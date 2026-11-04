Hợp tác Y tế Việt Nam - Đan Mạch: Chuyển từ trao đổi kinh nghiệm sang kết nối hành động

Các đại biểu tham dự Hội nghị Hợp tác Y tế Việt Nam - Đan Mạch 2026. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Đan Mạch)

Diễn ra chỉ một tuần sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (19-21/10), Hội nghị là một trong những hoạt động đầu tiên nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận và cam kết cấp cao sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực trong lĩnh vực y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Hội nghị quy tụ hơn 50 đại biểu Việt Nam là lãnh đạo, bác sĩ, nhà khoa học và chuyên gia đến từ nhiều cơ sở y tế, nghiên cứu và đào tạo lớn như Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Vin Uni, Đại học Đại Nam… cùng Ban Giám đốc, các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia của Bệnh viện Đại học Aalborg, Đại học Aalborg, đại diện một số tổ chức quốc tế như Viện Wyss thuộc Đại học Harvard (Mỹ), Viện Karolinska (Thụy Điển), Novo Nordisk, Schneider Electric/AVEVA.

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh phát biểu. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Đan Mạch)

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh nhấn mạnh, việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đã tạo khuôn khổ và động lực mới để mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có hàm lượng tri thức, công nghệ cao và nhiều tiềm năng, trong đó y tế và khoa học sự sống.

Đại sứ khẳng định, việc tổ chức Hội nghị thể hiện nỗ lực chủ động của hai bên trong triển khai các thỏa thuận cấp cao, gắn ngoại giao khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với nhu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Đại sứ đề nghị các đối tác hai nước tập trung xác định những lĩnh vực hợp tác ưu tiên, hướng tới các chương trình nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tri thức và ứng dụng công nghệ có thể triển khai trong thực tiễn.

Giám đốc Bệnh viện Đại học Aalborg đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Đan Mạch)

Ông Lars Dahl Pedersen, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đại học Aalborg, đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị của Đại sứ quán Việt Nam; khẳng định bệnh viện sẵn sàng thúc đẩy hợp tác lâu dài với các đối tác Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực bệnh viện thông minh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu lâm sàng, y học chính xác và đào tạo nhân lực y tế.

Hội nghị Hợp tác Y tế Việt Nam - Đan Mạch 2026 không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn mà còn là một trong những bước khởi đầu quan trọng trong việc hình thành mạng lưới hợp tác y tế giữa hai nước.

Các diễn giả trình bày tại Hội nghị. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Đan Mạch)

Trong hai ngày làm việc, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm về quản trị bệnh viện thông minh, chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, robot, dữ liệu lớn và y tế từ xa, y học chính xác, chẩn đoán phân tử, điều trị ung thư và đổi mới đào tạo y khoa.

Điểm nổi bật của Hội nghị là chuyển từ trao đổi kinh nghiệm sang kết nối đối tác và xác định các cơ hội hợp tác cụ thể. Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, các bệnh viện, trường đại học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước đã trao đổi những lĩnh vực ưu tiên, cơ chế kết nối và các bước triển khai tiếp theo, hướng tới hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực, trao đổi chuyên gia và ứng dụng các giải pháp công nghệ y tế tiên tiến.

Đại sứ Nguyễn Lê Thanh tặng quà kỷ niệm cho Bệnh viện Đại học Aalborg. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Đan Mạch)

Các đại biểu Việt Nam cũng tham quan cơ sở mới của Bệnh viện Đại học Aalborg, tìm hiểu mô hình quản trị, hệ thống nghiên cứu, mô phỏng y khoa và việc kết hợp giữa hoạt động khám chữa bệnh với nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Trước đó, thông qua sự kết nối và thúc đẩy của Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch, Bệnh viện 19-8 của Việt Nam và Bệnh viện Đại học Aalborg đã thiết lập quan hệ hợp tác và ký kết, trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác (ngày 20/10), dưới sự chứng kiến của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước.

Các đại biểu Việt Nam và Đan Mạch dự Hội nghị. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Đan Mạch)

(theo ĐSQ Việt Nam tại Đan Mạch)