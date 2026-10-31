Hợp Thành khai mạc Lễ hội Cơm mới - lan tỏa sắc màu văn hóa Tày

Màn tái hiện nghi thức cầu an, cầu phúc của đồng bào Tày tại Lễ hội.

Lễ hội được mở đầu bằng Chương trình nghệ thuật “Hương sắc mùa vàng - Âm vang bản Tày”, với những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với truyền thống canh tác lúa nước và đời sống của đồng bào Tày. Các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Trình diễn hát Then cổ.

Điểm nhấn của Lễ hội là màn tái hiện nghi thức cầu an, cầu phúc của đồng bào Tày, thể hiện ước vọng về cuộc sống bình yên, bản làng no ấm, mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc.

Cùng với đó, phần trình diễn hát Then cổ với những làn điệu mượt mà, sâu lắng và tiếng đàn Tính ngân vang góp phần tôn vinh, lan tỏa giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Trong khuôn khổ Lễ hội có phần thi giã bánh dày, các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt cũng tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và xã Hợp Thành động viên các đội thi giã bánh dày.

Trước đó, ngày 30-10, xã Hợp Thành tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như trưng bày “Sắc màu văn hóa Tày xã Hợp Thành”, không gian “Chợ quê - Sản vật Hợp Thành”, thi gói bánh chưng truyền thống và giao lưu văn hóa, văn nghệ “Âm vang Then - Tính”.

Các hoạt động góp phần giới thiệu phong tục, tập quán, đời sống sinh hoạt và sản vật đặc trưng của địa phương, đồng thời tạo không gian trải nghiệm văn hóa cho du khách.

Hội thi gói bánh chưng truyền thống.

Lễ hội Cơm mới là nét đẹp văn hóa gắn với tập quán sản xuất lúa nước và đời sống tinh thần của đồng bào Tày. Đối với Hợp Thành, Lễ hội còn là dịp tôn vinh giống lúa nếp Vải nổi tiếng của địa phương.

Thông qua Lễ hội, xã hướng tới bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Tày gắn với khai thác tiềm năng nông nghiệp, du lịch; quảng bá, nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng, đưa nếp vải và các sản vật địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.