Nhân dịp kỷ niệm 50 năm hợp tác y tế Việt Nam - Thụy Điển (1976-2026), Đại sứ Johan Ndisi nhấn mạnh những thành quả nửa thế kỷ qua không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước mà còn mở ra dư địa hợp tác trong các lĩnh vực y tế mới.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Nền tảng hợp tác từ bề dày lịch sử

Kết nối y tế Việt Nam - Thụy Điển đã có từ trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, theo báo cáo đánh giá về hợp tác phát triển dài hạn giữa Việt Nam và Thụy Điển do Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển (Sida) công bố năm 2012. Năm 1965, Hội Chữ thập đỏ Thụy Điển hỗ trợ vật tư và thiết bị y tế nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Việt Nam trong chiến tranh. Đến năm 1969, Thụy Điển trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Phái đoàn Hội Chữ thập đỏ Thụy Điển đến Việt Nam không lâu sau tổn thất tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: ĐSQ Thụy Điển

Phái đoàn Hội Chữ thập đỏ Thụy Điển là một trong những đoàn quốc tế đầu tiên đến Việt Nam để chia sẻ và bày tỏ tình đoàn kết sau đợt ném bom tháng 12-1972. Năm 1973, đoàn chuyên gia Thụy Điển đầu tiên đến Hà Nội để tham vấn về hỗ trợ y tế. Cũng trong năm đó, một đoàn công tác của Bộ Y tế Việt Nam đã sang thăm Thụy Điển. Một trong những quyết định hợp tác đầu tiên giữa hai bên là thống nhất chủ trương xây dựng một bệnh viện nhi tại Hà Nội, đặt nền móng cho những hoạt động hợp tác y tế lâu dài sau này.

Sau đó, kế hoạch được mở rộng với Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển tại Uông Bí, Quảng Ninh. Cả hai bệnh viện đi vào hoạt động đầu những năm 1980 và đến nay vẫn là những cơ sở y tế quan trọng của Việt Nam.

Bệnh viện Nhi Thụy Điển (nay là Bệnh viện Nhi Trung ương) - là một trong hai bệnh viện lớn do Chính phủ Thụy Điển giúp Việt Nam xây dựng. Ảnh: Nguyễn Tấn/ TTXVN

Theo Sida, trong thập niên 1980, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Thụy Điển chiếm 64% tổng viện trợ phát triển song phương của Việt Nam giai đoạn này.

Các chương trình hỗ trợ ban đầu tạo điều kiện để nhân viên y tế hai nước làm việc trực tiếp tại bệnh viện, trao đổi chuyên môn và kinh nghiệm điều trị, sau đó mở rộng sang đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học. Theo Đại sứ Johan Ndisi, hơn 40.000 nhân lực y tế Việt Nam đã tham gia các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực do Thụy Điển hỗ trợ trong nhiều thập kỷ.

Đặc biệt, hợp tác giữa Việt Nam và Viện Karolinska đã được duy trì suốt 50 năm, góp phần thúc đẩy trao đổi chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu y khoa. Viện Karolinska là một trong những trường đại học y khoa hàng đầu thế giới, nơi có Hội đồng Nobel lựa chọn người đoạt giải Nobel Y học hoặc Sinh lý học.

Đại sứ Johan Ndisi cho biết đã có hơn 60 bác sĩ Việt Nam đã hoàn thành chương trình tiến sĩ tại viện này.

Các kết nối y tế phát triển mạnh mẽ ở cấp bệnh viện. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Đưa quan hệ y tế hai nước tiến xa hơn

Sự gắn kết ấy được vun đắp qua nhiều năm làm việc và trao đổi chuyên môn. Bác sĩ hai nước từng phối hợp tại bệnh viện; nhiều bác sĩ Việt Nam sang Thụy Điển học tập, nghiên cứu, trong khi chuyên gia Thụy Điển đến Việt Nam làm việc. “Những người từng là đối tác trong công việc đã trở thành đồng nghiệp và bạn bè với những mối quan hệ thâm tình”, Đại sứ Johan Ndisi nói.

Trên nền tảng đó, các trường đại học và nhà nghiên cứu hai nước tiếp tục phối hợp giải quyết những vấn đề chung của y tế toàn cầu, trong đó có nghiên cứu thuốc mới, phòng bệnh và phát hiện sớm. Hoạt động này ngày càng có thêm động lực từ nhu cầu và sáng kiến của chính đội ngũ chuyên môn, bên cạnh các chương trình do hai chính phủ thúc đẩy.

Nói về tiềm năng, Đại sứ Johan Ndisi nhận định: “Hệ thống y tế Việt Nam đang tiếp tục hiện đại hóa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong chăm sóc sức khỏe, tạo cơ hội để hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Thụy Điển có thế mạnh như khoa học sự sống, dược phẩm và công nghệ y tế. Hệ sinh thái y tế Thụy Điển có sự tham gia của cả tập đoàn lớn lẫn doanh nghiệp khởi nghiệp”.

Hiợp tác y tế Việt Nam - Thụy Điển mở rộng trong nhiều lĩnh vực, nhất là công nghệ y tế. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Doanh nghiệp nước này đang phối hợp với đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế, phòng bệnh, phát hiện sớm và phát triển hệ thống y tế. Trong đó, AstraZeneca đã hoạt động tại Việt Nam hơn 30 năm, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ sở y tế triển khai chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm, nâng cao năng lực chẩn đoán sớm, cải thiện khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến. Thụy Điển cũng có thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng quốc tế về đổi mới sáng tạo; Stockholm là nơi đặt trụ sở Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật châu Âu (ECDC).

Chuyển đổi số mở thêm hướng kết nối trong lĩnh vực y tế. Đại sứ Johan Ndisi cho biết khoảng 99% đơn thuốc tại Thụy Điển được kê dưới dạng điện tử. Tại thành phố Bắc Ninh, Ericsson cùng một số doanh nghiệp Thụy Điển đang phối hợp với chính quyền địa phương thử nghiệm các giải pháp số hóa bệnh viện. Theo Đại sứ, khi có hạ tầng viễn thông an toàn, ổn định và đủ năng lực kết nối, bác sĩ ở một quốc gia có thể hỗ trợ đồng nghiệp tại quốc gia khác trong quá trình vận hành, sử dụng thiết bị y tế.

Các hướng này được trao đổi tại Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển diễn ra trong tháng 11-2026, với sự tham gia của doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và cơ quan hai bên.

Trước sự kiện, vào tháng 10-2026, Sida đã quyết định cử đoàn khảo sát đến Việt Nam để tìm hiểu khả năng thúc đẩy quan hệ đối tác, trao đổi tri thức và ứng dụng giải pháp đổi mới để hỗ trợ hệ thống y tế. Đây là bước chuẩn bị để phía Thụy Điển xem xét các hình thức hợp tác phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành y tế Việt Nam trong giai đoạn tới.

Bệnh viện Nhi Trung ương hiện là bệnh viện hàng đầu trong chăm sóc sức khỏe trẻ em tại Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Đại sứ Johan Ndisi nhìn nhận chặng đường nửa thế kỷ đã tạo dựng nền tảng bền vững cho quan hệ y tế Việt Nam - Thụy Điển. Ông nói: “Nhiệm kỳ Đại sứ của tôi tại Việt Nam chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, trong khi quan hệ giữa hai nước đã được vun đắp qua nhiều thế hệ đại sứ và bộ trưởng. Tôi tin tưởng những người kế nhiệm sẽ tiếp tục kế thừa nền tảng đó và đưa quan hệ y tế hai nước tiến xa hơn”.