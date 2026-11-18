Ngày nay, niềm tin vào năng lực và kinh nghiệm của nền y tế Thụy Điển vẫn là cơ sở để các bác sĩ Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và tiếp cận kỹ thuật, thiết bị y tế tiên tiến.

TS.BS Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, trò chuyện với ông Teodor Johansson, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghệ y tế Getinge khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Sự hỗ trợ thiết thực

Trong phòng tiếp khách tại Bệnh viện Nhi Trung ương, TS.BS Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc, trò chuyện thân tình với đoàn bác sĩ và chuyên gia y tế đại diện Chính phủ, trường đại học và doanh nghiệp Thụy Điển. Ông nhắc lại sự giúp đỡ chí tình trong những năm tháng khó khăn sau chiến tranh, khi các chuyên gia Thụy Điển sang tham gia khám, chữa bệnh, đào tạo nhân lực và xây dựng cơ sở y tế. Bệnh viện Nhi Trung ương là một dấu ấn tiêu biểu của sự hợp tác đó.

“Ngày bé theo mẹ vào viện này, tôi đã nghe về sự giúp sức của Thụy Điển. Sau này công tác ở đây, tôi mới thấy rõ nguồn lực ấy thiết thực thế nào đối với ngành y tế trong nước”, TS.BS Phan Hữu Phúc chia sẻ.

Bệnh viện Nhi Trung ương - dấu ấn hợp tác Việt Nam và Thụy Điển Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi tại Hà Nội được Thụy Điển hỗ trợ khởi công năm 1975 và khánh thành ngày 16-3-1981 với tên gọi Bệnh viện Nhi Việt Nam - Thụy Điển. Giai đoạn 1981-1999, Thụy Điển tiếp tục giúp cải thiện cơ sở vật chất, cử chuyên gia hướng dẫn vận hành, đào tạo cán bộ và chuyển giao chuyên môn, góp phần xây dựng bệnh viện thành cơ sở chuyên khoa nhi đầu ngành của cả nước.

Các chuyên gia y tế Thụy Điển lắng nghe nhu cầu hợp tác của phía Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Hai bên duy trì trao đổi về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc trẻ sơ sinh. Gần đây, bệnh viện tiếp tục phối hợp với chuyên gia Viện Karolinska và Đại học Gothenburg trong các lĩnh vực ung thư nhi khoa, sơ sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Một số bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương từng tham gia các khóa học tại Đại học Lund (Thụy Điển), tập trung vào ung thư học và ghép tạng. Sau khóa học, họ tiếp tục trao đổi với đồng nghiệp Thụy Điển về các ca bệnh nhi nặng, phức tạp.

Trong lĩnh vực tim mạch nhi khoa, hai bên duy trì trao đổi qua nghiên cứu và đào tạo. Hai năm gần đây, bệnh viện tiếp nhận 4 sinh viên, học viên sau đại học Thụy Điển đến nghiên cứu và cử 2 bác sĩ sang Bệnh viện Đại học Lund học tập khoảng ba tháng.

Khu điều trị tích cực trong Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Từ thực tế điều trị, các bác sĩ đề cập đến khó khăn về nguồn cung bộ trao đổi oxy (oxygenator) phù hợp cho trẻ dưới 20kg trong hệ thống tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể (ECMO), ảnh hưởng đến khả năng điều trị, nhất là với trẻ nhỏ.

PGS.TS Vũ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Nội tiết - Chuyển hóa - Di truyền và Liệu pháp phân tử, mong muốn mở rộng hợp tác trong chẩn đoán, điều trị bệnh di truyền, rối loạn chuyển hóa, bệnh nội tiết ở trẻ em, đặc biệt là đái tháo đường ở trẻ em và thanh thiếu niên.

PGS.TS Vũ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Nội tiết - Chuyển hóa - Di truyền và Liệu pháp phân tử. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Hai bên cũng trao đổi về công nghệ mô phỏng trong đào tạo phẫu thuật, giải pháp thiết kế bệnh viện và kiểm soát nhiễm khuẩn của Surgical Science và Sweco. Đại học Gothenburg đề cập đến khả năng trao đổi chuyên môn, đào tạo điều dưỡng sơ sinh.

Đoàn cũng thăm khu điều trị tích cực sơ sinh, tìm hiểu công tác chăm sóc trẻ cần theo dõi và điều trị đặc biệt.

Nhu cầu hợp tác thực tiễn

Rời Bệnh viện Nhi Trung ương, đoàn tiếp tục chương trình tại Bắc Ninh. Trong buổi làm việc với Sở Y tế thành phố Bắc Ninh, các bên trao đổi về chuyển đổi số, phát triển bệnh viện thông minh và nâng cao năng lực y tế dự phòng.

TS.BS Đào Khắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Kiều Thoan Thu

TS.BS Đào Khắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Bắc Ninh, đề xuất đối tác Thụy Điển chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), phát triển cơ sở dữ liệu và kết nối hệ thống điều hành y tế.

“Địa phương cũng mong muốn được tư vấn về quy hoạch, hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị cho dự án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, quy mô dự kiến khoảng 2.500 giường”, ông Hùng nêu rõ.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Tại chương trình, Sở Y tế thành phố Bắc Ninh, Đại học Sophiahemmet và Công ty EviBody của Thụy Điển ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong chăm sóc sức khỏe dự phòng, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng y tế số. Các hoạt động cụ thể sẽ được thống nhất bằng thỏa thuận riêng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, ThS.BS Phạm Hồng Phong, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, đề xuất hợp tác với Thụy Điển về đào tạo nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng phòng mổ phục vụ phẫu thuật robot. Các bác sĩ tim mạch quan tâm đến phát triển kỹ thuật thăm dò điện sinh lý, triệt đốt rối loạn nhịp bằng sóng cao tần và ứng dụng mô phỏng, thực tế ảo trong đào tạo can thiệp mạch máu.

BSCKII Thân Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 và ông Carl Reinhold Adolf Bennet, Chủ tịch Tập đoàn Getinge. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Đoàn tiếp tục thăm Trung tâm Tim mạch và Khoa Nội Thận - Tiết niệu - Lọc máu, tìm hiểu về thiết bị và nhu cầu nâng cấp công nghệ.

Tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2, BSCKII Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện, giới thiệu công tác chăm sóc thai phụ nguy cơ cao, sàng lọc sơ sinh và đào tạo chuyên môn.

BSCKII Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1, đưa các đại biểu thăm Khoa Sơ sinh. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Tại Khoa Phụ sản và Khoa Sơ sinh, các chuyên gia Thụy Điển trao đổi kinh nghiệm chăm sóc toàn diện cho mẹ và bé. Ở Thụy Điển, người mẹ được hỗ trợ về sức khỏe tinh thần trong thai kỳ và sau sinh bởi nữ hộ sinh, nhà tâm lý học và bác sĩ khi cần.

Hướng dẫn quốc gia của Cơ quan Y tế và Phúc lợi Quốc gia Thụy Điển (Socialstyrelsen) ban hành tháng 3-2026 cũng đề cập đến việc theo dõi sức khỏe sau sinh. Một số bệnh viện bố trí phòng để cha mẹ ở cùng, chăm sóc trẻ trong thời gian điều trị.

Bà Karin Tegmark Wisell, Đại sứ Thụy Điển về Y tế toàn cầu. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Trong chuyến công tác, bà Karin Tegmark Wisell, Đại sứ Thụy Điển về Y tế toàn cầu, nhấn mạnh: “Ưu tiên của Chính phủ Thụy Điển là bảo đảm người dân có thể tiếp cận những tiến bộ y tế, thông qua hợp tác công - tư và các giải pháp có hiệu quả kinh tế, tính ứng dụng cao”.

Ông Jan Sjöbeck, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành EviBody. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Ông Jan Sjöbeck, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành EviBody, khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ sở y tế Việt Nam, đưa các giải pháp công nghệ của doanh nghiệp vào phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Hợp tác y tế Việt Nam - Thụy Điển có bề dày 5 thập kỷ. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Nửa thế kỷ hợp tác là nền tảng để Việt Nam và Thụy Điển tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi bên để đạt kết quả thiết thực hơn trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.