Hợp tác xã sản xuất rau, củ, quả sạch Trung Đông: Hướng tới giá trị bền vững từ nông sản an toàn

Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu nâng cao giá trị nông sản, xây dựng thương hiệu và phát triển kinh tế nông thôn tại Hưng Yên.

Từ sản xuất nông nghiệp đến xây dựng chuỗi giá trị

Hợp tác xã sản xuất rau, củ, quả sạch Trung Đông có trụ sở tại thôn Bùi Xá, xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, HTX được thành lập ngày 6/12/2023 và hiện đang hoạt động, do ông Nguyễn Trung Đông là người đại diện theo pháp luật. Lĩnh vực hoạt động của HTX khá đa dạng, tập trung vào trồng rau, đậu, cây hàng năm, cây ăn quả, cây gia vị, cây dược liệu; đồng thời có các ngành nghề liên quan đến chế biến, bảo quản rau quả, bán buôn và bán lẻ thực phẩm.

Việc tổ chức sản xuất dưới mô hình hợp tác xã cho thấy định hướng không chỉ dừng ở sản xuất nông nghiệp đơn thuần mà còn hướng tới việc hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là yêu cầu ngày càng quan trọng trong bối cảnh thị trường nông sản đang chuyển mạnh từ tiêu chí “có sản phẩm” sang “sản phẩm phải bảo đảm chất lượng, nguồn gốc và đáp ứng nhu cầu cụ thể của thị trường”. Đặc biệt, ngành nghề của HTX bao gồm cả chế biến và bảo quản rau quả, bán buôn, bán lẻ thực phẩm và bán hàng qua Internet. Đây là những yếu tố có thể tạo điều kiện để HTX từng bước đa dạng hóa phương thức tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm thay vì chỉ phụ thuộc vào hình thức bán nông sản tươi tại ruộng.

Gắn sản xuất với lợi thế nông sản địa phương

Nghĩa Dân là địa bàn có thế mạnh về cây ăn quả, trong đó các sản phẩm cam và cây có múi đã được địa phương chú trọng quảng bá, xúc tiến thương mại.

Theo thông tin của UBND xã Nghĩa Dân, tại Phiên chợ cam Hưng Yên năm 2025, sản phẩm cam của Hợp tác xã sản xuất rau, củ, quả sạch Trung Đông, thôn Bùi Xá, nằm trong số các sản phẩm được giới thiệu tại sự kiện. Cùng tham gia có các HTX, nhà vườn khác trên địa bàn. Phiên chợ được tổ chức nhằm quảng bá thương hiệu cam Nghĩa Dân, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và tạo cơ hội để các HTX, trang trại, nhà vườn kết nối, mở rộng thị trường.

Việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại là một hướng đi đáng chú ý đối với HTX Trung Đông. Bởi trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, chất lượng sản phẩm chỉ là một phần của bài toán. Để nâng cao giá trị nông sản, các chủ thể sản xuất cần đồng thời quan tâm đến thương hiệu, bao bì, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và khả năng kết nối với các kênh phân phối.

Đối với những sản phẩm có lợi thế địa phương như cam và các loại quả có múi, việc xây dựng thương hiệu gắn với vùng sản xuất sẽ góp phần tạo sự khác biệt, nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm và từng bước hình thành niềm tin đối với người tiêu dùng.

Chú trọng chất lượng để nâng sức cạnh tranh

Trong những năm gần đây, nhu cầu của người tiêu dùng đối với thực phẩm an toàn ngày càng tăng. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các HTX nông nghiệp phải thay đổi phương thức sản xuất, kiểm soát tốt hơn từ khâu giống, đất, nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến thu hoạch, sơ chế và tiêu thụ. Thực tế tại nhiều mô hình HTX nông nghiệp cho thấy, việc ứng dụng quy trình sản xuất an toàn, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, quản lý dịch bệnh và kiểm soát vật tư đầu vào có thể góp phần nâng cao chất lượng nông sản, đồng thời giảm những tác động không mong muốn tới môi trường.

Đây cũng là hướng mà các HTX sản xuất rau, củ, quả có thể tiếp tục quan tâm trong quá trình phát triển. Khi sản phẩm được kiểm soát tốt về chất lượng và có thông tin rõ ràng về nguồn gốc, khả năng tiếp cận các hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch, bếp ăn tập thể, nhà hàng, siêu thị và các kênh phân phối hiện đại sẽ thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và bán hàng cũng mở ra thêm cơ hội. Từ mạng xã hội, sàn thương mại điện tử đến hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, nông sản địa phương có thể tiếp cận người tiêu dùng trực tiếp hơn, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào các khâu trung gian.

Mở rộng liên kết, nâng giá trị nông sản

Một trong những vấn đề đặt ra đối với sản xuất nông nghiệp hiện nay là làm thế nào để hình thành mối liên kết ổn định giữa người sản xuất và thị trường. Khi đầu ra được tổ chức tốt, người nông dân có cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất, lựa chọn giống cây trồng phù hợp và đầu tư bài bản hơn cho chất lượng.

Với HTX Trung Đông, việc hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ trồng trọt, chế biến, bảo quản đến bán buôn, bán lẻ thực phẩm tạo nền tảng để HTX tiếp tục hoàn thiện chuỗi sản phẩm. Trong đó, việc gắn sản xuất với nhu cầu thị trường, xây dựng thương hiệu và tăng cường xúc tiến thương mại sẽ là những yếu tố quan trọng.

Về phía địa phương, việc hình thành và phát triển các HTX sản xuất, tiêu thụ nông sản cũng góp phần thúc đẩy quá trình tổ chức lại sản xuất nông nghiệp. Trước đó, tại khu vực Đồng Thanh, Báo Hưng Yên từng ghi nhận sự hình thành của nhiều HTX, tổ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, trong đó có HTX sản xuất rau, củ, quả sạch Trung Đông.

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp ngày càng chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu, hướng phát triển của HTX Trung Đông có thể được nhìn nhận trong xu thế chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa có tổ chức. Từ những cánh đồng, vườn cây tại Bùi Xá, việc tạo ra sản phẩm an toàn mới chỉ là bước khởi đầu. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Đây cũng chính là nền tảng để các HTX nông nghiệp phát huy vai trò trong quá trình nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho thành viên và góp phần xây dựng nền nông nghiệp Hưng Yên theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững.