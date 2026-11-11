Hợp tác y tế là điểm sáng trong mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tìm hiểu các ứng dụng kĩ thuật mới với các đối tác tại Nhật Bản. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… Định hướng đầu tư của Nhật Bản phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như công nghệ cao, chuyển đổi số, sản xuất chế tạo và y tế - vốn đang là trọng tâm hợp tác song phương.

Trong hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, hợp tác y tế ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Hợp tác y tế được mở rộng mạnh mẽ

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Trong mối quan hệ ấy, y tế luôn là lĩnh vực hợp tác có chiều sâu, có độ tin cậy cao và còn nhiều dư địa phát triển.

Nhật Bản được biết đến bởi nền y học hiện đại, kỷ luật quản trị chặt chẽ, chất lượng dịch vụ cao, và đặc biệt là triết lý chăm sóc con người sâu sắc trước những thách thức của già hóa dân số, bệnh mạn tính và chăm sóc dài hạn.

Theo Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, hợp tác y tế giữa Việt Nam và Nhật Bản đang được mở rộng mạnh mẽ, tập trung vào các lĩnh vực như y tế dự phòng, chuyển đổi số trong y tế và chăm sóc người cao tuổi.

Đây cũng là một trong những điểm sáng trong quan hệ hai nước, thể hiện qua các chương trình hợp tác trong lĩnh vực y tế dự phòng, số hoá y tế, chăm sóc người cao tuổi, hướng tới một hệ thống y tế hiệu quả và bền vững hơn.

Thông qua các chương trình ODA, các dự án hợp tác kỹ thuật, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Nhật Bản đã có những đóng góp hết sức thiết thực, hiệu quả và lâu dài đối với sự phát triển của hệ thống y tế Việt Nam.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhật Bản đang đồng hành cùng Việt Nam trong việc củng cố hệ thống y tế cơ sở, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ giữa các địa phương, đồng thời nâng cao năng lực phòng chống các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm.

Trên cơ sở biên bản hợp tác năm 2019 giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, nhiều dự án chung đã được triển khai, tập trung vào nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị và đào tạo nhân lực.

Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như Dự án ‘Tăng cường hệ thống phát triển năng lực cho nhân viên y tế thông qua khám, chữa bệnh từ xa’ do Bộ Y tế - Cục Quản lý khám chữa bệnh phối hợp thực hiện với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), với vốn đầu tư 3 triệu USD; Dự án ‘Đẩy mạnh công tác phòng chống viêm gan virus tại Việt Nam’ hợp tác giữa Cục Phòng bệnh và JICA, góp phần nâng cao sức khỏe người dân.

Bền vững, đi vào chiều sâu

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho hay Việt Nam đang định hướng phát triển hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế, trong đó chú trọng nâng cao năng lực y học dự phòng, tăng cường phát hiện sớm bệnh tật và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Bộ Y tế đặc biệt quan tâm mở rộng hợp tác với Nhật Bản - quốc gia có nền y học phát triển và nhiều kinh nghiệm trong quản lý hệ thống y tế.

Ông Hà nhấn mạnh Bộ Y tế mong muốn hợp tác với phía Nhật Bản theo hướng bền vững, đi vào chiều sâu, tập trung vào chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực và chuẩn hóa quy trình chuyên môn nhằm từng bước làm chủ các công nghệ tiên tiến.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng gợi mở khả năng phối hợp trong lĩnh vực y học dự phòng, triển khai các chương trình tầm soát sớm ung thư, tim mạch và nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân.

“Bộ Y tế Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để hai bên triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trên tinh thần hiệu quả, thiết thực và cùng phát triển,” Thứ trưởng thường trực Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Trong những năm qua, đã có rất nhiều hợp tác y tế đã và đang triển khai trong thời gian qua trên nhiều lĩnh vực như hỗ trợ, xây dựng, chính sách trao đổi chuyên gia, đào tạo nâng cao năng lực nhân viên y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị y tế... Các hợp tác này được thông qua các chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ, giữa hai bộ và các đơn vị y tế của hai nước.

Trong lĩnh vực điều trị, thời gian qua nhiều bệnh viện đầu ngành của Việt Nam là Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Bạch Mai đều nhận được sự hợp tác của Chính phủ Nhật Bản để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã mở rộng hợp tác, trao đổi làm việc, cử nhiều chuyên gia của Bệnh viện với các nền y học tiên tiến, trong đó có Nhật Bản. Với việc hợp tác về Trung tâm hợp tác y học Việt Nam-Nhật Bản tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đánh dấu một cột mốc mới, mở ra cơ hội lớn để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đưa y học Việt Nam tiến gần hơn với những chuẩn mực hàng đầu thế giới.

Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tìm hiểu các ứng dụng kĩ thuật mới tại Trung tâm khởi nguồn sáng tạo Nakanoshima Qross. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong lĩnh vực y tế dự phòng, Nhật Bản đã hỗ trợ rất tích cực trong công tác tiêm chủng mở rộng, nghiên cứu và sản xuất vaccine, đảm bảo an toàn sinh học chuyển giao kỹ thuật và phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Nhật Bản đã có nhiều hợp tác về đào tạo sinh viên y khoa, nghiên cứu khoa học. Từ những chương trình đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, cho đến những nghiên cứu chung về các vấn đề y khoa phức tạp, cả hai đất nước đã cùng nhau xây dựng nền tảng bền vững cho sự phát triển lâu dài.

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Nhật Bản đã không ngừng được mở rộng, tăng cường và phát triển. Hợp tác trong lĩnh vực y tế luôn là điểm sáng trong bức tranh chung của quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Các dự án hợp tác với Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực đều thực hiện hiệu quả, toàn diện và bền vững mang lại tích cực cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; Tăng cường cơ sở hạ tầng cho các bệnh viện, tăng cường năng lực cho cán bộ y tế, năng lực dự phòng, điều trị và chăm sóc bệnh nhân và quản lý bệnh viện./.