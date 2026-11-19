Đến tháng 09/2026, diện tích trồng rau trực thuộc quản lý của HTX Tuấn Ngọc là 6.000m2 tại Phường Long Trường (2.000m2), xã Châu Pha (1.000m2) và phường Xuân Lộc, TP. Đồng Nai (3.000m2). Đồng thời, HTX đã mở rộng và chuyển giao công nghệ cho 3 mô hình liên kết tại các tỉnh lân cận (Ninh Thuận, Long An, Bình Dương) với tổng diện tích khoảng 6.000m².

Các đoàn khách tham quan, trải nghiệm tại mô hình trồng rau thủy canh của HTX Tuấn Ngọc.

Trung bình mỗi tháng HTX cung cấp ra thị trường khoảng 15 tấn rau sạch. Doanh thu trung bình đạt khoảng 4,5 tỷ đồng/năm, mang lại mức thu nhập ổn định cho các thành viên từ 60 - 80 triệu đồng/năm.

HTX Nông nghiệp Tuấn Ngọc là một trong những đơn vị tiên phong tại TP HCM về việc ứng dụng công nghệ sâu vào sản xuất nông nghiệp đô thị. Toàn bộ hệ thống quản lý trang trại được vận hành thông qua nền tảng vạn vật kết nối (IoT). Các yếu tố vi khí hậu cốt lõi như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ dinh dưỡng và ánh sáng được hệ thống cảm biến theo dõi và điều chỉnh tự động qua một phần mềm lập trình riêng. Người quản lý chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet để điều khiển và giám sát toàn bộ vườn rau từ xa ở bất cứ đâu.

Anh Lâm Ngọc Tuấn nhận bằng khen của UBND TP.HCM về Nông dân tiêu biểu TP.HCM lần thứ XIX năm 2026.

Hiện tại, HTX thực hiện chuyển giao công nghệ hệ thống nhà màng và thủy canh IoT cho các hộ nông dân và các HTX ở khu vực lân cận. Sau khi mạng lưới sản xuất đi vào hoạt động, HTX Tuấn Ngọc sẽ đứng ra đóng vai trò đầu mối bao tiêu toàn bộ nông sản đầu ra để đưa vào hệ thống phân phối siêu thị hiện hữu. Mô hình này mang lại "lợi ích kép": HTX mở rộng được vùng nguyên liệu không bị giới hạn mặt bằng, còn người nông dân có công nghệ và sinh kế đầu ra bền vững.

Thời gian tới, HTX tiếp tục nâng cấp trang trại gốc tại phường Long Trường để trở thành mô hình nông nghiệp đô thị tiêu biểu, phục vụ công tác đón các đoàn học sinh, hội viên nông dân từ các tỉnh và khách tham quan trong và ngoài nước đến quan đến học tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tiễn.