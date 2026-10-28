Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng uỷ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Các thành viên Ban Chỉ đạo dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh tháng 10/2026; tiến độ xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc; kết quả kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Đảng ủy Sở Tài chính và các đảng viên có liên quan; đề xuất lựa chọn vụ việc, vụ án điển hình để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết, rút kinh nghiệm, nhận diện và cảnh báo phòng ngừa chung.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo tại cuộc họp.

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; việc sắp xếp đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp chính quyền địa phương. Công an tỉnh báo cáo tiến độ điều tra đối với vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc xử lý.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị trong tháng 11, Ban Nội chính Tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì tham mưu hoàn thành chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; xây dựng dự thảo chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027 của Ban Chỉ đạo; tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; tham mưu theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết các vụ việc điển hình để tập trung lãnh đạo xử lý, giải quyết, rút kinh nghiệm, nhận diện và cảnh báo phòng ngừa. Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tập trung giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý; hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối các dự án kéo dài thuộc thẩm quyền của tỉnh; tập trung chỉ đạo giải quyết đối với các cơ sở nhà, đất; chỉ đạo các xã, phường phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh hoàn thành xây dựng phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất hiện nay chưa có phương án. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo rà soát, tham mưu, đề xuất bổ sung vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nhất là trong lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được phân công trực tiếp quản lý, phụ trách.