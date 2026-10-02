Họp triển khai chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt tại Thái Nguyên

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp, về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo dự thảo kế hoạch, Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn” thuộc chuỗi "Tự hào là người Việt Nam” dự kiến được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 1/11/2026 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu tỉnh Thái Nguyên tham dự cuộc họp.

Nội dung chương trình kết hợp chính luận, phóng sự và các tiết mục nghệ thuật để làm nổi bật truyền thống lịch sử, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các giá trị văn hóa và khát vọng phát triển đất nước. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam; Báo và Phát thanh, Truyền hình địa phương.

Tỉnh Thái Nguyên xác định đây là sự kiện chính trị, văn hóa có quy mô lớn, đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên. Thời điểm tổ chức nằm trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30-10 đến 7/11/2026. Qua đó, tạo chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, truyền thông có sức lan tỏa, gắn truyền thống cách mạng, vùng ATK Việt Bắc với văn hóa trà và thành tựu phát triển của tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên cho rằng, việc lựa chọn Thái Nguyên là địa phương đăng cai tổ chức chương trình là niềm vinh dự, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Trung ương đối với tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí khẳng định, tỉnh Thái Nguyên trân trọng và sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện để chương trình được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ. Đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

Về kinh phí, đồng chí đề nghị các cơ quan Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan thường trực xác định cụ thể các nội dung, nguồn lực cần thiết để tỉnh có cơ sở phối hợp. Bên cạnh nguồn kinh phí được bố trí theo chương trình, Thái Nguyên sẵn sàng cân đối, hỗ trợ thêm trong khả năng của địa phương để bảo đảm các điều kiện tổ chức.

Đồng chí Bùi Văn Lương cũng nhấn mạnh, chương trình có ý nghĩa không chỉ ở quy mô tổ chức mà còn ở sức lan tỏa. Đây là chương trình cấp quốc gia, do đó cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng nội dung, nghệ thuật, hình ảnh và hiệu quả truyền thông.

Các nội dung cần được xây dựng hài hòa, vừa bảo đảm tính chính trị, vừa tạo sức hấp dẫn đối với khán giả, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Thái Nguyên và lan tỏa những thành tựu, giá trị của đất nước trong quá khứ, hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai.

Liên quan đến phương án tổ chức tại Sân vận động Thái Nguyên, đồng chí Bùi Văn Lương đề nghị Ban Tổ chức và các đơn vị chuyên môn khảo sát, tính toán kỹ quy mô khán giả, vị trí sân khấu, hệ thống màn hình LED, âm thanh, ánh sáng và góc quan sát.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên phối hợp thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức; chuẩn bị tốt các điều kiện đón tiếp đại biểu, khách mời và người dân, qua đó thể hiện hình ảnh Thái Nguyên thân thiện, hiếu khách.

Đại diện Đài truyền hình Việt Nam phát biểu.

Đại diện các đơn vị phát biểu.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, chương trình cần được xác định trước hết là một hoạt động chính trị có ý nghĩa kết nối người Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Do vậy, toàn bộ tư liệu, hình ảnh sử dụng trong chương trình cần được kiểm tra, thẩm định kỹ trước khi đưa lên sân khấu.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến phát biểu kết luận cuộc họp.

Đối với phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh Thái Nguyên, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lựa chọn những tư liệu, hình ảnh tiêu biểu, có giá trị, làm nổi bật nét đặc trưng của địa phương và góp phần làm sâu sắc thông điệp chung của chương trình.

Đồng chí đề nghị Vụ Tuyên truyền phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đặc biệt là tỉnh Thái Nguyên rà soát, thẩm định toàn bộ nội dung từ đề cương, kịch bản chi tiết, tư liệu, phóng sự đến lời dẫn.

Tỉnh Thái Nguyên chủ động làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan để thống nhất điều kiện ghi hình, truyền hình trực tiếp, tiếp sóng và phương án xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện.

Về kinh phí, tỉnh Thái Nguyên chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan lập dự toán, xác định nguồn kinh phí bảo đảm và thực hiện các thủ tục theo thẩm quyền.

Trước ngày 10-10, các đơn vị và địa phương hoàn thiện việc xác định đầu mối, đề cương, kịch bản dự kiến, phương án mời, phương án tổ chức và dự toán kinh phí. Trước ngày 15-10, hoàn thiện kịch bản chi tiết, tư liệu phóng sự, phương án sân khấu, kỹ thuật, truyền thông, an ninh, an toàn và tổ chức.

Từ ngày 16 đến 31-10, các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện các thủ tục, triển khai thi công, tập luyện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Tổ chức sơ duyệt ngày 29-10 và tổng duyệt chương trình vào ngày 31/10/2026.