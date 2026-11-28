Hợp tác xã của chị em phụ nữ Xơ Đăng mang đậm nét văn hóa vùng cao. Ảnh: THIỆN TÙNG

Chung một mái nhà

Ở một góc nhỏ của vùng cao Trà Tập, những người phụ nữ Xơ Đăng đang cùng nhau làm việc, học nghề, sẻ chia kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội cải thiện cuộc sống. Mỗi sản phẩm làm ra không chỉ mang giá trị hàng hóa mà còn gửi gắm niềm vui của những người có việc làm ngay trên quê hương mình.

Chị Phạm Thị Nhỏ, người Xơ Đăng (thôn Trà Cang) đã có hơn 4 tháng làm việc tại Hợp tác xã Du lịch, Nông nghiệp và Dược liệu Trà Tập. Những công đoạn sơ chế nguyên liệu, chế biến đồ uống, đóng gói sản phẩm vốn xa lạ nay trở thành công việc thường xuyên. Chị cũng bắt đầu học cách giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng qua mạng xã hội, làm quen với hình thức bán hàng trực tuyến.

“Bên cạnh có thêm thu nhập, tôi còn được học hỏi, mở rộng hiểu biết và chủ động hơn trong công việc. Môi trường làm việc chung giúp chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau, cùng hoàn thành các công đoạn sản xuất, kinh doanh. Từ khi làm bên hợp tác xã, bản thân tôi học hỏi rất nhiều việc, từ tiếp cận khách hàng, học cách livestream bán hàng online để tăng thêm thu nhập”, chị Nhỏ chia sẻ.

Ở hợp tác xã, nghề dệt thổ cẩm được khơi gợi, thực hành và trao truyền với sự hướng dẫn của nghệ nhân Trần Thị Kim Hoa. Những tấm vải mang hoa văn đặc trưng của đồng bào không đơn thuần là sản phẩm thủ công mà còn chứa đựng ký ức, tập quán và sự khéo léo được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bằng kinh nghiệm của mình, nghệ nhân Kim Hoa hướng dẫn chị em từng công đoạn dệt, cách phối màu, tạo hoa văn, giúp người học có thể tự tay hoàn thiện sản phẩm.

“Lâu nay tôi vẫn trăn trở chị em học, dệt đẹp nhưng chưa có đầu ra, nghĩ làm sao tạo ra sản phẩm, có người mua, có nguồn thu nhập thì mới duy trì được nghề. Tham gia hợp tác xã này, tôi hy vọng nghề dệt sẽ có thêm người nối tiếp, sản phẩm làm ra được thị trường đón nhận, để công sức của chị em được trả công xứng đáng”, bà Hoa nói.

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa là một trong những mục tiêu hợp tác xã hướng đến. Ảnh: THIỆN TÙNG

Đồng hành cùng địa phương

Với nguồn nguyên liệu phong phú như sâm Ngọc Linh, dược liệu và nhiều loại nông sản đặc trưng, Trà Tập có dư địa để phát triển các sản phẩm hàng hóa gắn với lợi thế vùng miền. Hợp tác xã Du lịch, Nông nghiệp và Dược liệu Trà Tập lựa chọn hướng đi khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ, chú trọng chế biến, đa dạng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thành lập năm 2025, hợp tác xã do chị Hồ Thị Thúy Ngân điều hành hướng đến xây dựng chuỗi hoạt động gắn với nông nghiệp, dược liệu, du lịch và văn hóa bản địa. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng, chế biến, kinh doanh sâm Ngọc Linh, chị Ngân mong muốn nguồn nguyên liệu của địa phương không chỉ phục vụ khâu thu hái, sơ chế mà còn được phát triển thành những sản phẩm có giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

“Hiện hợp tác xã có một số sản phẩm được công nhận OCOP như sâm Ngọc Linh ngâm mật, thanh gạo lứt. Song song với việc duy trì sản phẩm hiện có, chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm các mặt hàng mới như dứa mật sấy dẻo, trà gạo lứt, kim chi rau lủi và thức uống từ dược liệu. Bằng cách này, có thể tận dụng tối đa nguyên liệu bản địa, tăng khả năng cạnh tranh, từng bước tạo dựng thương hiệu nông sản Trà Tập trên thị trường”, chị Ngân cho hay.

Không dừng lại ở hoạt động sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã còn hướng đến kết nối sản phẩm với các hoạt động du lịch trải nghiệm, giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa, đời sống đồng bào địa phương. Đây cũng là cách tạo thêm cơ hội để nông sản, dược liệu và sản phẩm thủ công truyền thống được biết đến rộng rãi hơn.

“Việc thành lập hợp tác xã xuất phát từ mong muốn tạo việc làm ổn định cho người dân, nhất là lao động nữ để bà con có thể làm việc, phát triển kinh tế ngay tại quê nhà. Chúng tôi hy vọng việc khai thác, quảng bá nông sản địa phương sẽ tạo sức lan tỏa, hình thành hướng phát triển lâu dài, bền vững, giảm sự phụ thuộc vào lao động xa quê”, chị Ngân nói.

Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Trà Tập cho rằng, hoạt động chế biến sâu của hợp tác xã góp phần giải quyết bài toán nguồn nguyên liệu tại chỗ, đồng thời tạo điều kiện để người dân có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Đây là hướng khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương cần được quan tâm, khuyến khích trong quá trình phát triển kinh tế.

“Hợp tác xã Du lịch, Nông nghiệp và Dược liệu Trà Tập vẫn đang trên hành trình xây dựng, mở rộng hoạt động, tìm kiếm thị trường và hoàn thiện hướng đi. Những việc làm ban đầu, dù chưa lớn, đã góp phần tạo thêm sinh kế, thúc đẩy liên kết cộng đồng và đặt nền móng cho cách khai thác tiềm năng địa phương theo hướng gắn kinh tế với văn hóa, gắn sản xuất với đời sống người dân”, ông Nguyễn Thế Anh chia sẻ.