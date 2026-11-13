Hợp tác xã góp sức xây dựng nông thôn mới

Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Phong (xã Vu Gia) thử nghiệm trồng hành tím trên đất bãi bồi ven sông. Ảnh: CÔNG TÚ

Linh động tổ chức sản xuất

Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Phong (xã Vu Gia) có 3.095 thành viên, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nông nghiệp, lấy sản xuất nông nghiệp làm nền tảng phát triển.

Điểm nổi bật của hợp tác xã này là duy trì và phát triển mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp, tạo sự gắn kết giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ nông dân.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Đại Phong Nguyễn Quốc Thành chia sẻ, để giải quyết đầu ra sản phẩm và cải thiện thu nhập cho nông dân, HTX liên kết sản xuất lúa giống; đậu xanh giống.

Ngoài ra, đơn vị thử nghiệm canh tác mô hình sản xuất hành tím với diện tích 0,5ha trên đất bãi bồi ven sông để khảo sát sự phù hợp của loại cây này với thổ nhưỡng địa phương.

Do cuối vụ trời mưa nhiều, vụ hành tím đầu tiên chưa đạt sản lượng như mong muốn. Tuy nhiên, hành củ thu về cũng được 3,4 tấn/0,5ha; giá bán lẻ 30 nghìn đồng/kg và cây hành tím được đánh giá là thích hợp với điều kiện đất bãi bồi ven sông.

Thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục mở rộng liên kết sản xuất, phát triển các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, đặc biệt là hệ thống sấy và bảo quản nông sản.

Theo ông Thành, nhờ có định hướng đúng đắn và tổ chức sản xuất hiệu quả, thời gian qua thu nhập của nông dân địa phương cải thiện đáng kể; các thành viên hợp tác xã tự nguyện đóng góp ngày công, hiến đất làm đường giao thông và các phong trào khác trong xây dựng nông thôn mới.

Chung tay xây dựng nông thôn mới, HTX Nông nghiệp Bình Đào (xã Thăng An) là gương điển hình trong tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

Ông Võ Tấn Sanh, Giám đốc HTX cho biết, thực hiện đề án tích tụ, tập trung ruộng đất và liên kết sản xuất, từ 20ha ban đầu, đơn vị nay đã nhân rộng mô hình tăng lên 85ha; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư và liên kết sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị với tổng diện tích hơn 134ha.

Nhằm đáp ứng nhu cầu liên kết từ phía đối tác, HTX trích ra hơn 1,6 tỷ đồng mua thêm 2 máy cấy, 1 máy cày, 1 máy gặt đập liên hợp, 1 lò sấy, máy đóng gói bao bì, hút chân không, dây chuyền máy xay xát gạo, dây chuyền chế biến làm sạch và phân loại đóng gói hạt lúa giống.

Ông Võ Tấn Sanh với các sản phẩm của hợp tác xã được trưng bày, quảng bá tại các sự kiện. Ảnh: CÔNG TÚ

Ông Võ Tấn Sanh cho biết thêm, HTX đã kêu gọi doanh nghiệp vào địa phương để liên kết sản xuất, thu mua lúa giống trên diện tích 50 - 60ha/năm. Dịch vụ này mỗi năm thu về hơn 2,5 tỷ đồng, giải quyết hàng chục lao động làm việc cho HTX với ngày công được trả gần 300 nghìn đồng/người.

Một số mô hình liên kết sản xuất cho thấy hiệu quả cao, như nếp Hương Lân (10ha), sen (9,2ha), giống nếp ĐT52 (15,5ha).

Các sản phẩm nếp Hương Lân Trường Giang và dầu mè đen nguyên chất Bình Đào đạt chuẩn OCOP hạng 3 sao; một số sản phẩm khác được thị trường chấp nhận (dầu đậu phụng, gạo quê Bình Đào, khoai lang Trà Đóa, hạt sen sạch Bình Đào...) đã đem lại lợi nhuận gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp của nông dân.

Chung tay xây dựng

Ông Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng cho biết, đối với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân, HTX là một trong những phương thức quan trọng để tổ chức lại sản xuất và phát huy nội lực của cộng đồng.

Mô hình “bà đỡ” này không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập mà còn góp phần đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành các chuỗi liên kết, phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Lãnh đạo xã Duy Xuyên thăm gian hàng trưng bày sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Duy Oanh (một đơn vị hoạt động trên địa bàn). Ảnh: CÔNG TÚ

Thông qua HTX, người dân liên kết với nhau để tổ chức sản xuất quy mô lớn, áp dụng khoa học - công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường.

Đáng chú ý, HTX Nông nghiệp Điện Hồng 1 (xã Điện Bàn Tây) liên kết sản xuất giống lúa lai với doanh nghiệp được thực hiện trên quy mô 20ha, lợi nhuận của nông dân trong mô hình cao hơn 140% so với phương thức sản xuất truyền thống.

Theo ông Nguyễn Xuân Vũ, thời gian đến, Liên minh HTX thành phố chú trọng tuyên truyền để cán bộ, thành viên HTX và người dân hiểu rõ lợi ích của việc liên kết, hợp tác; từ đó thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, cùng tổ chức sản xuất và cùng tìm đầu ra.

Bên cạnh đó, định hướng cho các HTX, nhất là HTX nông nghiệp ở khu vực nông thôn, miền núi tập trung xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, liên kết người dân, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và kết nối tiêu thụ.

Liên minh HTX thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ các HTX nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu; gắn hoạt động của HTX với các mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của thành phố.

Năm 2026, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, đồng thời HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách thực hiện chương trình.

Các chính sách mới nhấn mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Quá trình này, HTX có vai trò quan trọng cùng chung tay thực thi hiệu quả các chính sách nêu trên, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới.