Họp Tổ công tác tư vấn nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác tư vấn nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Lạng Sơn chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và phát triển kinh tế tư nhân trong 9 tháng đầu năm 2026; tình hình triển khai đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2026.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 6/7/2026 của UBND tỉnh, đến nay, 23/23 sở, ban, ngành và 65/65 xã, phường được giao nhiệm vụ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp; tăng cường công khai thông tin về quy hoạch, đất đai, cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư; tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận nguồn lực, mở rộng thị trường và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đã triển khai các hoạt động tập huấn, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến đất đai, môi trường, mặt bằng sản xuất, kinh doanh. Công tác tuyên truyền về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và phát triển kinh tế tư nhân được triển khai trên các loại hình báo chí, nền tảng số...

Đối với công tác đánh giá DDCI năm 2026, Sở Tài chính đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện bộ chỉ số theo hướng tích hợp các tiêu chí đánh giá PCI và hiệu quả phát triển kinh tế tư nhân. Theo hồ sơ thương thảo, quy mô khảo sát dự kiến tối thiểu 5.000 phiếu, thu thập ý kiến của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm đánh giá chất lượng điều hành, mức độ thuận lợi trong tiếp cận và giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các thành viên Tổ công tác tham dự cuộc họp

Thành viên Tổ công tác nghiên cứu báo cáo tại cuộc họp

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế. Việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai có thời điểm còn chậm; kết nối, đồng bộ dữ liệu trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính còn khó khăn. Công tác công khai, cập nhật thông tin tại một số cơ quan chưa kịp thời; chất lượng đối thoại, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp chưa đồng đều...

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương nêu ý kiến tại cuộc họp

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn phát biểu tại cuộc họp

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ; đề xuất bổ sung thêm thành viên Tổ công tác là đại diện các sở, ngành, UBND phường, xã. Đồng thời rà soát, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành gắn với lượng hóa các công việc cần thực hiện từ nay đến cuối năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác tư vấn nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Lạng Sơn phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc cải thiện chỉ số PCI, phát triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện bộ chỉ số DDCI rất lớn. Do đó, các thành viên Tổ công tác cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Đồng chí giao Sở Tài chính tăng cường phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các loại hình báo chí của tỉnh về cải thiện chỉ số PCI và phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời rà soát nhiệm vụ, tham mưu bổ sung thành viên Tổ công tác bảo đảm đúng, đủ, phù hợp thực tiễn; xây dựng khung báo cáo theo từng tháng để kiểm đếm kết quả gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

Các sở, ngành liên quan tổ chức rà soát kết quả công việc và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) do đơn vị mình phụ trách từ nay đến hết năm 2026.

Đồng chí cũng yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tăng cường tuyên truyền tới các doanh nghiệp hội viên về chủ trương, kế hoạch của tỉnh; tích cực tham gia khảo sát chỉ số PCI và bộ chỉ số DDCI của tỉnh năm 2026.