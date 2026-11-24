Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: HG)

Đến dự có Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Bastian Chacko, lãnh đạo các tỉnh Ninh Bình, Cao Bằng, hãng sản xuất phim SILAA, các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, lữ hành trong và ngoài nước.

Sức hấp dẫn của một điểm đến

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nêu rõ, Quảng Trị là vùng đất hội tụ những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa. Hiếm có nơi nào mà sự kỳ vĩ của thiên nhiên và chiều sâu của lịch sử lại cùng hiện diện một cách đậm nét như trên mảnh đất này. Đó là Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng với hệ thống hang động kỳ vĩ, những cánh rừng nguyên sinh, những dòng sông xanh biếc và cảnh quan còn nguyên vẻ hoang sơ; là những bãi biển thơ mộng, những làng quê giàu bản sắc văn hóa. Đó còn là Thành cổ Quảng Trị, dòng Thạch Hãn, đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc- những địa danh đã vượt ra khỏi giới hạn địa lý để trở thành biểu tượng của ý chí, nghị lực con người và khát vọng hòa bình.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: HG)

Những giá trị riêng có ấy không chỉ tạo nên sức hấp dẫn của một điểm đến du lịch mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh. Việc Hãng phim Innovation India lựa chọn Quảng Trị, cùng với Ninh Bình và Cao Bằng, làm bối cảnh cho bộ phim SILAA của điện ảnh Bollywood là cơ hội rất đáng quý. Những hình ảnh về Sơn Đoòng, hang Én, Tân Hóa, Blue Diamond, đồi cát Nam Trạch và Phong Nha-Kẻ Bàng xuất hiện trên màn ảnh rộng sẽ góp phần đưa vẻ đẹp của Quảng Trị đến gần hơn với công chúng Ấn Độ và bạn bè quốc tế.

“Đặc biệt, điều chúng ta kỳ vọng không chỉ là Quảng Trị xuất hiện trên màn ảnh Bollywood mà từ màn ảnh ấy, Quảng Trị sẽ hiện diện trong lựa chọn du lịch của ngày càng nhiều du khách Ấn Độ”- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nói.

Với câu hỏi: làm thế nào để chuyển hóa sức lan tỏa của điện ảnh Bollywood thành dòng khách du lịch thực tế, tạo động lực phát triển bền vững cho du lịch Quảng Trị? Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ 5 nội dung: về chiến lược tiếp cận thị trường và truyền thông điểm đến; phát triển sản phẩm du lịch và liên kết điểm đến; về kết nối hàng không và khả năng tiếp cận điểm đến; nâng cao năng lực đón tiếp và chất lượng dịch vụ; về cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện sau hội nghị.

Kỳ vọng Quảng Trị sẽ là địa điểm du lịch của du khách Ấn Độ

Hội nghị còn được nghe đại diện Oxalis Group trao đổi, thông qua chiến lược marketing để xây dựng một chiến dịch truyền thông có trọng tâm, tranh thủ hiệu ứng của bộ phim SILAA; đồng thời phát huy vai trò của các nghệ sĩ, nhà làm phim, nền tảng truyền thông số và mạng lưới doanh nghiệp lữ hành tại Ấn Độ.

Đại diện Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways phân tích tiềm năng thị trường, nhu cầu vận chuyển, khả năng tổ chức các chuyến bay thuê bao và tiến tới xúc tiến mở đường bay trực tiếp từ các thành phố lớn của Ấn Độ đến Cảng hàng không Đồng Hới khi hội đủ các điều kiện cần thiết. Điều này còn mở ra khả năng kết nối thị trường Ấn Độ với khu vực Bắc Trung Bộ.

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Quảng Trị và Liên minh lữ hành Inbound Ấn Độ ký kết hợp tác phát triển du lịch. (Ảnh:HG)

Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Bastian Chacko chia sẻ, chúng tôi xem Quảng Trị không chỉ đơn thuần là một điểm dừng chân ngắm cảnh, mà còn là một ngôi sao trong hành lang du lịch miền trung Việt Nam, có thể thu hút trí tưởng tượng của du khách Ấn Độ.

“Không có cầu nối nào mạnh mẽ hơn để thu hút trí tưởng tượng đó ngoài điện ảnh Ấn Độ, đặc biệt là Bollywood. Ấn Độ là nhà sản xuất phim lớn nhất thế giới và đối với hàng triệu người Ấn Độ, điện ảnh không chỉ là giải trí; nó là cửa sổ nhìn ra thế giới và là nguồn cảm hứng chính cho những chuyến du lịch. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng khi một địa điểm du lịch nổi tiếng trên màn ảnh rộng trong một bộ phim của Bollywood, nó sẽ ngay lập tức biến thành điểm đến mơ ước của các gia đình Ấn Độ, các cặp đôi hưởng tuần trăng mật và các đám cưới điểm đến”- Phó Đại sứ nói.

Thành viên đoàn làm phim SILAA chụp ảnh lưu niệm tại một điểm du lịch của Oxalis. (Ảnh: TL)

Nhìn về phía trước, Đại sứ quán Ấn Độ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với chính quyền tỉnh Quảng Trị, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển du lịch để hiện thực hóa tầm nhìn này.

Tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch Quảng Trị và Liên minh lữ hành Inbound Ấn Độ đã ký kết hợp tác, tạo bước khởi đầu trong phát triển du lịch giữa Quảng Trị với thị trường Ấn Độ. Trên cơ sở cùng xác lập những nội dung hợp tác cụ thể, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị mong muốn các cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và các đối tác truyền thông có đầu mối, có lộ trình và mục tiêu rõ ràng để quảng bá, chào bán sản phẩm và đưa khách đến Quảng Trị ngay từ cuối năm 2026, tạo đà cho thời gian tiếp theo.