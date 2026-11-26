Hoạt động chế biến thủy sản tại HTX Nông Ngư Hòa Đê, xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ.

Nâng giá trị nông sản từ liên kết sản xuất

Từ nguồn cá rô phi tự nhiên trong mô hình lúa - tôm sinh thái, HTX Nông Ngư Hòa Đê, xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ đã đầu tư chế biến chả cá, nâng giá trị nguyên liệu vốn chỉ bán thô với giá 10.000-15.000 đồng/kg.

Thành lập năm 2016, HTX có 65ha lúa - tôm sinh thái và 32ha lúa ST25. Năm 2018, HTX chuyển hướng chế biến chả cá, tận dụng nguồn cá sinh trưởng tự nhiên, không sử dụng thức ăn công nghiệp hay kháng sinh. Với sự chuyển giao kỹ thuật từ Đại học Cần Thơ, HTX hoàn thiện quy trình chế biến khép kín gồm 13 công đoạn. Các sản phẩm chả cá tươi, chả viên, chả chiên đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Tháng 8-2024, HTX được hỗ trợ thiết bị chế biến, giúp năng suất tăng gấp 5 lần, đồng thời mở rộng sản xuất các mặt hàng như tôm khô, chà bông tôm, muối tôm, gạo ST25 và bánh phồng.

Nhờ đầu tư chế biến, sản lượng tiêu thụ chả cá tăng 30-50% mỗi năm, doanh thu gần 100 triệu đồng/tháng. HTX cũng cam kết bao tiêu 45,5 tấn cá nguyên liệu/năm cho 48 hộ dân, góp phần ổn định đầu ra. Trong 53 thành viên HTX có 35 lao động nữ; riêng bộ phận chế biến có 13/15 lao động thường xuyên là phụ nữ.

Đáng chú ý, phụ phẩm đầu, xương, ruột cá được xử lý, ủ thành dịch đạm sinh học bón lại cho đồng ruộng, góp phần giảm chất thải, tận dụng tài nguyên. Hiện, HTX đang hoàn thiện quy trình để hướng tới chứng nhận HACCP, mở rộng cơ hội đưa sản phẩm vào các hệ thống phân phối hiện đại.

Chế biến tôm khô tại HTX Nông Ngư Hòa Đê.

Không chỉ HTX Nông Ngư Hòa Đê, nhiều HTX nông nghiệp tại Cần Thơ đang chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang tổ chức sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, thành phố hiện có 186 HTX nông nghiệp. Nhiều đơn vị tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị, có sản phẩm đạt VietGAP hoặc chứng nhận OCOP từ 3-4 sao.

Cùng với hỗ trợ chuyển đổi phương thức canh tác, ngành chức năng thành phố triển khai các chương trình giúp HTX tiếp cận vốn, đầu tư máy móc, xây dựng thương hiệu và kết nối doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

HTX Nông nghiệp Thân Thiện là một trong những mô hình tiêu biểu về tổ chức sản xuất và liên kết thị trường. Với 39 thành viên và hơn 100 hộ nông dân liên kết, HTX hiện có 59ha đất sản xuất của thành viên và hơn 500ha diện tích liên kết, chuyên trồng bắp Mỹ, đậu nành rau và na Thái để cung ứng cho các đối tác, doanh nghiệp.

Theo ông Huỳnh Văn Chiến, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thân Thiện, HTX thường xuyên phối hợp với ngành chức năng tập huấn kỹ thuật chăm sóc, sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho thành viên, hộ liên kết. Đơn vị cũng huy động vốn thành viên để cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với giá thấp hơn thị trường khoảng 5%; đồng thời cung cấp giống và phân bổ diện tích gieo trồng theo kế hoạch đã ký với đối tác.

Hiện, HTX có khả năng cung ứng hơn 500 tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và trên 40 tấn nông sản các loại mỗi ngày. Việc tham gia từ cung ứng đầu vào đến tổ chức sản xuất, kết nối tiêu thụ giúp HTX chủ động nguồn hàng, hỗ trợ nông dân giảm chi phí và hạn chế rủi ro đầu ra.

Ở lĩnh vực cây ăn trái, HTX Nông nghiệp Thới Trinh phát triển vùng trồng nhãn Ido theo hướng an toàn. HTX có gần 60 thành viên, diện tích trên 57ha, sản lượng khoảng 800-1.000 tấn/vụ/năm. Sản phẩm nhãn Ido đạt OCOP 3 sao, trong đó hơn 34ha đã được cấp mã số vùng trồng.

Ông Nguyễn Thành Nghi, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thới Trinh, cho biết với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương, HTX từng bước hoàn thiện quy trình canh tác theo hướng VietGAP, nâng cao chất lượng sản phẩm và kết nối doanh nghiệp thu mua. Với giá bán khoảng 20.000 đồng/kg, năng suất đạt 1-1,3 tấn/công, mỗi hộ có khoảng 6.000m² trồng nhãn có thể thu về trên 150 triệu đồng/vụ.

Nâng chất lượng HTX, mở rộng liên kết chuỗi giá trị

Những mô hình HTX tại Cần Thơ cho thấy, khi trở thành đầu mối tổ chức sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối tiêu thụ, HTX không chỉ giúp thành viên giảm chi phí, ổn định đầu ra mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị nông sản.

Theo định hướng phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2025-2030, Cần Thơ đặt mục tiêu mỗi năm thành lập mới 55 HTX, đến năm 2030 có trên 1.000 HTX với khoảng 54.000 thành viên. Thành phố phấn đấu có trên 300 HTX liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị nông sản chủ lực, xây dựng 40 mô hình HTX điển hình tiên tiến và 10 liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả.

Cùng với phát triển số lượng, thành phố hướng tới nâng tỷ lệ HTX hoạt động tốt, khá lên trên 60%; 100% HTX thực hiện chuyển đổi số trong kế toán, khai thuế; 30% ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và tiêu thụ sản phẩm; 20% HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Để đạt mục tiêu này, yêu cầu đặt ra không chỉ là thành lập thêm HTX mà quan trọng hơn là nâng chất lượng hoạt động và năng lực cạnh tranh. Thực tế, nhiều HTX đã có sản phẩm tốt, vùng nguyên liệu và thị trường bước đầu ổn định nhưng vẫn thiếu vốn đầu tư, công nghệ chế biến, năng lực quản trị và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của các hệ thống phân phối.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho rằng, Cần Thơ cần tiếp tục phát triển các HTX chất lượng cao, ứng dụng công nghệ số và công nghệ xanh. HTX không chỉ là đầu mối hỗ trợ người dân sản xuất, kinh doanh mà còn phải trở thành cầu nối với doanh nghiệp, góp phần hình thành chuỗi giá trị và mở rộng không gian phát triển cho kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Vì vậy, chính sách hỗ trợ cần tập trung vào những nhu cầu thiết thực như vốn, khoa học công nghệ, quản trị, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại. Trong đó, liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị cần được xác định là giải pháp trọng tâm, giúp HTX có kế hoạch sản xuất rõ ràng, chủ động đầu ra và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Cùng với đó, Liên minh HTX thành phố cần tiếp tục hướng dẫn các HTX thực hiện Luật HTX năm 2023, đào tạo nhân lực, hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp thông minh. Thành phố cũng đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX lên 20 tỷ đồng/năm, bổ sung nguồn lực tài chính cho khu vực kinh tế tập thể.

Từ những mô hình như Nông Ngư Hòa Đê, Thân Thiện hay Thới Trinh, có thể thấy HTX đang từng bước chuyển từ hỗ trợ sản xuất sang tổ chức sản xuất và tham gia sâu hơn vào thị trường. Nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường liên kết doanh nghiệp sẽ là hướng đi quan trọng để nông sản Cần Thơ gia tăng giá trị, phát triển bền vững và tạo sinh kế ổn định cho người dân.