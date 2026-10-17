Họp thống nhất bàn giao 94 danh mục dự án đầu tư công cho 6 xã khu vực Tràng Định tiếp tục thực hiện

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã tham dự cuộc họp

Lãnh đạo UBND xã Thất Khê phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện UBND xã Thất Khê đã báo cáo tình hình thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thất Khê làm chủ đầu tư trên địa bàn các xã. Đồng thời, thông tin cụ thể về 94 dự án sẽ bàn giao về UBND các xã quản lý và tiếp tục triển khai từ nay đến cuối năm 2026.

Cụ thể, danh mục chuyển giao gồm: 11 dự án bàn giao cho UBND xã Tràng Định; 15 dự án bàn giao cho UBND xã Tân Tiến; 27 dự án bàn giao cho UBND xã Quốc Việt; 9 dự án bàn giao cho UBND xã Quốc Khánh; 17 dự án bàn giao cho UBND xã Kháng Chiến; 15 dự án bàn giao cho UBND xã Đoàn Kết.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND xã Thất Khê và UBND các xã đã thống nhất phương pháp, lộ trình chuyển giao toàn bộ hệ thống hồ sơ pháp lý của các dự án và công tác phối hợp rà soát danh mục, tiến độ triển khai để UBND các xã nhận chuyển giao tiếp tục tập trung thực hiện theo quy định hiện hành.

Lãnh đạo xã Tân Tiến phát biểu tại cuộc họp

Đại diện Phòng Kinh tế xã Tràng Định phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo xã Kháng Chiến phát biểu tại cuộc họp

Việc bàn giao các dự án đầu tư từ UBND xã Thất Khê về UBND các xã là một giải pháp căn cơ nhằm chung tay tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao trong năm 2026.

Được biết, UBND xã Thất Khê là đơn vị đầu tiên trong các xã khu vực trung tâm trên địa bàn tỉnh thực hiện việc chuyển giao các công trình, dự án từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của xã trung tâm về UBND các xã quản lý và tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 12/10/2026 về giao nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư các nhiệm vụ, dự án đầu tư công đã được cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.