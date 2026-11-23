Là một trong hai HTX tiên phong trong việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, qua đó giúp HTX dễ dàng kiểm soát cũng như khuyến khích các thành viên có trách nhiệm với sản phẩm của mình.

Ông Trần Văn Thích, Giám đốc HTX cho biết, trước đây người dân tại địa phương trồng cây lúa nước không ổn định, thu nhập thấp, từ đó HTX đã vận động các tổ chức thành viên, tổ hợp tác chuyển sang mô hình trồng cây rau theo tiêu chuẩn vietGAP để tập trung đầu ra, có nguồn sản xuất ổn định.

Ông Trần Văn Thích, Giám đốc HTX trao đổi về quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của HTX. Ảnh V.Phong

Mô hình sản xuất tại HTX được Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM và các ban ngành đào tạo, tập huấn cho bà con nông dân tại địa phương từ trồng cây rau truyền thống sang theo mô hình vietGAP có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, còn gọi là “nhật ký đồng ruộng” theo dõi từ khâu sản xuất, khâu xuống giống, bón phân đến khâu thu hoạch, sơ chế, đóng gói và phân phối đến người tiêu dùng.

Hiện nay, số lượng hộ dân tham gia HTX còn 32 thành viên góp vốn, trên 50 thành viên liên kết sản xuất và đã có chứng nhận vietGAP với diện tích canh tác khoảng 15ha. Sản lượng hiện tại của HTX đạt khoảng 25-30 tấn/tháng, doanh thu trong năm 2025 khoảng 7 tỷ.

HTX mong muốn chính quyền địa phương và các sở ban ngành tiếp tục hỗ trợ kinh phí vật tư như giống, phân bón, tập huấn để người nông dân duy trì nét truyền thống, bản sắc của địa phương để sản xuất cây rau theo hướng OCOP và đã có 9 loại nằm trong sản phẩm OCOP. Tới đây HTX sẽ quy hoạch lại vùng sản xuất theo hướng tập trung, để nâng cao sức cạnh tranh.