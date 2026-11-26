Năng lực nội tại chưa theo kịp yêu cầu phát triển

Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tiếp tục giữ vị trí chủ yếu trong khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Hưng Yên, có vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ, hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Theo bà Hoàng Thanh Hường, Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hưng Yên, đến tháng 10/2026, toàn tỉnh có 949 HTX, tạo việc làm thường xuyên cho 20.866 lao động. Thu nhập bình quân của lao động trong khối HTX nông nghiệp ước đạt 6,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,8% so với năm 2025.

Hoạt động liên kết sản xuất, tiêu thụ cũng từng bước được mở rộng. Toàn tỉnh có khoảng 470 HTX liên kết với hơn 40 doanh nghiệp, diện tích liên kết đạt khoảng 15.000-20.000 ha/năm; trong đó, khoảng 240 HTX tham gia các chuỗi liên kết giá trị. Cùng với đó, khoảng 97 HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh; 135 HTX có tổng số 606 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao đến 4 sao.

(Ảnh minh họa)

Những kết quả này cho thấy HTX đang từng bước tham gia sâu hơn vào quá trình tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng nông sản. Tuy nhiên, mức độ phát triển giữa các HTX còn chưa đồng đều, nhiều mô hình vẫn gặp khó khăn khi mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bà Hoàng Thanh Hường cho hay, một trong những hạn chế đáng chú ý là quy mô hoạt động của nhiều HTX còn nhỏ, năng lực tích tụ nguồn lực và tổ chức sản xuất tập trung còn yếu. Dù số lượng HTX liên kết với doanh nghiệp tương đối lớn, số HTX tham gia chuỗi giá trị mới khoảng 240. Khả năng đảm nhận các công đoạn trong chuỗi, từ tổ chức vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng đến sơ chế, chế biến và tiêu thụ, vẫn còn chênh lệch giữa các đơn vị.

Ở một số nơi, HTX chưa thực sự phát huy vai trò điều phối hoạt động sản xuất của thành viên. Việc mở rộng diện tích, tăng sản lượng và bảo đảm chất lượng đồng đều còn gặp khó khăn. Điều này khiến HTX chưa đủ năng lực đáp ứng những đơn hàng lớn, ổn định hoặc các yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Bên cạnh hạn chế về quy mô, năng lực quản trị và điều hành cũng là điểm nghẽn quan trọng. Đội ngũ cán bộ quản lý tại một bộ phận HTX còn thiếu kiến thức về quản trị hiện đại, phân tích thị trường, quản trị tài chính và xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh. Không ít HTX vẫn hoạt động chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, phụ thuộc vào cá nhân người đứng đầu, chưa hình thành được bộ máy quản trị chuyên nghiệp và cơ chế phân phối lợi ích rõ ràng.

Khó khăn về vốn tiếp tục cản trở quá trình phát triển. Nhiều HTX thiếu tài sản bảo đảm, phương án sản xuất, kinh doanh chưa đủ sức thuyết phục tổ chức tín dụng. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư máy móc, nhà xưởng, kho bảo quản, sơ chế, chế biến và công nghệ sau thu hoạch ngày càng lớn. Thiếu nguồn lực tài chính khiến HTX khó mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Liên kết giữa HTX với doanh nghiệp ở một số lĩnh vực chưa thực sự bền vững. Hợp đồng tiêu thụ còn mang tính thời vụ, sản lượng cung ứng thiếu ổn định, khả năng đáp ứng đồng bộ các yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiến độ giao hàng còn hạn chế. Khi quan hệ hợp tác chưa được xây dựng trên cơ sở chia sẻ lợi ích và rủi ro lâu dài, HTX dễ rơi vào tình trạng bị động trước biến động thị trường.

Ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng chưa đồng đều. Nhiều HTX mới dừng ở việc quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, chưa khai thác hiệu quả công nghệ trong quản lý vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, dự báo sản xuất và quản trị kinh doanh.

Đáng chú ý, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 137 HTX hoạt động yếu hoặc chưa hiệu quả, cần tiếp tục rà soát, củng cố và tổ chức lại. Thực trạng này cho thấy, phát triển HTX không thể chỉ dựa vào việc tăng số lượng thành viên, diện tích hay vốn điều lệ, mà phải bắt đầu từ nâng cao năng lực nội tại và bảo đảm hiệu quả hoạt động thực chất.

Tổ chức lại sản xuất, lấy thị trường làm định hướng

Từ những khó khăn trên, Liên minh HTX tỉnh Hưng Yên cho rằng, phát triển HTX nông nghiệp quy mô lớn cần được xác định là quá trình tổ chức lại sản xuất, nâng cao năng lực nội tại và mở rộng liên kết thị trường, thay vì chỉ tập trung vào các chỉ tiêu về số lượng.

Trước hết, cần nhận diện đúng bản chất của HTX quy mô lớn. Quy mô không chỉ được đo bằng diện tích sản xuất hay số lượng thành viên, mà phải thể hiện ở năng lực tập hợp, tổ chức và điều phối hoạt động sản xuất; hình thành vùng nguyên liệu ổn định; cung ứng đồng bộ dịch vụ; kiểm soát chất lượng và tổ chức liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ.

“Một HTX có diện tích lớn nhưng không kiểm soát được chất lượng, không tổ chức được đầu ra và không bảo đảm lợi ích cho thành viên chưa thể coi là mô hình phát triển bền vững. Ngược lại, HTX có bộ máy quản trị tốt, mạng lưới thành viên và hộ liên kết rộng, hợp đồng tiêu thụ ổn định, có khả năng cung ứng sản phẩm theo yêu cầu thị trường vẫn có thể tạo ra quy mô kinh tế lớn ngay cả khi diện tích đất không tập trung”, bà Hường nhấn mạnh.

Cùng với đó, phát triển HTX cần gắn với lựa chọn sản phẩm chủ lực, vùng sản xuất và thị trường tiêu thụ. Việc lựa chọn sản phẩm phải căn cứ vào lợi thế nông nghiệp của từng địa bàn, nhu cầu thị trường, khả năng hình thành vùng nguyên liệu và tạo giá trị gia tăng. Đối với Hưng Yên, cần quan tâm các sản phẩm đặc trưng, có lợi thế về chất lượng, thương hiệu, khả năng chế biến và thị trường tiêu thụ.

Đặc biệt, sản xuất phải dựa trên khảo sát thị trường, xác định rõ khách hàng, tiêu chuẩn chất lượng, sản lượng và phương thức tiêu thụ. Tránh tình trạng phát triển theo phong trào, chạy theo sản phẩm đang có giá hoặc mở rộng diện tích khi chưa xác định được đầu ra.

Một giải pháp quan trọng khác là củng cố vai trò chủ thể của thành viên. HTX phải thực sự là tổ chức kinh tế do các thành viên tự nguyện thành lập, hợp tác, tương trợ và cùng hưởng lợi. Vì vậy, mở rộng quy mô cần gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường sự tham gia của thành viên trong xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất, giám sát chất lượng và tiêu thụ sản phẩm.

Các HTX có điều kiện cần được khuyến khích mở rộng thành viên, liên kết với hộ sản xuất, tổ hợp tác và các HTX khác để hình thành vùng nguyên liệu lớn. Việc sáp nhập, hợp nhất hoặc liên kết giữa các HTX cần thực hiện trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả sau tổ chức lại.

Để nâng cao giá trị sản phẩm, HTX cần từng bước tham gia nhiều công đoạn hơn trong chuỗi giá trị, không chỉ dừng ở cung ứng dịch vụ đầu vào hoặc tổ chức sản xuất nguyên liệu thô. Các hoạt động thu mua, sơ chế, bảo quản, chế biến, đóng gói, xây dựng thương hiệu và phân phối sẽ giúp HTX chủ động hơn trong tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện thu nhập cho thành viên.

Tuy nhiên, việc mở rộng hoạt động phải dựa trên năng lực thực tế, phương án kinh doanh và nhu cầu thị trường; tránh đầu tư dàn trải, thiếu tính toán, làm tăng chi phí và rủi ro tài chính.

Trong phát triển chuỗi giá trị, doanh nghiệp cần được xác định là đối tác quan trọng. HTX cần chủ động lựa chọn doanh nghiệp có năng lực, uy tín để hợp tác trong cung ứng đầu vào, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Các mối liên kết cần được cụ thể hóa bằng hợp đồng, quy định rõ tiêu chuẩn chất lượng, sản lượng, thời gian giao nhận, phương thức thanh toán, trách nhiệm và cơ chế chia sẻ rủi ro.

Bên cạnh thị trường truyền thống, HTX cần được hỗ trợ tiếp cận hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm, bếp ăn tập thể, doanh nghiệp chế biến, sàn thương mại điện tử và các kênh phân phối hiện đại. Thị trường phải trở thành căn cứ để HTX lựa chọn sản phẩm, quy trình sản xuất và quy mô cung ứng.

Cuối cùng, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số gắn với chuyên nghiệp hóa quản trị. Ưu tiên cơ giới hóa, công nghệ tưới tiết kiệm, bảo quản sau thu hoạch, sơ chế, chế biến; áp dụng quy trình sản xuất an toàn, tiêu chuẩn chất lượng và hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Đồng thời, hỗ trợ HTX ứng dụng phần mềm quản lý thành viên, kế toán, vùng nguyên liệu, đơn hàng, kho hàng và tiêu thụ sản phẩm. Chuyển đổi số cần đi vào hoạt động quản trị và sản xuất, kinh doanh thực chất, thay vì chỉ dừng ở quảng bá trên mạng xã hội.

“Phát triển HTX hiệu quả không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên, tạo việc làm và thúc đẩy liên kết sản xuất, mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Khi HTX đủ năng lực tổ chức sản xuất, kết nối thị trường và tạo ra lợi ích thiết thực cho người dân, vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn sẽ được phát huy rõ nét hơn”, Phó chủ tịch Liên minh HTX Hưng Yên khẳng định.