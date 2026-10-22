Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh

Dự cuộc họp có lãnh đạo và các ủy viên BCĐ, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ quán triệt nội dung cuộc họp

Tại cuộc họp, đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTNLPTC tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả công tác tháng 10

Trong tháng 10/2026, BCĐ đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện công tác PCTNLPTC; đôn đốc thực hiện các kết luận cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về PCTNLPTC.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm. BCĐ đã tập trung chỉ đạo xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ và các cơ sở nhà, đất dôi dư; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo đối với các vụ án, vụ việc, dự án thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo.

Đồng chí Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng lĩnh vực PCTNLPTC với hình thức đa dạng...

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Trong chương trình, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ của BCĐ trong tháng 11/2026. Đồng thời cho ý kiến về báo cáo tiến độ, kết quả xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, dự án thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo; kết quả rà soát các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026 của BCĐ.

Đồng chí đề nghị: Các thành viên BCĐ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác PCTNLPTC; tiếp tục chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy theo chương trình, kế hoạch đề ra; xây dựng kế hoạch, xác định mốc thời gian cụ thể, phân công rõ người, rõ trách nhiệm trong quá trình xử lý, tháo gỡ.

Đồng thời chỉ đạo rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát của BCĐ; lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo; tăng cường các biện pháp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí giao Ban Nội chính Tỉnh ủy, cơ quan Thường trực BCĐ tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo thông báo kết luận, bảo đảm thống nhất số liệu, danh mục, nhiệm vụ và thời hạn; tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra, giám sát của thành viên BCĐ Trung ương về PCTNLPTC.