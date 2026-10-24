Hợp tác y tế xuyên biên giới mở thêm cơ hội điều trị bệnh tan máu bẩm sinh

Chương trình phối hợp giữa ngành Y tế thành phố Quảng Ninh và Ủy ban Y tế - Sức khỏe Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ghi nhận hai trường hợp bệnh nhi được điều trị thành công bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) bằng phương pháp ghép tế bào gốc.

Trường hợp mới nhất là em Phạm Quang Tú (sinh năm 2015, phường Cửa Ông), trở về Việt Nam vào cuối tháng 9/2026 sau hơn 6 tháng điều trị tại Bệnh viện số 1 Đại học Y Quảng Tây.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tại Quảng Ninh đón em Nguyễn Quỳnh Giang trở về sau thời gian điều trị tại Trung Quốc.

Trước đó, tháng 4/2026, em Nguyễn Quỳnh Giang (sinh năm 2018, đặc khu Cô Tô) cũng hoàn thành quá trình điều trị tại cơ sở y tế này. Giang là bệnh nhi đầu tiên của Quảng Ninh đạt kết quả điều trị thành công bằng kỹ thuật ghép tế bào gốc trong khuôn khổ chương trình.

Sau ghép, sức khỏe của hai em ổn định, không còn phải truyền máu định kỳ và điều trị thải sắt như trước. Việc dùng thuốc và theo dõi sức khỏe sau ghép vẫn được duy trì theo yêu cầu điều trị.

Theo nội dung chương trình, phía Quảng Tây tài trợ toàn bộ chi phí điều trị ghép tế bào gốc cho hai bệnh nhi, đồng thời hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong thời gian các em ở Trung Quốc.

Với người mắc Thalassemia thể nặng, việc điều trị thường kéo dài, có thể phải truyền máu thường xuyên và sử dụng biện pháp thải sắt để hạn chế biến chứng. Bên cạnh ảnh hưởng đến sức khỏe, quá trình này còn đòi hỏi gia đình dành nhiều thời gian chăm sóc và chi trả các khoản liên quan đến điều trị.

Việc được tài trợ kinh phí giúp hai bệnh nhi tiếp cận phương pháp ghép tế bào gốc mà không phải tự chi trả chi phí điều trị theo chương trình.

Ngoài hai trường hợp được hỗ trợ, nội dung hợp tác giữa hai bên còn bao gồm hội chẩn chuyên môn, đào tạo cán bộ y tế và từng bước chuyển giao kỹ thuật. Đây là các hoạt động nhằm tăng cường trao đổi nghiệp vụ giữa đội ngũ y, bác sĩ Quảng Ninh với cơ sở y tế phía Trung Quốc.

Thalassemia là bệnh di truyền gây thiếu máu mạn tính. Ghép tế bào gốc tạo máu có thể giúp điều trị khỏi bệnh ở những bệnh nhân phù hợp, nhưng không phải trường hợp nào cũng đáp ứng điều kiện thực hiện. Việc lựa chọn người hiến, đánh giá mức độ tương thích, kiểm soát biến chứng và theo dõi sau ghép đều cần được thực hiện theo yêu cầu chuyên môn.

Hai ca ghép thành công là kết quả cụ thể của chương trình hợp tác trong lĩnh vực điều trị bệnh lý huyết học. Đồng thời, các hoạt động hội chẩn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật tạo thêm nội dung phối hợp giữa ngành y tế hai bên, bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp người bệnh.