Họp thông qua kế hoạch, phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị Green Garden

Theo kế hoạch, Ban Cưỡng chế thu hồi đất phường Đông Kinh dự kiến tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nông Quang Trung vào ngày 8/10/2026.

Đại diện các đơn vị tham gia cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Cưỡng chế thu hồi đất, đại diện các cơ quan, đơn vị phối hợp và chủ đầu tư dự án tập trung trao đổi, thống nhất các nội dung trong kế hoạch, phương án tổ chức cưỡng chế.

Việc triển khai các bước cưỡng chế được yêu cầu thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định; phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng lực lượng, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, tài sản, giữ vững an ninh trật tự trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường thông qua kế hoạch và phương án cưỡng chế

Đại diện các đơn vị liên quan cũng trao đổi về phương án di chuyển các container hàng hóa đang đặt trên khu đất thực hiện cưỡng chế; phương án tổ chức, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, bố trí lực lượng và xử lý các tình huống phát sinh.

Lãnh đạo Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị nêu ý kiến tại cuộc họp

Đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại cuộc họp

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, lãnh đạo UBND phường Đông Kinh yêu cầu phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, gửi đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị để chủ động nghiên cứu, chuẩn bị phương án cưỡng chế.

Các lực lượng được phân công tiếp tục rà soát phần việc của mình, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, bảo đảm việc cưỡng chế được thực hiện đúng quy định, an toàn và đúng tiến độ đề ra.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh phát biểu tại cuộc họp

Ban Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị Green Garden và chủ đầu tư tiếp tục phối hợp, tăng cường tuyên truyền, vận động hộ dân chấp hành các quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực pháp luật, để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ dự án.

Dự án Khu đô thị Green Garden có quy mô hơn 37 ha, ảnh hưởng đến 106 hộ dân và 2 tổ chức. Hiện phường Đông Kinh đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, trong đó hoàn thiện các điều kiện cần thiết để tổ chức cưỡng chế đối với những trường hợp chưa chấp hành.