Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu chủ trì họp Tổ công tác vận hành Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Sơn La đã hình thành nền tảng và khối lượng dữ liệu tương đối lớn. Tuy nhiên, trong tổng số 446 bảng dữ liệu, vẫn còn 56 bảng chưa có bản ghi. Trong kỳ, có 10 đơn vị phát sinh thay đổi dữ liệu, 8 đơn vị không phát sinh thay đổi dữ liệu. Trung tâm giám sát, điều hành IOC đã xây dựng gần 400 bảng biểu, biểu đồ trực quan và các sản phẩm hỗ trợ khai thác dữ liệu; đa phần các sở, ngành chưa đề xuất điều chỉnh. Hệ thống đã cấu hình 1.225 câu hỏi huấn luyện chatbot phục vụ tra cứu, khai thác dữ liệu. Cổng dữ liệu mở tỉnh hiện cung cấp 855 danh mục dữ liệu, trong đó 395 danh mục được kết nối từ Kho dữ liệu dùng chung; 460 dữ liệu gồm dữ liệu lịch sử và dữ liệu được phân tách từ dữ liệu gốc. Hệ thống đã cấu hình trên 800 câu hỏi huấn luyện chatbot phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác dữ liệu.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tại cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Dữ liệu được cập nhật chưa bảo đảm đầy đủ về số lượng và chất lượng phục vụ chỉ đạo, điều hành. Một số đơn vị đề xuất kỳ cung cấp dữ liệu theo quý, năm làm hạn chế giá trị điều hành. Việc rà soát, điều chỉnh danh mục dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở chưa hoàn tất. Nhân lực có chuyên môn về dữ liệu, công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Họp Tổ công tác vận hành Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện danh mục dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các sở, ngành rà soát, chuẩn hóa, nâng cao chất lượng dữ liệu; ưu tiên bổ sung những nhóm dữ liệu phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, điều hành; tăng tần suất cập nhật, hướng tới cập nhật ngay khi có biến động. Đẩy mạnh kết nối, đồng bộ dữ liệu tự động; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc và cảnh báo dữ liệu chậm cập nhật. Tiếp tục hoàn thiện các bảng biểu IOC, báo cáo phân tích, phát triển dữ liệu mở và ứng dụng AI trong khai thác dữ liệu, bảo đảm kiểm tra, xác thực tính chính xác của dữ liệu và kết quả do AI cung cấp.