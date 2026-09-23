Hợp tác xã Nuôi nghêu Ðất Mũi: Trách nhiệm với cộng đồng

HTX vì người nghèo

HTX Nuôi nghêu Ðất Mũi được hợp nhất từ 16 HTX trên địa bàn xã Ðất Mũi vào tháng 5/2015, từng bước tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn. Với 120 thành viên, hiện HTX quản lý, khai thác vùng bãi nghêu rộng hàng trăm héc-ta, trong đó có khu vực nuôi nghêu thương phẩm và khai thác nghêu giống. Theo thống kê, tổng sản lượng nghêu thương phẩm thu hoạch những tháng đầu năm 2026 ước đạt trên 100 tấn, với tổng doanh thu khoảng 2,5 tỷ đồng.

Ðể bà con an tâm, gắn bó với HTX, nhiều năm qua, HTX Nuôi nghêu Ðất Mũi tạo việc làm, giúp thành viên, người dân hoàn cảnh khó khăn có thu nhập ổn định từ 300-500 ngàn đồng/người/ngày, với các công việc như: bảo vệ bãi nghêu, thu hoạch, vận chuyển nghêu... Không chỉ vậy, mỗi năm, HTX đều chi trả cổ tức. Từ đó, nhiều hộ có vốn xoay vòng, trang trải cuộc sống.

HTX Nuôi nghêu Ðất Mũi thu mua nghêu của bà con sau khi thu hoạch.

Bà Nguyễn Thị Phượng (ấp Rạch Thọ, xã Ðất Mũi) chia sẻ: “Từ khi có HTX, đời sống kinh tế của người dân ven biển ở Ðất Mũi ổn định hơn trước rất nhiều. HTX tạo việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định và chia cổ tức vào cuối năm, nên bà con rất phấn khởi”.

Phát triển bền vững

Ðặc biệt, khi sinh kế gắn liền với bãi bồi “ruộng nghêu” đã góp phần quản lý hiệu quả nguồn lợi nghêu tự nhiên, hạn chế khai thác tự phát, từng bước nâng cao ý thức của xã viên, người dân trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái ven biển.

Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Nuôi nghêu Ðất Mũi, cho biết: “Khi được giao khu vực bãi bồi để phát triển mô hình nuôi nghêu thương phẩm, HTX triển khai trong tất cả thành viên và bà con vùng đệm của HTX phải bảo vệ rừng, không khai thác lấn vào chân rừng bãi bồi, rừng mọc tới đâu phải chăm sóc, bảo vệ tới đó; đồng thời, hưởng ứng các đợt ra quân trồng rừng ở ven bãi bồi... Chính vì vậy, HTX nhiều năm qua luôn phát triển hài hoà với thiên nhiên”.

Ông Nguyễn Công Thành kiểm tra chất lượng nghêu nuôi sau thu hoạch.

Bà Trần Thị Minh (xã Ðất Mũi) phấn khởi: “HTX giúp người dân sống quanh khu vực bãi bồi rất nhiều, từ chỗ sống dựa vào khai thác sản vật tự nhiên, cuộc sống bấp bênh, thì nay đã biết cách chia sẻ lợi ích hài hoà với thiên nhiên, cộng đồng trách nhiệm, vì lợi ích chung và lâu dài của bãi nghêu”.

Tuy nhiên, để mô hình nuôi nghêu của HTX Ðất Mũi phát triển bền vững và trở thành điểm tựa trong hành trình vươn lên của người dân hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự đồng hành của các cấp chính quyền địa phương trong việc tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, nhất là xây dựng thương hiệu.

Chất lượng nghêu của HTX rất đồng điều, được thương lái đánh giá cao.

“Việc xây dựng thương hiệu cho nghêu Ðất Mũi và phát triển du lịch sinh thái trên bãi bồi "ruộng nghêu" là một trong những định hướng lâu dài của địa phương để thu hút du khách, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Song song đó, xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ hệ sinh thái rừng ngập mặn để phát triển bền vững”, ông Tăng Thiện Tính, Phó Chủ tịch UBND xã Ðất Mũi, nhấn mạnh./.