Với phương châm rà soát đúng, đủ, công khai, minh bạch, xã Hợp Thịnh (TP. Bắc Ninh) đang tập trung xác định chính xác các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những trường hợp có nguy cơ tái nghèo. Cùng với triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, địa phương từng bước chuyển trọng tâm từ hỗ trợ trước mắt sang tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Rà soát đúng đối tượng, bảo đảm chính sách đến đúng người

Xác định rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2026, UBND xã Hợp Thịnh đã triển khai công tác rà soát trên địa bàn 22 thôn, từ ngày 1/10 đến ngày 30/10/2026.

Toàn cảnh buổi tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo (Ảnh: Hợp Thịnh)

Đợt rà soát nhằm đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2026, xác định chính xác các hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo để thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định. Đồng thời, địa phương tiến hành rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng từ năm 2027, làm cơ sở xây dựng kế hoạch giảm nghèo và triển khai chính sách an sinh xã hội trong những năm tiếp theo.

Đối tượng rà soát không chỉ gồm các hộ nghèo, hộ cận nghèo đang được quản lý mà còn bao gồm những hộ có hoàn cảnh khó khăn, gặp biến cố, rủi ro trong năm và có khả năng rơi vào diện nghèo, cận nghèo; các hộ đề nghị xác định mức sống trung bình.

Để bảo đảm chất lượng rà soát, sáng 6/10/2026, UBND xã Hợp Thịnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Tổ giám sát rà soát hộ nghèo của xã và Ban rà soát hộ nghèo tại các thôn.

Tại hội nghị, cán bộ Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh hướng dẫn nội dung, quy trình rà soát; đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình và lao động có thu nhập thấp.

Ông Phạm Văn Hà phó Chủ tich UBND xã Hợp Thịnh (bên tay trái); Ông Nguyễn Văn Thắng chuyên viên Chi cục Kinh tế hợp tác và PTNT TP Bắc Ninh (ngồi giữa); Ông Ngô Quang Tuấn CT UBMTTQVN xã Hợp Thịnh tham dự buổi tập huấn (Ảnh: Hợp Thịnh)

UBND xã yêu cầu quá trình rà soát phải bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chí, quy trình; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, có sự tham gia và giám sát của Nhân dân, không bỏ sót, không xác định sai đối tượng. Các thôn có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, đồng thời chủ động phản ánh những trường hợp khó khăn, biến cố phát sinh để được xem xét theo quy định.

Theo kết quả sơ bộ rà soát năm 2026, nếu tính theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2022-2025, toàn xã còn 88 hộ nghèo, chiếm 0,54% tổng số hộ, giảm 0,41% so với cuối năm 2025; số hộ cận nghèo còn 126 hộ, chiếm 0,6%, giảm 0,85%. Đáng chú ý, có 57 hộ thoát nghèo và 107 hộ thoát cận nghèo.

Trước đó, theo hồ sơ công nhận kết quả rà soát năm 2025, làm cơ sở thực hiện chính sách năm 2026, xã có 15.195 hộ dân với 73.000 nhân khẩu, trong đó 145 hộ nghèo, chiếm 0,95% và 234 hộ cận nghèo, chiếm 1,55%.

Đối với chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030, kết quả rà soát sơ bộ ghi nhận 166 hộ nghèo, chiếm 1,02% và 248 hộ cận nghèo, chiếm 1,53%. Đồng thời, có 15 hộ thoát nghèo và 18 hộ thoát cận nghèo theo bộ tiêu chí mới.

Việc rà soát theo hai bộ tiêu chí cho thấy yêu cầu đánh giá hộ nghèo không chỉ dừng ở kết quả giảm số lượng hộ nghèo theo chuẩn hiện hành mà còn phải nhận diện đầy đủ những thiếu hụt về điều kiện sống theo chuẩn nghèo đa chiều mới. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương chủ động xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới.

Phát triển sinh kế, tạo động lực để người dân vươn lên

Bên cạnh công tác rà soát, đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2026, Hợp Thịnh cũng chú trọng nhìn lại hiệu quả các mô hình hỗ trợ sinh kế đã được triển khai, qua đó làm cơ sở duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập.

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, địa phương đã phê duyệt hai dự án chăn nuôi bò lai Sind thương phẩm theo phương thức hỗ trợ cộng đồng, tập trung vào đa dạng hóa sinh kế và hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cụ thể, theo Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 28/11/2025, Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo có tổng kinh phí 1,0072 tỷ đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ 598 triệu đồng, vốn đối ứng 409,2 triệu đồng, quy mô 30 con bò.

Cùng với đó, Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, theo Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 28/11/2025, có tổng kinh phí 535,24 triệu đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ 317 triệu đồng, vốn đối ứng 218,24 triệu đồng, quy mô 16 con bò.

Như vậy, tổng kinh phí phê duyệt của hai dự án đạt hơn 1,54 tỷ đồng, gồm 915 triệu đồng ngân sách hỗ trợ và 627,44 triệu đồng vốn đối ứng, với tổng quy mô 46 con bò. Theo cơ cấu được phê duyệt, hai dự án có 23 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng lợi, gồm 8 lượt hộ nghèo và 15 lượt hộ cận nghèo. Thời gian thực hiện các dự án từ tháng 10/2025 đến tháng 6/2026.

Cán bộ phòng kinh tế xã Hợp Thịnh, trưởng thôn xã Hòa Tiến thăm hộ Bà Nguyễn Thị Cúc trong dự án Dự án 2 Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

Qua quá trình triển khai, các mô hình bước đầu tạo thêm sinh kế cho người dân. Theo thông tin từ địa phương, hai dự án chăn nuôi bò đã tạo việc làm cho 23 hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số hộ có bò được hỗ trợ đã có bò sinh sản, tạo điều kiện tăng thu nhập. Mục tiêu của mô hình là hỗ trợ tư liệu sản xuất ban đầu, giúp các hộ chủ động tạo thêm nguồn thu từ chăn nuôi thay vì chỉ nhận hỗ trợ đáp ứng nhu cầu trước mắt.

Cùng với hỗ trợ phát triển sản xuất, địa phương cũng quan tâm cải thiện điều kiện sống cho các hộ khó khăn. Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026, UBND xã đã hỗ trợ xây dựng 2 nhà cho hộ nghèo. Đây là một trong những nội dung hỗ trợ an sinh, góp phần giúp một số hộ ổn định cuộc sống và thoát nghèo.

Từ thực tiễn triển khai các mô hình cho thấy, để sinh kế phát huy hiệu quả lâu dài, việc hỗ trợ cần phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ, nhất là khả năng lao động chăm sóc, điều kiện chuồng trại, nguồn thức ăn, vốn đối ứng và công tác phòng bệnh. Theo thông tin địa phương cung cấp, xã chưa tổ chức lớp đào tạo nghề cho người dân.

Ông Phạm Văn Hậu, trưởng thôn Hòa Tiến xã Hợp Thịnh thường xuyên đến thăm và động viên các hộ trong Dự án

Đây cũng là những vấn đề được Hợp Thịnh đặt ra khi xây dựng định hướng giảm nghèo trong thời gian tới: tiếp tục rà soát nhu cầu từng hộ, đánh giá khả năng duy trì các mô hình đã được hỗ trợ, gắn phát triển sinh kế với đào tạo nghề, tạo việc làm và kết nối tiêu thụ sản phẩm; đồng thời chú trọng hỗ trợ an sinh đối với những hộ thiếu điều kiện lao động, sản xuất.

Hướng tới giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo

Từ thực tiễn triển khai, Hợp Thịnh xác định hỗ trợ giảm nghèo cần xuất phát từ nhu cầu và năng lực của từng hộ, không áp dụng một mô hình chung cho tất cả đối tượng. Với những hộ có lao động và điều kiện sản xuất, cần ưu tiên hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề và tạo việc làm; đối với hộ thiếu khả năng lao động, cần chú trọng chính sách an sinh và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Trong giai đoạn tiếp theo, địa phương định hướng tiếp tục rà soát, phân loại nhu cầu từng hộ để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp; đánh giá, duy trì các mô hình đã triển khai và chỉ nhân rộng những mô hình mang lại hiệu quả thực tế.

Đồng thời, việc đào tạo nghề cần gắn với nhu cầu tuyển dụng và khả năng có việc làm sau đào tạo; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Công tác giảm nghèo cũng được đặt trong mối liên hệ với việc bảo đảm các điều kiện thiết yếu về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và các dịch vụ xã hội cơ bản.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phòng ngừa tái nghèo, theo dõi các hộ mới thoát nghèo và kịp thời hỗ trợ khi gặp biến cố. Địa phương cũng đề xuất thành phố bố trí nguồn lực phù hợp, hướng dẫn rõ cơ chế hỗ trợ sản xuất và quay vòng vốn, tăng cường hỗ trợ chuyên môn, kết nối thị trường và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò vận động, giám sát, đồng hành với hộ dân; doanh nghiệp tham gia đào tạo, tuyển dụng và tiêu thụ sản phẩm; cộng đồng hỗ trợ kinh nghiệm, nguồn lực trên tinh thần tự nguyện.

Từ việc rà soát chính xác đối tượng đến triển khai các mô hình sinh kế và hoàn thiện phương án hỗ trợ theo từng nhóm hộ, Hợp Thịnh đang từng bước hướng tới cách tiếp cận giảm nghèo thực chất, đa chiều. Qua đó, không chỉ hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để các hộ chủ động phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống lâu dài.