'Hộp thư số Công đoàn' - mở thêm kênh lắng nghe công nhân

CẦU NỐI TIẾP NHẬN THÔNG TIN

Sau giờ làm việc tại doanh nghiệp, khu nhà trọ là nơi công nhân trở về nghỉ ngơi, sinh hoạt và chăm lo cho gia đình. Cùng với chuyện tiền lương, việc làm, chế độ bảo hiểm, những vấn đề như: An ninh trật tự, vệ sinh môi trường và điều kiện sinh hoạt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động. Tuy nhiên, với những công nhân làm việc theo ca, thường xuyên tăng ca, việc sắp xếp thời gian gặp cán bộ Công đoàn để hỏi thông tin hoặc phản ánh vấn đề phát sinh không phải lúc nào cũng thuận tiện.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao bảng tượng trưng mô hình “Hộp thư số Công đoàn” cho đại diện các chủ nhà trọ.

Từ thực tế đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp triển khai mô hình “Hộp thư số Công đoàn” tại 5 khu nhà trọ công nhân, sử dụng mã QR làm cầu nối tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng, phản ánh và kiến nghị của người lao động.

Chị Nguyễn Thị Hồng, công nhân đang sinh sống tại khu nhà trọ Bảy Song, ấp Tân Quới, xã Tân Hương chia sẻ: “Tôi thấy việc có mã QR để liên hệ với Công đoàn khá thuận tiện. Công nhân đi làm cả ngày, có khi tăng ca nên không phải lúc nào cũng sắp xếp được thời gian gặp trực tiếp cán bộ Công đoàn. Nếu có vấn đề cần hỏi về chế độ, chính sách hoặc cần phản ánh chuyện ở nơi làm việc, mình có thêm một cách để gửi thông tin và mong được hướng dẫn”.

LẮNG NGHE TIẾNG NÓI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Để một kênh phản ánh trực tuyến đến được với công nhân, công nghệ thôi chưa đủ, người lao động cần biết mã QR dùng để làm gì, cách gửi thông tin ra sao và khi gặp khó khăn thì có ai hướng dẫn. Trong quá trình này, chủ nhà trọ có thể trở thành cầu nối quan trọng. Là người thường xuyên tiếp xúc với công nhân, chủ nhà trọ có điều kiện phổ biến thông tin, hỗ trợ người thuê trọ tiếp cận kênh kết nối và phối hợp giữ gìn môi trường sống ổn định, an toàn.

Ông Nguyễn Văn Song, chủ nhà trọ Bảy Song, ấp Tân Quới, xã Tân Hương cho biết: “Công nhân ở trọ có người làm giờ hành chính, có người làm ca đêm, tăng ca nên thời gian sinh hoạt không giống nhau. Nếu có kênh thông tin thuận tiện để công nhân liên hệ với Công đoàn thì đây là điều tích cực. Chủ nhà trọ có thể hỗ trợ thông báo, hướng dẫn người thuê trọ tiếp cận kênh này khi cần thiết”.

Sự tham gia của chủ nhà trọ giúp mô hình có thêm điều kiện tiếp cận người lao động, nhất là những người ít tham gia các hoạt động tập trung. Tuy nhiên, vai trò này chủ yếu là hỗ trợ kết nối; việc tiếp nhận, phân loại và xử lý kiến nghị vẫn cần được thực hiện bởi tổ chức, cơ quan có trách nhiệm theo thẩm quyền.

Theo đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Vui, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, mô hình “Hộp thư số Công đoàn” là giải pháp đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng phục vụ đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh phát hành “Bản tin Công đoàn Đồng Tháp” tại các doanh nghiệp; Công đoàn xã, phường triển khai mô hình “Công đoàn số - kết nối đoàn viên” tại 6 điểm và duy trì các kênh thông tin trực tuyến, góp phần tăng cường tương tác, đưa tổ chức Công đoàn đến gần hơn với người lao động.

Kết hợp tuyên truyền trực tiếp với công nghệ số giúp người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin và hoạt động Công đoàn. Tuy nhiên, hiệu quả của “Hộp thư số Công đoàn” không chỉ ở số điểm triển khai, mà còn ở chất lượng tiếp nhận, xử lý và phản hồi kiến nghị.

Bên cạnh mở rộng mô hình, Công đoàn cần xây dựng quy trình xử lý rõ ràng, phân công đầu mối theo dõi và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Bởi điều giữ chân người lao động không phải mã QR, mà là tiếng nói của họ được lắng nghe, kiến nghị được giải quyết thỏa đáng. Khi đó, “Hộp thư số Công đoàn” mới thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa Công đoàn và người lao động.