Họp thống nhất kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Green Garden

Dự cuộc họp có đại diện Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ đầu tư dự án.

Đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Đông Kinh trình bày nội dung kế hoạch tổ chức cưỡng chế

Theo đó, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện đối với 1 trường hợp thuộc dự án Khu đô thị Green Garden, phường Đông Kinh với diện tích 727,3 m2. Việc cưỡng chế được thực hiện vào ngày 8/10/2026 nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như thúc đẩy tiến độ dự án.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Cưỡng chế thu hồi đất, đại diện các cơ quan, đơn vị phối hợp và chủ đầu tư dự án tập trung trao đổi, thống nhất các nội dung trong kế hoạch và phương án tổ chức cưỡng chế.

Theo đó, việc triển khai các bước cưỡng chế được yêu cầu thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Đồng thời, từng đơn vị, lực lượng được phân công nhiệm vụ cụ thể trong quá trình tổ chức cưỡng chế về nhiều nội dung như: công tác hậu cần về phương tiện; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người và phương tiện trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất; công tác tháo dỡ, di dời và bảo quản tài sản sau cưỡng chế...

Trưởng Công an phường Đông Kinh nêu một số đề xuất tại cuộc họp

Đại diện chủ đầu tư dự án nêu ý kiến tại cuộc họp

Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị cũng đề nghị bổ sung nhân lực đối với một số lực lượng tham gia và bàn phương án xử lý đảm bảo an ninh trật tự đối với một số tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức cưỡng chế.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh phát biểu tại cuộc họp

Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất tại cuộc họp, lãnh đạo UBND phường Đông Kinh nhấn mạnh, để đảm bảo quá trình thực hiện cưỡng chế diễn ra đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định cũng như đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn về người và tài sản, phương tiện, các đơn vị liên quan cần bám sát kế hoạch, phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi đất; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo quy định để thực hiện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Lãnh đạo phường yêu cầu các đơn vị bổ sung nhân lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với các lực lượng tham gia tổ chức cưỡng chế; triển khai các phương án bảo vệ hiện trường trước thời điểm cưỡng chế. Đối với chủ đầu tư dự án cần bổ sung thêm máy móc, nhân lực và vật tư để phục vụ công tác cưỡng chế thu hồi đất.

Đề nghị các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần theo dõi sát sao và báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh cho lãnh đạo UBND phường, Ban cưỡng chế để xử lý kịp thời.