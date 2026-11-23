Chị Liêu Thị Kim Phượng, Giám đốc HTX Vườn Lan Việt (TPHCM) cho biết, sau khi tốt nghiệp năm 2008, chị lựa chọn gắn bó với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nghiên cứu, lai tạo và phát triển các giống hoa lan Dendrobium. Trong quá trình làm nghề, tôi nhận thấy một thực tế: Việt Nam có nhiều nông dân giỏi kỹ thuật trồng lan, có thị trường tiêu thụ hoa lan khá lớn, nhưng nguồn giống chất lượng vẫn còn phụ thuộc đáng kể vào nước ngoài. Việc nghiên cứu, lai tạo giống và ứng dụng công nghệ nhân giống chưa thực sự trở thành hoạt động phổ biến mà người nông dân có thể chủ động tham gia.

Niềm đam mê của chị Liêu Thị Kim Phượng là chăm sóc từng chậu hoa Dendro.

Từ thực tế đó, chị cùng các thành viên phát triển HTX Nông nghiệp Vườn Lan Việt với mong muốn xây dựng một mô hình sản xuất có sự liên kết giữa người nghiên cứu, người sản xuất giống, người trồng lan và người kinh doanh hoa lan.

Hiện nay, HTX tập trung vào cây hoa lan Dendrobium, với các nhóm sản phẩm chính gồm cây giống trong chai nuôi cấy in vitro, cây giống pot, cây lan thương phẩm có hoa và các dòng Dendrobium lai tạo phục vụ thị trường sưu tầm. Điểm đặc trưng trong hoạt động của HTX là kết hợp giữa nghiên cứu lai tạo giống và tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết.

Về tổ chức sản xuất, HTX đang phát triển mô hình liên kết giữa ba phòng thí nghiệm, đồng thời xây dựng phương án nâng năng lực sản xuất lên khoảng 1.000.000 cây giống mỗi năm. HTX định hướng phân công các công đoạn phù hợp với năng lực của từng cơ sở liên kết. Một phòng thí nghiệm có thể đảm nhận công đoạn gieo hạt, tạo cây giống ban đầu; các phòng thí nghiệm liên kết thực hiện những công đoạn nuôi cấy tiếp theo; các hộ có điều kiện nhà vườn phù hợp sẽ tiếp nhận cây giống để thuần dưỡng, chăm sóc và phát triển thành cây thương phẩm.

Việc hai sản phẩm chai mô và cây giống pot Dendrobium đạt OCOP 3 sao năm 2024 là cơ sở để HTX tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm.

Mục tiêu của HTX là tổ chức công nghệ thành những công đoạn sản xuất phù hợp, để nhiều hộ nông dân có thể tham gia mà không nhất thiết phải đầu tư toàn bộ hệ thống từ phòng thí nghiệm đến vườn trồng.