Hợp Thành tháo dỡ nhiều điểm bẫy chim hoang dã, giải cứu hơn 10 cá thể

Theo Công an xã Hợp Thành, thời điểm này, nhiều loài chim hoang dã, chim di cư như cò, vạc, chim ngói… xuất hiện tại các cánh đồng lúa đang vào mùa chín. Với diện tích hơn 500 ha lúa, khu vực này trở thành nơi kiếm ăn, trú ngụ của nhiều loài chim.

Lợi dụng mùa chim di cư, một số người dân ở các thôn Hợp Thành, Tượng, Kíp Tước… dựng chòi, giăng lưới, đặt bẫy, sử dụng chim mồi và loa phát tiếng chim để săn bắt trái phép, phục vụ nhu cầu làm thực phẩm hoặc bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng thu giữ, tiêu hủy tại chỗ gần 100 mét lưới cùng nhiều cọc gỗ, tre và chim mồi.

Trong quá trình kiểm tra tại khu vực cánh đồng, tổ công tác phát hiện nhiều điểm bẫy bắt chim hoang dã. Lực lượng chức năng thu giữ, tiêu hủy tại chỗ gần 100 m lưới cùng nhiều cọc gỗ, tre và chim mồi giả bằng xốp; đồng thời tháo dỡ các chòi, lán tạm phục vụ hoạt động săn bắt.

Tổ công tác cũng giải cứu, thả về tự nhiên hơn 10 cá thể chim, trong đó có cò, chim ngói được sử dụng làm mồi nhử.

Chim mồi giả bằng xốp bị lực lượng chức năng thu giữ.

Công an xã Hợp Thành khuyến cáo người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển trái phép chim hoang dã. Tùy tính chất, mức độ, hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.