Trao đổi các nội dung chuyên môn trong hợp tác y tế Việt Nam-Vương quốc Anh. (Ảnh: Đại sứ quán)

Trong chuyến công tác từ ngày 16 đến 20/11, Phái đoàn Thương mại-Y tế Vương quốc Anh đã có các hoạt động làm việc, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu công nghệ với các cơ sở y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

Tham gia các hoạt động hợp tác tại Việt Nam có các bệnh viện thuộc Hệ thống Y tế Quốc gia Anh (NHS) cùng các doanh nghiệp công nghệ y tế.

Tăng cường hợp tác chuyên môn giữa các cơ sở y tế

Từ nhu cầu phát triển hệ thống y tế Việt Nam, bà Phạm Thị Minh Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Y tế), đề nghị tăng cường kết nối giữa các bệnh viện hai nước, trao đổi chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển chuyên môn kỹ thuật và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Việc hợp tác giữa các bệnh viện, trường đại học và cơ sở đào tạo cũng được chú trọng nhằm nâng cao năng lực thực hành lâm sàng, tạo điều kiện để đội ngũ nhân viên y tế cập nhật kiến thức và tiếp cận những phương pháp điều trị mới.

Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam Alex Strugnell nhấn mạnh: “Hai nước đã có quá trình hợp tác lâu dài trong giám sát, phòng chống dịch bệnh, đào tạo y khoa, nghiên cứu lâm sàng và y tế số. Trên nền tảng đó, việc xây dựng quan hệ đối tác sâu rộng, lâu dài giữa các tổ chức y tế sẽ tạo điều kiện phát triển những chương trình hợp tác thực chất".

Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam Alex Strugnell. (Ảnh: Đại sứ quán)

Ông Stuart Nelson, Giám đốc Thương mại, Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh cho rằng những thách thức của ngành y tế hiện nay đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bên, từ cơ quan quản lý, bệnh viện đến trường đại học, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp.

Theo ông Nelson, cần kết hợp năng lực chuyên môn lâm sàng, công nghệ, kỹ năng, nguồn lực đầu tư và các đối tác địa phương để phát triển những giải pháp mang lại giá trị cho cả hai nước.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Bộ Y tế Việt Nam quan tâm đến kinh nghiệm của Vương quốc Anh về quản trị dữ liệu y tế, bệnh án điện tử, liên thông thông tin và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong cung cấp dịch vụ.

Việc phát triển các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ y tế cần gắn với yêu cầu an toàn, hiệu quả và có cơ sở khoa học, qua đó hỗ trợ hoạt động chuyên môn và cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh.

Mở rộng khả năng tiếp cận thuốc và các chương trình hỗ trợ người bệnh

Bên cạnh nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng tiếp cận thuốc phát minh và các phương pháp điều trị tiên tiến có ý nghĩa trực tiếp đối với người bệnh, nhất là những trường hợp mắc bệnh mạn tính, bệnh hiểm nghèo hoặc cần điều trị kéo dài.

Sự phát triển của y học đã mang đến nhiều lựa chọn điều trị mới, nhưng chi phí thuốc, khả năng cung ứng và cơ chế thanh toán vẫn có thể trở thành rào cản đối với một bộ phận người bệnh. Các chương trình hỗ trợ người bệnh vì vậy có thể góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo điều kiện tiếp cận thuốc và duy trì quá trình điều trị.

Bà Phạm Thị Minh Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Y tế). (Ảnh: Đại sứ quán)

Trong trao đổi với các đối tác, bà Phạm Thị Minh Châu cho biết, Bộ Y tế Việt Nam sẵn sàng tiếp tục trao đổi, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện chính sách trong nước, hướng tới mục tiêu giúp người dân tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, đồng thời hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Để những tiến bộ y học thực sự đến được với người bệnh, việc phát triển kỹ thuật điều trị cần đi cùng các giải pháp về cung ứng thuốc, khả năng chi trả và tổ chức dịch vụ.

Đặc biệt, đối với những bệnh nhân phải sử dụng thuốc trong thời gian dài, khả năng duy trì điều trị có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả chăm sóc sức khỏe. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, bệnh viện và doanh nghiệp dược phẩm có thể tạo điều kiện nghiên cứu những hình thức hỗ trợ phù hợp, bảo đảm tính minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi của người bệnh.

Các diễn giả trình bày nội dung thảo luận. (Ảnh: Đại sứ quán)

Từ góc độ hợp tác quốc tế, việc kết nối các cơ sở khám, chữa bệnh với những tổ chức y tế, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ của Vương quốc Anh còn tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển dịch vụ và nâng cao năng lực điều trị.

Hai bên tiếp tục xác định những lĩnh vực ưu tiên, xây dựng các chương trình hợp tác có lộ trình và kết quả rõ ràng, với sự tham gia của cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Việc cụ thể hóa những nội dung hợp tác thành các chương trình đào tạo, hoạt động chuyên môn và giải pháp hỗ trợ người bệnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận những thành tựu mới của y học tại Việt Nam.