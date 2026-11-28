Hợp Thịnh phát huy lợi thế địa phương, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy lợi thế địa phương và gia tăng giá trị sản phẩm. Nhận thức rõ ý nghĩa đó, UBND xã Hợp Thịnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2026 với định hướng triển khai đồng bộ, thực chất và hiệu quả. Trọng tâm là phát triển các sản phẩm có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, gắn với thế mạnh về nguyên liệu, văn hóa, tri thức bản địa, sản phẩm truyền thống và làng nghề của địa phương.

Năm 2026, xã phấn đấu có từ 5-7 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và được UBND thành phố quyết định công nhận đạt OCOP từ 3 sao trở lên. Đồng thời, xã tiến hành rà soát các sản phẩm đã hết thời hạn công nhận để đề nghị đánh giá lại, duy trì chất lượng, giữ hạng sao hoặc nâng hạng đối với những sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện.

Để thực hiện mục tiêu này, xã Hợp Thịnh chú trọng công tác khảo sát, lựa chọn sản phẩm tham gia chương trình ngay từ cơ sở. Các sản phẩm được ưu tiên là sản phẩm chế biến, chế biến sâu từ nguồn nguyên liệu địa phương; sản phẩm truyền thống, sản phẩm làng nghề và những sản phẩm có khả năng tạo dựng thương hiệu riêng.

Thực tế tại Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Sơn cho thấy hiệu quả từ việc gắn phát triển sản phẩm OCOP với tổ chức lại sản xuất và xây dựng chuỗi liên kết. Được thành lập năm 2020, trên cơ sở tiền thân là Hội sản xuất và tiêu thụ gạo Nếp cái hoa vàng Thái Sơn, HTX hiện có 7 thành viên chính thức và liên kết với 120 hộ nông dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Mỳ, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thái Sơn cho biết: Trong giai đoạn đầu, HTX gặp nhiều khó khăn do tập quán sản xuất của người dân còn phân tán, nhỏ lẻ; nguồn lực tài chính hạn chế; thiết bị chế biến sâu còn thô sơ. Đặc biệt, HTX còn lúng túng trong hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thiết kế bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại.

HTX thường xuyên được cán bộ xã Hợp Thịnh hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thiết kế bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại. (Ảnh: Anh Thư)

Tuy nhiên, với sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của các cấp, chính quyền địa phương và Đề án hỗ trợ Hội Nông dân tham gia liên kết chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP, hoạt động của HTX từng bước có chuyển biến tích cực.

Nhờ áp dụng quy trình kỹ thuật, năng suất bình quân đạt 45 tạ/ha, sản lượng khoảng 270 tấn/năm. Toàn bộ sản lượng của các hộ liên kết được HTX thu mua ổn định với mức giá bình quân 20.000 đồng/kg, góp phần bảo đảm đầu ra và giúp người dân yên tâm sản xuất.

Cùng với tổ chức vùng nguyên liệu, HTX chú trọng chuẩn hóa chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Năm 2021, Gạo Nếp cái hoa vàng Thái Sơn được UBND tỉnh công nhận đạt OCOP 3 sao. Sản phẩm cũng được tôn vinh là một trong 25 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh lần thứ III; tiếp tục được tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ IV năm 2023 và sản phẩm tiêu biểu lần thứ nhất tỉnh Bắc Ninh năm 2025.

Sản phẩm Gạo Nếp cái hoa vàng Thái Sơn được đánh giá, phân hạng và nâng lên OCOP 4 sao (Ảnh: Anh Thư)

Đặc biệt, với sự hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ minh chứng, đăng ký mã số mã vạch, gắn tem truy xuất nguồn gốc QR code và thiết kế bao bì nhận diện chuyên nghiệp, năm 2024, sản phẩm Gạo Nếp cái hoa vàng Thái Sơn được đánh giá, phân hạng và nâng lên OCOP 4 sao.

Còn tại Hợp tác xã sản xuất nấm Nội Quan MT, với định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với khai thác tiềm năng địa phương, HTX từng bước tổ chức hoạt động sản xuất theo hướng tập trung, tạo việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn.

Hợp tác xã sản xuất nấm Nội Quan MT đóng trên địa bàn xã Hợp Thịnh đang từng bước nâng cao nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. (Ảnh: Anh Thư)

Ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc HTX cho biết: Hiện nay, HTX duy trì sản lượng nấm khoảng 2 tấn/tháng, tạo việc làm cho 30 lao động. Đáng chú ý, HTX đã có 1 sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao. Đây là kết quả bước đầu khẳng định nỗ lực của chủ thể trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước chuẩn hóa hoạt động sản xuất và tham gia Chương trình OCOP.

Việc phát triển mô hình sản xuất nấm không chỉ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương mà còn mở ra hướng tạo việc làm tại chỗ, tận dụng nguồn lực lao động nông thôn. Thông qua Chương trình OCOP, HTX có thêm điều kiện định hướng chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ

Bên cạnh nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, xã Hợp Thịnh xác định xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường là khâu quan trọng để nâng cao hiệu quả của Chương trình OCOP.

Xã đã tăng cường hỗ trợ các chủ thể tham gia hội chợ, triển lãm, sự kiện quảng bá và kết nối cung - cầu trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm OCOP được khuyến khích giới thiệu tại các hội nghị, sự kiện văn hóa, lễ kỷ niệm do địa phương tổ chức; đồng thời ưu tiên sử dụng làm quà tặng trong các hoạt động đối ngoại, giao lưu và hội nghị phù hợp.

Hợp Thịnh đặt mục tiêu hằng năm đưa sản phẩm OCOP tham gia từ 1-2 lần tại các siêu thị trong và ngoài thành phố. Đây là giải pháp thiết thực nhằm từng bước đưa sản phẩm địa phương tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, mở rộng tệp khách hàng và nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu.

Song song với các phương thức xúc tiến truyền thống, Hợp Thịnh chú trọng khai thác lợi thế của thương mại điện tử và nền tảng số. Các chủ thể được hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến và livestream tương tác với người tiêu dùng. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu, trang thông tin điện tử về sản phẩm OCOP, áp dụng mã số, mã vạch và hệ thống truy xuất nguồn gốc cũng được quan tâm triển khai.

Quyết tâm đưa OCOP trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn

Đánh giá về việc triển khai Chương trình OCOP năm 2026, Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh ông Nguyễn Văn Thắng cho rằng: Chương trình OCOP không chỉ là giải pháp phát triển sản phẩm hàng hóa mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế nông thôn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các giá trị đặc trưng của địa phương.

Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các thôn tăng cường phối hợp rà soát, lựa chọn những sản phẩm có tiềm năng, lợi thế để hỗ trợ phát triển; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Xã cũng khuyến khích các chủ thể mạnh dạn đổi mới công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số, tham gia liên kết chuỗi giá trị và chủ động tiếp cận các kênh phân phối hiện đại.

Mục tiêu của xã Hợp Thịnh không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành chỉ tiêu số lượng sản phẩm được công nhận OCOP trong năm 2026, mà quan trọng hơn là duy trì chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm và từng bước hình thành thương hiệu đặc trưng của địa phương. Qua đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Với định hướng lấy chất lượng làm nền tảng, lấy thương hiệu và thị trường làm động lực, Chương trình OCOP năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế nông thôn tại Hợp Thịnh. Việc gắn kết sản xuất với chế biến, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm mà còn mở ra hướng phát triển mới cho các chủ thể kinh tế địa phương.

Thông qua triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, xã Hợp Thịnh hướng tới xây dựng các sản phẩm OCOP có chất lượng, có bản sắc, có sức cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân.