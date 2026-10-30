Họp thống nhất phương án thiết kế Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó

Thành viên hội đồng trình bày các phương án.

Theo thuyết minh phác thảo bước 1 của đơn vị tư vấn, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Dự án xây dựng công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó được đề xuất xây dựng tại khu vực vườn hoa, lối đi vào di tích lán Khuổi Nặm. Tượng đài tái hiện thời khắc lịch sử lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua cột mốc 108 trên biên giới Việt - Trung, trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước.

Ba phương án thiết kế được đưa ra có sự khác biệt về bố cục và cách thể hiện khoảnh khắc lịch sử. Phương án 1 khắc họa Bác Hồ cùng đoàn cán bộ trong tư thế bước đi qua cột mốc 108, với bố cục góc 3/4 theo trục thần đạo. Phương án 2 thể hiện Bác và đoàn cán bộ dừng chân bên cột mốc, các thành viên quây quần hướng về Người, tái hiện thời khắc xúc động khi Bác trở về Tổ quốc. Phương án 3 có bố cục tương tự phương án 2, nhưng điểm nhấn là hình ảnh Bác nâng trên tay nắm đất quê hương, thể hiện tình cảm thiêng liêng của Người sau nhiều năm xa Tổ quốc trở về.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ và các thành viên hội đồng tham quan mô hình cụm tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về chủ đề tư tưởng, thông qua ngôn ngữ điêu khắc, công trình hướng tới khắc họa sự kiện có ý nghĩa lịch sử, gắn với hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho các thế hệ.

Về căn cứ sáng tác, đơn vị tư vấn nghiên cứu các tư liệu phim ảnh, sách báo, tranh ảnh lịch sử; trong đó có tham khảo tác phẩm tranh sơn dầu của họa sĩ Trịnh Phòng về sự kiện Bác Hồ cùng các đồng chí từ Trung Quốc trở về Việt Nam qua cột mốc 108, xóm Pác Bó, xã Trường Hà.

Tượng đài được định hướng sáng tác theo phong cách hiện thực, tái hiện các nhân vật và sự kiện có thật, bảo đảm tính chân thực về hình khối, đường nét, tư thế nhân vật, phù hợp với bối cảnh lịch sử. Về quy mô, tượng dự kiến được tạc bằng đá granit màu sáng; đài và bệ tượng ốp đá cùng màu, đồng chất với nhóm nhân vật. Các nhân vật có chiều cao từ 4 - 4,2 m, đài cao 9 m, khối phụ trợ cao 3 m, tổng chiều cao tại vị trí lớn nhất khoảng 12 m.

Tại cuộc họp, Hội đồng tập trung thảo luận, đánh giá chủ đề tư tưởng, nội dung, hình thức nghệ thuật; hình tượng, bố cục, tỷ lệ, quy mô công trình và tính chính xác của các nhân vật, sự kiện lịch sử được thể hiện. Đồng thời, xem xét sự phù hợp của vị trí, hướng đặt tượng và giải pháp tổ chức không gian, cảnh quan, bảo đảm sự hài hòa với tổng thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ thống nhất lựa chọn phương án thiết kế số 1 làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện phương án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng, nghiên cứu, điều chỉnh và hoàn thiện phương án bảo đảm chất lượng nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật, tính chân thực lịch sử và sự hài hòa với không gian cảnh quan khu di tích.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các bước tiếp theo theo quy định, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các chuyên gia, nhà chuyên môn trong quá trình hoàn thiện và triển khai công trình.

Trước đó, Hội đồng khảo sát thực địa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xem xét vị trí dự kiến xây dựng tượng đài, hướng đặt tượng và giải pháp tổ chức không gian, cảnh quan trong tổng thể khu di tích.