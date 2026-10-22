Họp triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027)

Theo báo cáo, đến nay tỉnh đã ban hành 54 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác rà soát chế độ, chính sách và nhu cầu hỗ trợ đối với người có công đã được thực hiện tại 55 xã, phường có người có công. Sở Nội vụ đang quản lý 46.407 hồ sơ người có công đã được số hóa.

Đối với chương trình hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có 29 hộ được phê duyệt hỗ trợ, tổng kinh phí 1 tỷ 505 triệu đồng; đến ngày 21/10, đã có 9 nhà hoàn thành, 15 nhà khởi công. Đề nghị hỗ trợ kinh phí tu sửa, nâng cấp 1 đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, 13 nghĩa trang liệt sĩ và 1 Trung tâm Điều dưỡng người có công và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; sửa chữa, xây mới 74 nhà bia ghi tên liệt sĩ tại 33 xã, phường. Tổng nhu cầu kinh phí hơn 143 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; dự thảo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và kế hoạch tổ chức hội nghị gặp mặt, tri ân người có công với cách mạng và biểu dương người có công tiêu biểu, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Dự kiến, hội nghị gặp mặt, tri ân người có công với cách mạng và biểu dương người có công tiêu biểu, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" tổ chức 1 buổi vào ngày 27/7/2027, sau lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Hội nghị dự kiến có 450 đại biểu là người có công tiêu biểu, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và thương binh, bệnh binh... Dịp này, tỉnh dự kiến tặng quà cho người có công với cách mạng, số lượng dự kiến 7.580 suất, tổng kinh phí 7 tỷ 580 triệu đồng.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả triển khai kế hoạch của UBND tỉnh; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công, hỗ trợ nhà ở và tu sửa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ; công tác chuẩn bị, xây dựng nội dung chương trình, rà soát đối tượng, công tác tổ chức, tặng quà tại hội nghị gặp mặt, tri ân người có công với cách mạng và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...

Đồng chí Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch số 3336/KH-UBND của UBND tỉnh. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhà ở và tu sửa công trình ghi công liệt sĩ, hoàn thành trước ngày 27/7/2027.

Về các hoạt động kỷ niệm: Lễ thắp nến tri ân, giáo dục truyền thống, hành trình về nguồn, thăm hỏi gia đình liệt sĩ và chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân, bảo đảm đúng hướng dẫn của Trung ương; Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương rà soát đối tượng thụ hưởng, ưu tiên hỗ trợ hộ có nhà ở xuống cấp; các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm sóc sức khỏe người có công và gia đình liệt sĩ; tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sớm ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, duy trì họp định kỳ 3 tháng/1 lần; giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được triển khai thiết thực, hiệu quả.