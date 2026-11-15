Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương thành công nhờ 'làm nông bằng trách nhiệm'

Chọn một lối đi riêng

Buổi sáng trên những cánh đồng rau xanh mát ở xã Phúc Thịnh, chị Phạm Thị Lý và các thành viên Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương bắt đầu công việc thường nhật bằng sự tỉ mỉ và cẩn trọng.

Không còn sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hoá học độc hại, thay vào đó, bà con sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm vi sinh và một quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt để quản lý, chăm sóc cây trồng.

Mỗi luống rau đều được ghi chép nhật ký canh tác, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR nhằm bảo đảm minh bạch từ đồng ruộng đến bàn ăn. Chính sự kiên định “làm nông bằng trách nhiệm” nhiều năm qua đã giúp gây dựng uy tín đối với người tiêu dùng.

Chị Phạm Thị Lý kiểm tra sự phát triển của vùng rau hữu cơ. Ảnh: CTV.

Chị Phạm Thị Lý chia sẻ, ngay từ ngày đầu thành lập vào năm 2017, chị và các thành viên sáng lập đã lựa chọn sản xuất hữu cơ là hướng đi; một con đường mà với nhiều nông dân là không hề dễ dàng.

Trong bối cảnh sản xuất hữu cơ còn nhiều khó khăn, từ chi phí đầu tư, kỹ thuật canh tác, đến thị trường tiêu thụ, HTX Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương vẫn bền bỉ theo đuổi mục tiêu phát triển nông nghiệp sạch.

Không chỉ tạo ra những sản phẩm an toàn cung ứng cho người tiêu dùng Thủ đô và cả nước, mô hình canh tác hữu cơ của HTX còn mang lại những thay đổi đời sống tích cực cho các thành viên HTX, trong đó chủ yếu là các phụ nữ, nhất là trên phương diện bảo vệ sức khoẻ.

Bà Nguyễn Thị Thơ, thành viên HTX Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương cho biết, áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, sử dụng chế phẩm vi sinh, bản thân bà đã không bao giờ còn phải ngửi mùi phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hoá học. Thu nhập là một phần, nhưng sức khoẻ được đảm bảo mới là điều quý nhất.

Hiện nay, các loại rau, củ, quả của HTX Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương đều được Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội định kỳ lấy mẫu kiểm tra chất lượng và đạt đúng tiêu chuẩn. 100% sản phẩm của HTX sau khi được thu hoạch và sơ chế đóng gói được dán tem QR Code, giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc.

Không ngừng đổi mới sáng tạo

Từ một vùng đất sản xuất nông nghiệp truyền thống, nơi người dân từng quen với phương thức canh tác cũ, HTX Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương đã từng bước tạo nên một hành trình chuyển mình đầy ấn tượng.

Không chỉ thay đổi tư duy sản xuất, HTX còn góp phần định hình một hướng đi mới cho nền nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững. Quan trọng hơn là những giá trị mang lại cho người nông dân địa phương.

Chị Phạm Thị Lý (hàng đầu, thứ hai từ phải sang), Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương, đón nhận Giải thưởng Ngôi sao Hợp tác xã năm 2026. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Chị Phạm Thị Lý, Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương cho biết, trong quá trình phát triển những năm qua, HTX duy trì mối liên kết chặt chẽ 5 nhà (nhà quản lý, nhà khoa học, nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà tiêu dùng), xây dựng chuỗi giá trị nông sản khép kín nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho nông sản.

Xác định khoa học - công nghệ là then chốt đối với mục tiêu nâng cao chuỗi giá trị, HTX đã và đang áp dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học - công nghệ, từ quản lý sản xuất đầu bờ, đến quá trình sơ chế, chế biến, đóng gói và kết nối người tiêu dùng trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của thành phố Hà Nội (http://hn.chenk.net.vn).

Nông sản của HTX Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương hiện đã có mặt rộng rãi trên các kênh tiêu thụ tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố. Nhiều sản phẩm của HTX đã được chứng nhận OCOP 3, 4 sao; có sản phẩm đạt tiềm năng 5 sao cấp quốc gia.

Chính sự kiên định “làm nông bằng trách nhiệm” đã giúp gây dựng uy tín cho HTX Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương đối với người tiêu dùng; giúp HTX duy trì phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, và đặc biệt là mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Trên hành trình phát triển, HTX Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương vẫn đang không ngừng mở rộng vùng trồng, đa dạng hoá sản phẩm trồng trọt. Đặc biệt là ứng dụng mạnh mẽ tiến độ khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Với tinh thần đổi mới sáng tạo, sự kiên định trong mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, chị Phạm Thị Lý không chỉ đã và đang lan tỏa một mô hình HTX kiểu mới gắn với sinh kế của người dân địa phương, mà còn khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể, HTX trong thời kỳ mới.

Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương là đơn vị duy nhất của thành phố Hà Nội vinh dự được nhận Giải thưởng “Ngôi sao Hợp tác xã” năm 2026 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao tặng.