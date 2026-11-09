Họp Tổ công tác xây dựng bộ biểu vị trí việc làm.

Dự họp có các đồng chí Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Tổ công tác; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, dự cuộc họp.

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị của tỉnh; đồng thời, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Tỉnh đã lựa chọn 4 đơn vị để triển khai làm điểm, đồng thời tổ chức thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tại cuộc họp.

Đến nay, toàn tỉnh có 334 đầu mối thuộc 4 nhóm công tác phải lập bộ biểu; đã tiếp nhận đủ 334 bộ dữ liệu, đạt 100%. Các bộ biểu đã được đồng bộ chính thức lên phần mềm. Công tác rà soát, kê khai được triển khai ở cả cấp tỉnh và cấp xã, làm cơ sở xác định nhiệm vụ, khối lượng công việc, vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.

Qua tổng hợp bước đầu, các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện đúng cấu trúc 9 biểu, mã nhiệm vụ và mã vị trí việc làm theo hướng dẫn; bước đầu xác định nhu cầu nhân lực, phương án bố trí biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc. Phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 được xây dựng theo chủ trương tinh giản khoảng 5-10% của Trung ương, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên, chất lượng bộ biểu giữa các đơn vị chưa đồng đều, nhất là cấp xã. Một số đơn vị kê khai khối lượng, thời gian thực hiện công việc chưa sát thực tế; số liệu thiếu căn cứ kiểm chứng; việc xác định nhu cầu biên chế chưa gắn với bố trí, sắp xếp nhân lực hiện có. Khó khăn chủ yếu là thời gian triển khai ngắn, khối lượng công việc lớn, một số nhiệm vụ đặc thù chưa có hướng dẫn cụ thể; phần mềm chưa ổn định, thiếu tài khoản cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Tổ công tác thảo luận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; thống nhất nguyên tắc không tăng biên chế chỉ dựa trên kết quả quy đổi thời gian làm việc. Các đơn vị có nhu cầu nhân lực vượt số biên chế được giao cần chủ động sắp xếp, bố trí lại nhân sự, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng phương án biên chế; đôn đốc các cơ quan, đơn vị khối Đảng hoàn thiện bộ biểu theo kết quả thẩm định; kiểm tra, tổng hợp kết quả của khối Đảng và 4 khối, 2 cấp, báo cáo Tổ công tác; hoàn thiện báo cáo, phương án biên chế của tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn thống nhất; phối hợp với đơn vị triển khai phần mềm cấp tài khoản cho các đơn vị sự nghiệp công lập; đôn đốc các đơn vị sự nghiệp chưa gửi bộ dữ liệu và các xã, phường chưa đủ điều kiện nhập dữ liệu vào hệ thống khẩn trương hoàn thiện trước ngày 12/11/2026; làm rõ căn cứ xây dựng phương án giảm biên chế gắn với nhu cầu của từng cơ quan.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc khối phụ trách hoàn thiện bộ biểu, khắc phục lỗi hệ thống; tổng hợp, gửi dữ liệu về Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh hoàn thiện bộ biểu theo kết quả kiểm tra; người đứng đầu ký xác nhận, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và gửi cơ quan đầu mối của khối. Các đồng chí Tổ phó, Trưởng nhóm trực tiếp chỉ đạo khối được phân công phụ trách; cho ý kiến về kết quả của khối trước khi gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy.