số 108 trường giai đoạn 1, có 40 trường hoàn thành 100% các hạng mục, 68 trường còn lại đang tiếp tục thi công. Các trường đã khai giảng ngày 5/9/2026; việc hoàn thiện các hạng mục còn thiếu được triển khai song song với tổ chức dạy học tại những trường chưa hoàn thành.

Các đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh Lạng Sơn

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo các địa phương đã trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Các nội dung tập trung vào việc giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên sau sắp xếp; nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện hoạt động của trường học; thực hiện chế độ, chính sách và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh nội trú; đổi mới công tác quản lý, vận hành các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, nhất là trường phổ thông nội trú liên cấp.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục phải hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới phải bảo đảm đầy đủ điều kiện dạy học, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh. Việc sắp xếp chỉ được coi là hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả, bảo đảm tốt hơn điều kiện dạy và học, an toàn và quyền lợi của học sinh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu kết luận cuộc họp

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả sắp xếp, vận hành cơ sở giáo dục; rà soát, điều chỉnh những bất cập tại các trường quy mô lớn, nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường, hoàn thành trong tháng 10/2026, đồng thời, hoàn tất bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ, dữ liệu và các điều kiện quản lý liên quan; bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, báo cáo kết quả trước ngày 15/10/2026.

Đối với 68 trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1 chưa hoàn thành, các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, xây dựng tiến độ cụ thể cho từng trường; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vừa thi công, vừa tổ chức dạy học, chỉ đưa công trình vào sử dụng khi đủ điều kiện nghiệm thu, đồng thời, bảo đảm đủ đội ngũ giáo viên, nhân viên, kinh phí và các điều kiện thiết yếu phục vụ dạy học, nuôi dưỡng học sinh. Bộ GD&ĐT nghiên cứu tổ chức tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành trường nội trú, chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục học sinh phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và văn hóa vùng biên giới.

Đối với 121 trường giai đoạn 2, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT trong tháng 10/2026 ban hành văn bản hướng dẫn, rút kinh nghiệm từ giai đoạn 1; các địa phương gửi cam kết về tiến độ, chất lượng từng trường đến Thủ tướng Chính phủ và Bộ GD&ĐT trước ngày 20/10/2026. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, xác định tiến độ cụ thể cho từng dự án, chủ động tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm chất lượng và hoàn thành đúng kế hoạch. Quá trình triển khai cần chú trọng khảo sát địa điểm, địa chất, thiết kế, nguồn vật liệu và lựa chọn nhà thầu phù hợp; nghiên cứu giải pháp thi công thích ứng với điều kiện địa hình, thời tiết.

Sau sắp xếp, tỉnh Lạng Sơn còn 375 cơ sở giáo dục, giảm 262 cơ sở, tương đương 41,1%; mạng lưới trường, lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, các phân hiệu, điểm trường cần thiết tại vùng cao, vùng khó khăn tiếp tục được duy trì. Đối với trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, 4 trường giai đoạn 1 tại các xã Kiên Mộc, Mẫu Sơn, Khuất Xá và Quốc Khánh đã đi vào hoạt động từ năm học 2026 - 2027, với tổng số 4.629 học sinh, trong đó 4.114 học sinh nội trú và 515 học sinh bán trú. Cùng với đó, tỉnh đang triển khai 7 dự án trường thuộc giai đoạn 2; các dự án cơ bản đã có mặt bằng để tổ chức thi công.