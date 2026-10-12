Họp trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Đại biểu tỉnh Lai Châu dự cuộc họp.

Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tống Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì. Dự họp có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành, đơn vị..

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện; đồng thời giới thiệu Bản đồ số Văn hóa Việt Nam. Các bộ, ngành và địa phương đã từng bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành kế hoạch, nhiệm vụ phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và địa bàn. Các hoạt động được định hướng tổ chức đa dạng, kết hợp giữa sự kiện trọng tâm với hoạt động tại cơ sở, giữa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống với sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, tạo điều kiện để nhân dân tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Quang cảnh điểm cầu Trung ương.

Thảo luận tại các điểm cầu, đại biểu tập trung rà soát tiến độ chuẩn bị, công tác phối hợp và nội dung các hoạt động dự kiến tổ chức trong Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc, từ ngày 18–24/11/2026. Đồng thời, nêu những vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm các hoạt động được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, thiết thực và hiệu quả. Các địa phương phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, khuyến khích người dân chủ động tham gia, trực tiếp tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp với điều kiện thực tế; kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, tôn vinh giá trị truyền thống với sáng tạo, trải nghiệm hiện đại, đồng thời phát huy nguồn lực tại chỗ và lợi thế của công nghệ số để lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng…

Lãnh đạo các bộ phát biểu tại điểm cầu Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh thời gian chuẩn bị không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn. Vì vậy, các bộ, ngành Trung ương cần sớm có hướng dẫn cụ thể để địa phương chủ động triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Quang cảnh các điểm cầu dự cuộc họp.

Đồng chí Phó Thủ tướng đề nghị, các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón lãnh đạo Trung ương về dự tại địa phương. Quá trình triển khai cần bám sát tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, bảo đảm các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu đề ra. Đồng chí Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn cơ sở; xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ; lấy cộng đồng dân cư làm trung tâm, thông qua văn hoá để gắn kết con người đậm đà bản sắc văn hoá các dân tộc…