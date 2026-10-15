Hợp tác với Nokia, thúc đẩy làm chủ công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp và làm việc với ông Andrew Cope, Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Nokia khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, phát triển hạ tầng viễn thông và hạ tầng số hiện đại đang là một trong những ưu tiên chiến lược của Việt Nam.

Chào mừng ông Andrew Cope cùng các nhân sự cấp cao của Nokia đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vị thế, năng lực và kinh nghiệm của Nokia, một trong những tập đoàn công nghệ viễn thông hàng đầu thế giới, đặc biệt trong nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp mạng viễn thông tiên tiến.

Theo Bộ trưởng, Nokia có nhiều thế mạnh trong các lĩnh vực công nghệ 5G, mạng lõi, điện toán đám mây, AI ứng dụng trong viễn thông và phát triển hạ tầng số an toàn, tin cậy. Tập đoàn cũng có kinh nghiệm hỗ trợ triển khai các dự án đường sắt, sân bay và phát triển hệ thống thông tin liên lạc chuyên dụng phục vụ an ninh công cộng. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng thông tin liên lạc và nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn công cộng tại nhiều quốc gia.

Đề cập kết quả hợp tác bước đầu giữa hai bên, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận việc các chuyên gia Nokia đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam tổ chức hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm về những lĩnh vực công nghệ mới như an ninh mạng lượng tử và hạ tầng AI chủ quyền. Đánh giá cao những hoạt động này, Bộ trưởng tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Hai bên thảo luận một số phương hướng hợp tác thời gian tới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, phát triển hạ tầng viễn thông và hạ tầng số hiện đại đang là một trong những ưu tiên chiến lược của Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số. Thực hiện định hướng của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Việt Nam đang tập trung phát triển mạng viễn thông thế hệ mới, mở rộng phủ sóng 5G, nghiên cứu công nghệ 6G, xây dựng các trung tâm dữ liệu và hệ thống điện toán đám mây.

Cùng với đó, việc bảo đảm hạ tầng số an toàn, có khả năng chống chịu cao được xác định là yêu cầu quan trọng, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở này, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với những đối tác công nghệ hàng đầu như Nokia trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các giải pháp viễn thông tiên tiến, góp phần xây dựng hạ tầng số hiện đại, an toàn, bền vững.

Trên cơ sở thế mạnh của Nokia và nhu cầu thực tiễn của Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng, dư địa để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, Bộ trưởng đã trao đổi một số định hướng trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ tiên tiến.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và ông Andrew Cope.

Trong đó, Bộ trưởng mong muốn Nokia tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ và phối hợp nghiên cứu, phát triển các công nghệ như 5G-Advanced, 6G, AI, Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây và mạng tự động. Hoạt động hợp tác cần hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm an ninh, trật tự và các nhiệm vụ nghiệp vụ của Bộ Công an, nhất là trong những lĩnh vực viễn thông thế hệ mới, AI, phân tích dữ liệu và an ninh mạng.

Đồng thời, hai bên có thể tăng cường phối hợp tư vấn xây dựng các trung tâm nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo; kết nối đội ngũ chuyên gia quốc tế, thúc đẩy những chương trình hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của mỗi bên. Bộ trưởng lưu ý, các chương trình cần xác định rõ mục tiêu, phạm vi, cơ chế phối hợp và lộ trình triển khai cụ thể, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả thực chất.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà lưu niệm ông Andrew Cope.

Một nội dung hợp tác quan trọng khác được Bộ trưởng Lương Tam Quang đề cập là phát triển hạ tầng viễn thông an toàn, có khả năng chống chịu cao, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong các tình huống khẩn cấp, sự cố và thiên tai.

Đáng chú ý, Bộ trưởng mong muốn hai bên nghiên cứu các giải pháp, công nghệ và khả năng chuyển giao, triển khai hệ thống thông tin di động 5G chuyên dùng phục vụ hoạt động của các lực lượng chức năng. Việc hợp tác cần đáp ứng yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc tại những khu vực, địa bàn và sự kiện có yêu cầu đặc thù về an ninh, an toàn.

Bên cạnh hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đặc biệt coi trọng việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên cần chú trọng tổ chức các hội thảo, chương trình tập huấn, đào tạo chuyên sâu, trao đổi chuyên gia và chuyển giao tri thức, công nghệ trong những lĩnh vực dữ liệu, AI, trung tâm tính toán hiệu năng cao (HPC) và các công nghệ mới.

Thông qua các hoạt động này, Bộ trưởng mong muốn từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, tiếp nhận, vận hành và làm chủ công nghệ của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hoan nghênh các đề xuất hợp tác của phía Nokia, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để những nội dung hợp tác giữa hai bên được nghiên cứu, triển khai thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và ông Andrew Cope cùng các đại biểu.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, ông Andrew Cope đánh giá cao những định hướng chiến lược của Việt Nam trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là việc chú trọng xây dựng hạ tầng số hiện đại, an toàn gắn với bảo đảm an ninh quốc gia.

Ông Andrew Cope bày tỏ sự quan tâm đối với những định hướng hợp tác mà Bộ trưởng Lương Tam Quang đề xuất, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông thế hệ mới, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, phát triển hạ tầng thông tin liên lạc chuyên dùng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai bên, đại diện Nokia mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và nghiên cứu những cơ hội hợp tác phù hợp với thế mạnh công nghệ của tập đoàn cũng như nhu cầu thực tiễn của Bộ Công an Việt Nam, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian tới.