Đầu tư chế biến, xây dựng thương hiệu từ sản phẩm bản địa

Xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang nằm ở độ cao gần 1.200m, có khí hậu mát mẻ, thuận lợi cho cây chè Shan tuyết sinh trưởng. Nơi đây còn lưu giữ nhiều cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tạo nên đặc sản mang dấu ấn vùng cao.

Trước đây, người dân chủ yếu thu hái chè để sử dụng hoặc bán cho thương lái, giá trị sản phẩm chưa cao, đầu ra thiếu ổn định. Năm 2017, HTX Sơn Trà được thành lập, ban đầu có 8 thành viên, đến nay phát triển lên hơn 20 thành viên, chuyên chế biến chè Shan tuyết và sản xuất rau an toàn. HTX tổ chức thu mua, đồng thời liên kết với người dân chăm sóc, thu hái và bảo vệ vùng nguyên liệu.

Theo ông Đặng Ngọc Phố, Giám đốc HTX Sơn Trà, HTX ra đời với mong muốn bảo tồn cây chè đặc sản của quê hương, tạo đầu ra ổn định cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã hiện có hơn 64ha chè Shan tuyết, gồm 29ha chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi và 35ha chè trồng trên 30 năm. Vào chính vụ, HTX thu mua hàng trăm kilogram chè tươi mỗi ngày, chế biến thành nhiều dòng sản phẩm như chè một búp hai lá, một búp một lá và một búp.

Để nâng giá trị sản phẩm, HTX kết hợp phương pháp chế biến truyền thống của đồng bào Dao với máy móc hiện đại trong các công đoạn sao, sấy, vừa kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, vừa giữ hương vị đặc trưng. Giá bán chè thành phẩm từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng/kg, tùy loại và chất lượng.

Cùng với đầu tư máy móc, HTX chú trọng cải tiến mẫu mã, bao bì, nhãn mác và xây dựng thương hiệu. Năm 2020, chè Shan tuyết Hồng Thái được vinh danh Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam; năm 2021 được cấp chứng nhận nhãn hiệu độc quyền; năm 2022 lọt Top 50 Thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2025, HTX có 3 sản phẩm chè Shan tuyết đạt OCOP cấp tỉnh.

Đặc biệt, ngày 21-4-2026, sản phẩm chè Shan tuyết xã Hồng Thái 1 tôm 1 lá của HTX được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, khẳng định chất lượng và hướng đi kết hợp giá trị bản địa với phương thức sản xuất, chế biến hiện đại.

Chè Shan tuyết Hồng Thái của HTX Sơn Trà, tỉnh Tuyên Quang.

Hoạt động của HTX cũng góp phần cải thiện thu nhập cho người trồng chè. Theo anh Triệu Văn Vịnh, người dân xã Hồng Thái, từ khi HTX thu mua, bao tiêu sản phẩm, người dân yên tâm hơn về đầu ra. Trung bình mỗi hecta chè mang lại thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm.

Liên kết sản xuất, kết nối thị trường để phát triển bền vững

Cùng với HTX Sơn Trà, nhiều HTX tại Tuyên Quang đang tổ chức lại sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu và liên kết với người dân nhằm tạo nguồn cung ổn định cho thị trường. Tại HTX Nông nghiệp số Bắc Quang, vùng lúa thôn Tân An được tổ chức sản xuất tập trung trên diện tích hơn 8,5ha, sử dụng giống lúa tẻ nương Hà Giang, liên kết với 76 hộ dân. Các hộ được hỗ trợ giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Vụ mùa năm 2026, HTX đã ký hợp đồng thu mua hơn 60 tấn lúa với giá 12.000 đồng/kg.

Trong khi đó, HTX Nông lâm nghiệp Ngọc Sơn, xã Minh Ngọc liên kết với 80 hộ dân tại địa phương và các vùng lân cận trồng gần 130ha nghệ theo hướng hữu cơ. HTX hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, đồng thời tìm kiếm cơ sở, đại lý tiêu thụ tinh bột nghệ. Các mô hình cho thấy HTX đang phát huy vai trò tổ chức sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu và kết nối tiêu thụ, góp phần khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, nâng cao chất lượng và tính ổn định của nguồn cung.

Theo ông Cao Hùng Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh hiện có 118 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản với sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp, HTX và hộ dân. Liên minh HTX tỉnh cùng các địa phương chú trọng vận động người dân tham gia tổ hợp tác, HTX; hỗ trợ tiếp cận tiến bộ kỹ thuật và kết nối với doanh nghiệp, cơ sở thu mua để hình thành chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ.

Một hoạt động kết nối thị trường đáng chú ý là Hội nghị xúc tiến thương mại, trưng bày, quảng bá sản phẩm và kết nối hợp tác giữa HTX Tuyên Quang và Hải Phòng, do Liên minh HTX hai địa phương phối hợp tổ chức chiều 11-11 tại Hải Phòng.

Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa HTX Tuyên Quang và các HTX, doanh nghiệp Hải Phòng.

Tuyên Quang hiện có 422 sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao, trong đó các HTX, tổ hợp tác chiếm trên 68% số chủ thể. Đây là nguồn cung đa dạng về nông sản, lâm sản, thảo dược và đặc sản địa phương. Trong khi đó, Hải Phòng có hệ thống siêu thị, phân phối và logistics phát triển, tạo dư địa kết nối tiêu thụ nông sản an toàn, chất lượng cao.

Tại hội nghị, các HTX Tuyên Quang giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP, nông sản chế biến có tem nhãn và thông tin truy xuất nguồn gốc. Đại diện doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị và chuỗi phân phối tại Hải Phòng trao đổi trực tiếp với các đơn vị sản xuất về tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã, bao bì, sản lượng, giá cả và phương thức vận chuyển.

Hoạt động này hướng tới kết nối giao dịch thực chất, hỗ trợ HTX đàm phán điều kiện cung ứng, tiến tới ký kết hợp đồng và đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối tại Hải Phòng. Liên minh HTX hai địa phương cũng cam kết tiếp tục cung cấp thông tin thị trường, chia sẻ kinh nghiệm quản trị chuỗi giá trị và tổ chức các hoạt động kết nối.

Thực tế cho thấy, sản phẩm có chất lượng nhưng thiếu bao bì, nhãn mác, thông tin truy xuất nguồn gốc hoặc không đáp ứng quy cách của đơn vị thu mua sẽ khó tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại. Vì vậy, HTX cần chủ động nắm bắt nhu cầu, tiêu chuẩn thị trường để tổ chức sản xuất phù hợp, thay vì chỉ tập trung vào những sản phẩm sẵn có.

Theo số liệu tại Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Tuyên Quang có 1.646 HTX với 37.300 thành viên. Doanh thu bình quân của HTX năm 2025 ước đạt 1,514 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 217 HTX có sản phẩm OCOP, với 294 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên; 57 HTX áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ và 135 HTX đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho 146 sản phẩm.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều HTX vẫn có quy mô nhỏ, năng lực quản trị và cạnh tranh hạn chế; liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững, chuyển đổi số còn chậm. Đây là những vấn đề cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Thời gian tới, tỉnh định hướng nâng cao chất lượng hoạt động HTX, lấy hiệu quả và thị trường làm trung tâm; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển các chuỗi liên kết bền vững. Cùng với đó, cần hỗ trợ HTX tiếp cận vốn, đất đai, hạ tầng, đồng thời phát huy vai trò kết nối của Liên minh HTX, chính quyền và doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

Từ chè Shan tuyết Hồng Thái đến các vùng lúa, vùng nghệ liên kết, thực tế cho thấy tổ chức sản xuất, nâng chất lượng và kết nối tiêu thụ là những khâu quan trọng để nông sản địa phương gia tăng giá trị. Khi HTX làm tốt vai trò cầu nối giữa người dân và doanh nghiệp, sản phẩm có thêm cơ hội mở rộng thị trường, nâng sức cạnh tranh và tạo sinh kế ổn định cho người sản xuất.