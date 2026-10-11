Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Tân: Phát triển theo hướng đa dạng sản phẩm, dịch vụ

MỞ RỘNG DỊCH VỤ BẰNG CÔNG NGHỆ

HTX Nông nghiệp Mỹ Tân xác định việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ là một trong những hướng đi quan trọng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thành viên.

Thay vì chỉ tập trung vào sản xuất sầu riêng, HTX từng bước mở rộng các hoạt động hỗ trợ từ đầu vào, kỹ thuật chăm sóc đến tiêu thụ sản phẩm.

Hiện HTX có 930 thành viên, chủ yếu trồng cây sầu riêng với diện tích khoảng 300 ha. Đây là nền tảng để HTX phát triển các dịch vụ gắn trực tiếp với nhu cầu của nhà vườn. Trong đó, cung ứng vật tư nông nghiệp là một trong những dịch vụ thiết thực.

Thành viên khi mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại hàng hóa phục vụ sản xuất được hưởng chính sách chiết khấu từ 1 - 3%, góp phần giảm chi phí đầu vào. Không chỉ cung ứng vật tư, HTX còn hỗ trợ thành viên tiếp cận kỹ thuật sản xuất, tập huấn và áp dụng khoa học - kỹ thuật vào vườn cây.

Ông Phan Văn Hảo, Giám đốc HTX Nông nghiệp Mỹ Tân cho biết, phát triển dịch vụ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của thành viên. Khi các khâu sản xuất được HTX hỗ trợ, nông dân có thể giảm bớt chi phí, công lao động và có thêm điều kiện tập trung nâng cao chất lượng nông sản.

Một trong những thành viên hưởng lợi từ cách làm này là ông Võ Văn Dũng. Từ khi tham gia HTX và được hướng dẫn kỹ thuật, ông từng bước thay đổi cách chăm sóc vườn sầu riêng.

Hiện HTX Nông nghiệp Mỹ Tân tổ chức quản lý, vận hành và cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Đến hết tháng 7-2026, HTX cung cấp nước sạch cho 2.133 hộ, với tổng sản lượng 138.935 m³.

HTX duy trì công tác vận hành, kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống cấp nước, bảo đảm cung cấp nước ổn định cho các hộ sử dụng.

Từ việc chăm sóc cây, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, ông chuyển sang bón phân, xử lý đọt, phun thuốc, chăm sóc trái theo quy trình. Nhờ áp dụng kỹ thuật, năng suất vườn được cải thiện; có những cây trước đây chỉ đạt khoảng 60 kg trái, nay tăng lên khoảng 100 kg.

“Có HTX hỗ trợ kỹ thuật nên tôi canh tác theo quy trình. Bón phân sẽ canh theo đọt, thuốc phun theo định kỳ, trái cũng chăm sóc theo từng giai đoạn. Trước khi thu hoạch thực hiện thời gian cách ly theo hướng dẫn nên tiết kiệm được chi phí và công lao động”, ông Dũng chia sẻ.

Từ nhu cầu thực tế của nông dân, HTX Nông nghiệp Mỹ Tân tiếp tục đa dạng hóa dịch vụ bằng việc đưa công nghệ vào sản xuất. Từ tháng 8-2026, HTX triển khai dịch vụ phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp của thành viên và khách hàng. Dịch vụ này nhằm hỗ trợ nông dân giảm công lao động và từng bước hiện đại hóa khâu chăm sóc vườn cây.

Trong thời gian đầu, HTX tập trung tổ chức nhân lực vận hành thiết bị, xây dựng quy trình cung cấp dịch vụ và tìm kiếm khách hàng. Đến nay, HTX đã cung cấp dịch vụ cho hơn 10 thành viên, khách hàng với diện tích khoảng 8 ha.

Ông Hảo cho biết, việc đa dạng hóa dịch vụ không chỉ nhằm tăng nguồn thu cho HTX, mà quan trọng hơn là tạo thêm tiện ích cho thành viên. Những dịch vụ phù hợp với nhu cầu sản xuất sẽ được HTX nghiên cứu, triển khai từng bước, bảo đảm mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

TẠO DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ NĂNG ĐỘNG

Trong năm qua, HTX Nông nghiệp Mỹ Tân đã ký hợp đồng liên kết với Công ty TNHH XNK Hoàng Sang, Công ty TNHH TM Ngô Thảo và Công ty TNHH XNK Tân Hoàng Linh để tiêu thụ sầu riêng cho thành viên. Kết quả, sản phẩm được tiêu thụ với giá cao hơn thị trường.

Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Tân dùng thiết bị bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật, góp phần giảm công lao động cho nông dân.

HTX đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng 2.000 tấn sầu riêng/năm. Để nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu thị trường, đơn vị từng bước xây dựng vùng sản xuất theo quy trình, hướng đến truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị sản phẩm.

Hiện HTX có 11 hộ, với tổng diện tích 17 ha được chứng nhận GAP; đồng thời, có 8 mã số vùng trồng với tổng diện tích khoảng 400 ha.

Việc liên kết với doanh nghiệp giúp HTX không chỉ đóng vai trò tập hợp nông dân, mà còn trở thành cầu nối giữa nhà vườn và thị trường. Khi có doanh nghiệp liên kết tiêu thụ, thành viên có thêm cơ sở để chủ động sản xuất, qua đó từng bước nâng cao ý thức về chất lượng và quy trình sản xuất.

Ông Hảo chia sẻ: “HTX hướng đến việc phát triển đa dạng các dịch vụ để phục vụ thành viên từ sản xuất đến tiêu thụ. Trong đó, HTX vừa cung ứng vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc vườn, vừa kết nối doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Khi các khâu được liên kết, thành viên sẽ có thêm điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất”.

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động ngày càng đa dạng, HTX cũng chú trọng nguồn nhân lực. Chính sách thu hút lao động trẻ được triển khai từ tháng 1-2025, góp phần bổ sung lực lượng có khả năng tiếp cận khoa học - công nghệ và hỗ trợ HTX trong quá trình đổi mới phương thức hoạt động.

Với hướng đi chú trọng đa dạng sản phẩm, dịch vụ gắn với nhu cầu thực tế, HTX Nông nghiệp Mỹ Tân đang từng bước tạo dựng mô hình kinh tế tập thể năng động hơn.

Từ vườn sầu riêng đến dịch vụ công nghệ, từ liên kết tiêu thụ đến cung cấp nước sạch, mỗi lĩnh vực được phát triển đều hướng đến mục tiêu chung là tăng hiệu quả hoạt động HTX và tạo thêm giá trị cho thành viên.