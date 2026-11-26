Nhiều phong tục đậm bản sắc được người dân gìn giữ trong đời sống thường nhật.

Sương sớm trên nếp nhà sàn

Đời làm báo đưa tôi đặt chân đến nhiều bản làng vùng cao Việt Bắc. Có những nơi đi qua chỉ để ngắm một mùa hoa rồi vội vã rời bước. Nhưng cũng có những miền quê, chỉ cần một lần dừng chân, nghe một câu hát ngân lên từ lưng chừng đồi, lòng bỗng chùng xuống như kẻ đi xa lâu ngày tìm thấy mái hiên nhà quen.

Hợp Thành chính là một miền quê như thế. Giữa núi rừng trầm mặc ôm ấp thung lũng trù phú, một kho tàng văn hóa Tày ngàn đời vẫn đang thở, đang đập những nhịp dịu dàng, sâu lắng và nguyên sơ đến lạ kỳ.

Hợp Thành đón du khách bằng thứ không khí trong veo của buổi sớm mai miền sơn cước. Khi mặt trời còn e ấp sau những rặng núi mờ sương, cả thung lũng hiện ra như một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày ẩn hiện dưới tán cọ, tán tre, tựa lưng vào sườn đồi vững chãi, mặt hướng ra những thửa ruộng bậc thang miên man no ấm.

Ngôi nhà sàn của người Tày ở Hợp Thành không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là một bảo tàng sống động gói ghém cả vũ trụ quan và nếp sống trọng tình. Bước chân lên những bậc cầu thang gỗ đã lên màu thời gian, ta như bước qua ranh giới của sự xô bồ để chạm vào miền tĩnh tại.

Mái nhà không còn màu xanh mướt thuở mới lợp; những tàu lá cọ lâu năm khoác lên mình tấm áo tro bạc, điểm xuyết lớp rêu phong cổ kính, lặng lẽ ôm cả một vùng ký ức bình yên. Những cột gỗ ngả màu thời gian đứng sừng sững qua bao mùa giông bão, gợi nhắc về sự thủy chung, bền bỉ của con người nơi đây.

Người dân xã Hợp Thành bên sản vật đặc trưng trong lễ hội cơm mới.

Bên bếp lửa hồng bập bùng đặt giữa gian nhà, hơi ấm lan tỏa xua tan cái se lạnh của sương núi. Ngồi bên bếp lửa, nhấp một ngụm nước chè xanh đặc sản hái từ những nương chè mướt mắt quanh bản, nghe các bậc cao niên rủ rỉ kể chuyện xưa, mới thấy thời gian ở Hợp Thành trôi chậm biết bao.

Không có tiếng còi xe hối hả, chỉ có tiếng gió xào xạc qua rừng cây, tiếng gà mẹ cục cục dẫn đàn con kiếm ăn ngoài vườn và ánh mắt hiền hậu, mến khách của người tiếp chuyện. Cái tình của người Tày Hợp Thành mộc mạc như chén nước chè xanh, càng uống càng thấy ngọt hậu, càng ở lâu càng quyến luyến không nỡ rời.

Nếu phải chọn một gam màu để gọi tên “linh hồn” của Hợp Thành, đó chắc chắn là sắc chàm. Trên những con đường làng uốn lượn, giữa màu xanh ngút ngàn của núi đồi và sắc vàng óng ả mùa lúa chín, bóng dáng những người phụ nữ Tày trong bộ áo chàm năm thân, cổ đeo vòng bạc, đầu vấn khăn gọn gàng vẫn hiện lên duyên dáng, thanh tao đến nao lòng.

Thế nhưng, ít ai biết rằng phía sau vẻ đẹp đằm thắm ấy là nỗi niềm trăn trở của những người nặng lòng với văn hóa bản địa. Trước nhịp sống hiện đại, những nương bông trắng muốt, những chum nước chàm lên men thơm nồng hay tiếng khung cửi lách cách mỗi đêm dưới gầm nhà sàn ở Hợp Thành giờ đây chỉ còn nằm lại trong ký ức của thế hệ cao niên.

Nghề trồng bông, dệt vải và nhuộm chàm thủ công đang dần mai một. Những bộ trang phục truyền thống đồng bào mặc trong ngày lễ, ngày hội hôm nay phần lớn phải lặn lội đặt mua từ vùng biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn về để giữ lấy nếp xưa.

Cũng bởi lẽ đó, người dân nơi đây đang cố gắng “đánh thức” những khung cửi “ngủ quên” bằng gắn việc phục dựng nghề truyền thống với hành trình phát triển du lịch cộng đồng. Nhưng để làm được việc đó rất cần sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào khôi phục lại những khung cửi gỗ bên hiên nhà sàn. Để các bà, các mẹ có thể truyền dạy kỹ thuật dệt thổ cẩm cho lớp trẻ; còn du khách phương xa khi đến đây sẽ được tự tay trải nghiệm, mang về những chiếc khăn, chiếc túi mang đậm dấu ấn bản địa.

Ngân dài tiếng Tính, lời Then

Người ta bảo nhau rằng, đến Hợp Thành mà chưa được nghe tiếng đàn Tính, chưa được đắm mình trong điệu Then ngọt ngào thì coi như chưa chạm tới phần hồn đằm sâu nhất của vùng đất này. Ở nơi đây, âm nhạc không chỉ để giải trí, mà còn là tiếng nói của tâm linh, là lời tự sự của trái tim, là nhịp cầu nối liền cõi người với thần linh, tổ tiên.

Nếp nhà sàn của người Tày ở Hợp Thành là một bảo tàng sống động.

Chiều buông xuống trên bản, khi hoàng hôn nhuộm tím những triền đồi, cũng là lúc âm thanh của cây đàn Tính bắt đầu cất lên. Cây đàn với bầu làm từ quả bầu khô tròn trịa, cần đàn dài thanh mảnh, chỉ có hai hoặc ba dây tơ nhưng lại có sức mê hoặc đến kỳ lạ.

Bàn tay nghệ nhân khẽ gảy, tiếng đàn trầm bổng, réo rắt như tiếng suối reo qua ghềnh đá, như tiếng gió vi vút qua rừng chiều, rồi bất chợt lắng như tiếng lòng tri kỷ.

Hòa cùng tiếng đàn Tính là giọng hát Then mượt mà, sâu lắng. Từng câu hát cất lên, khi ngân nga, tha thiết như lời ru của mẹ bên cánh võng trưa hè, khi rộn ràng, tươi vui như nhịp bước chân người trẩy hội mùa xuân. Hát Then kể về hành trình vượt núi băng rừng lên thiên đình cầu mùa màng tươi tốt, cầu cho bản làng bình yên, cầu cho đôi lứa nên duyên.

Bên cạnh điệu Then thiêng liêng là những câu hát Lượn, hát Sli giao duyên ý nhị. Trong những đêm trăng sáng bên hiên nhà sàn, lời hát đối đáp của trai gái Tày trao gửi cho nhau vừa e ấp, tình tứ, vừa thông minh, hóm hỉnh, khiến người nghe cứ xao xuyến, bâng khuâng mãi không thôi.

Chúng tôi rời Hợp Thành khi nắng sớm đã bắt đầu hong khô những giọt sương trên búp chè non, quà tiễn khách không chỉ là vài gói chè xanh đặc sản hay chút gạo nếp vải thơm hương đồng gió nội, mà còn là sự lắng đọng sâu thẳm trong tâm hồn.

Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, vùng đất ATK giàu truyền thống này vẫn lặng lẽ giữ cho mình một khoảng trời nguyên sơ với mái cọ, nhà sàn, sắc chàm đằm thắm và tiếng đàn Tính ngân vang - như một lời vẫy gọi dịu dàng dành cho những ai đang tìm kiếm một chốn đi về bình yên và ấm áp.