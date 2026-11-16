Hợp tác xã giúp người dân làm giàu từ rừng dừa nước Tịnh Khê

Đa dạng nguồn thu từ rừng dừa nước

Nằm ở hạ lưu sông Trà Khúc, cách trung tâm Quảng Ngãi khoảng 15km và gần bãi biển Mỹ Khê, rừng dừa nước Tịnh Khê có diện tích khoảng 12ha, tập trung dọc sông Kinh Giang. Đây là hệ sinh thái đặc trưng của vùng cửa sông, đồng thời gắn với đời sống sản xuất và lịch sử đấu tranh cách mạng của người dân địa phương. Năm 2007, khu vực được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh với tên gọi Căn cứ Rừng dừa nước.

Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch từ cảnh quan tự nhiên và những giá trị văn hóa bản địa, năm 2023, HTX Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Mỹ Khê được thành lập. HTX tập hợp các hộ dân, tổ chức hoạt động trải nghiệm, khôi phục nghề truyền thống và đưa sản vật địa phương đến với du khách.

Điểm du lịch Rừng dừa nước Tịnh Khê đón khoảng hơn 10.000 lượt khách mỗi năm. Ảnh: HTX Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Mỹ Khê Thiết kế: Việt Anh

Theo Giám đốc HTX Nguyễn Văn Dũng, khu vực sông Kinh có gần 12ha dừa nước, hiện hơn 30 hộ dân tham gia HTX. Các hộ cung cấp dịch vụ chèo thuyền tham quan những con lạch giữa rừng dừa, trải nghiệm bắt cua, thả lưới, đan lá dừa và thưởng thức thủy sản nước lợ. Người dân trực tiếp tham gia các dịch vụ du lịch như chèo thuyền, hướng dẫn tham quan, giới thiệu cảnh quan, lịch sử và đời sống địa phương, qua đó mở rộng nguồn thu bên cạnh hoạt động khai thác lá dừa và thủy sản truyền thống.

Gia đình anh Trần Văn Quang, là một trong những hộ chuyển đổi cách khai thác nguồn tài nguyên này. Với 7 sào rừng dừa nước, trước đây gia đình anh chủ yếu lấy lá dừa làm tấm lợp. Khi du lịch phát triển, gia đình mở thêm dịch vụ giải khát, phục vụ cơm trưa và đón khách lưu trú. Nhờ được HTX hướng dẫn kỹ năng phục vụ, thuyết minh và quảng bá, gia đình có thêm cơ hội kinh doanh, tăng nguồn thu từ diện tích rừng dừa hiện có.

Không chỉ hỗ trợ các hộ phát triển dịch vụ riêng, HTX còn tổ chức hoạt động chung, kết nối với doanh nghiệp kinh doanh du lịch để đưa khách đến tham quan. Người dân được hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, phục vụ, giới thiệu sản phẩm và tổ chức trải nghiệm. Các nghề truyền thống như đan lá dừa, đánh bắt thủy sản cũng được khôi phục, kết hợp với dịch vụ ẩm thực để tăng giá trị sản phẩm địa phương.

Đến năm 2025, khu vực rừng dừa nước đã hình thành hơn 10 cơ sở lưu trú homestay. Các điểm phục vụ ẩm thực, check-in, sinh hoạt văn hóa cộng đồng và trải nghiệm nghề truyền thống từng bước được phát triển. HTX đã đón trên 50 doanh nghiệp kinh doanh du lịch đến tìm hiểu, tham quan và trải nghiệm. Vào các dịp cao điểm cuối tuần, lễ, Tết, điểm du lịch có thời điểm đón trên 1.000 lượt khách mỗi ngày.

Những kết quả này góp phần đưa du lịch trở thành nguồn thu mới của người dân. Điểm du lịch Rừng dừa nước Tịnh Khê đón khoảng hơn 10.000 lượt khách mỗi năm. Tháng 7/2024, UBND tỉnh công nhận nơi đây là điểm du lịch. Đến tháng 3/2025, sản phẩm "Dịch vụ du lịch cộng đồng Rừng dừa nước Tịnh Khê" đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Năm 2026, Lễ hội Hoa đăng trên sông Kinh Giang, thuộc Tuần lễ Du lịch biển đảo Quảng Ngãi, tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến. Rừng dừa nước cũng có lợi thế kết nối với bãi biển Mỹ Khê, Khu chứng tích Sơn Mỹ, thắng cảnh Thạch Ky Điếu Tẩu và các điểm du lịch ven sông Trà Khúc, tạo điều kiện hình thành các tuyến tham quan liên kết.

Tổ chức sản xuất, nâng cao kỹ năng cho người dân

Thực tế tại Tịnh Khê, HTX đóng vai trò tổ chức và điều phối hoạt động kinh tế của các hộ dân, từ phát triển sản phẩm, cung ứng dịch vụ đến kết nối doanh nghiệp và thị trường. Mô hình liên kết này giúp khắc phục tình trạng kinh doanh nhỏ lẻ, nâng cao khả năng khai thác lợi thế địa phương và tạo điều kiện mở rộng quy mô hoạt động du lịch.

HTX tổ chức đào tạo kỹ năng nghề theo yêu cầu của từng vị trí việc làm trong lĩnh vực du lịch, gồm hướng dẫn, thuyết minh, phục vụ ẩm thực, tổ chức hoạt động trải nghiệm và quảng bá sản phẩm. Chương trình kết hợp lý thuyết với thực hành, giúp người lao động chuyển từ khai thác các sản phẩm truyền thống sang cung cấp dịch vụ du lịch, mở rộng cơ hội việc làm và tăng thu nhập.

Cùng với mô hình tại Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai các chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ngày 7/5/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND về thực hiện Chương trình đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030.

Bình quân mỗi năm tỉnh phấn đấu đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho khoảng 16.000 lao động nông thôn; trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 60%. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo phấn đấu đạt trên 85%.

Đào tạo nghề tại Quảng Ngãi được triển khai theo nhu cầu của doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động. Tỉnh ưu tiên hỗ trợ học nghề cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động ở vùng khó khăn, ngư dân và các nhóm cần hỗ trợ. Đây là nội dung của Tiểu dự án 1 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn”, thuộc Dự án 4 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững” của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025.

Tại Tịnh Khê, mô hình du lịch cộng đồng mở ra hướng phát triển nghề dịch vụ cho người dân. Rừng dừa nước có thể khai thác thêm các dịch vụ lưu trú sinh thái, trải nghiệm văn hóa, du lịch nông nghiệp, sản phẩm OCOP và hoạt động tham quan trên sông. Vị trí gần biển Mỹ Khê và các điểm du lịch trong khu vực cũng tạo điều kiện kết nối tour, thu hút doanh nghiệp đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và mở rộng thị trường.

Mô hình HTX Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Mỹ Khê là đầu mối tập hợp các hộ dân, tổ chức hoạt động du lịch và kết nối với doanh nghiệp lữ hành. Thông qua HTX, người dân được hướng dẫn kỹ năng phục vụ, tham gia cung cấp dịch vụ trải nghiệm, ẩm thực và lưu trú, từng bước chuyển từ khai thác tài nguyên truyền thống sang phát triển kinh tế du lịch. Vai trò tổ chức, điều phối của HTX giúp các hộ khai thác hiệu quả hơn giá trị rừng dừa nước, tạo thêm việc làm và nguồn thu, đồng thời gắn phát triển sinh kế với bảo tồn hệ sinh thái địa phương.