Hợp tác với Nhật Bản tìm giải pháp phòng, chống xói lở bờ biển

Ngày 24/9, trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, hai bên phối hợp tổ chức Hội thảo Đối thoại hợp tác quản lý thiên tai Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 14, với chủ đề "Công nghệ ứng phó với thiên tai liên quan đến nước và ven biển - Các giải pháp chống xói lở bờ biển".

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và Ông Taizo Ida, Thư ký Thứ trưởng - Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đồng chủ trì hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của khoảng 100 đại biểu là đại diện các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển của Việt Nam và các đơn vị, công ty của Nhật Bản.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu tại sự kiện. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội thảo, Phó Cục trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, hội thảo đối thoại giữa hai Bộ đã tạo ra một diễn đàn thường xuyên để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kiến thức, công nghệ và cùng thảo luận những vấn đề thực tiễn trong quản lý rủi ro thiên tai. Ví dụ tiêu biểu của hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng, chống thiên tai là đập SABO do Nhật Bản tài trợ xây dựng tại tỉnh Sơn La của Việt Nam - công trình đã phát huy hiệu quả ngăn dòng lũ bùn đá trong đợt lũ tháng 7/2026.

Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài, với nhiều khu vực chịu tác động của thiên tai và các quá trình biến đổi vùng ven bờ. Trong đó, xói lở bờ biển đang đặt ra những yêu cầu ngày càng lớn đối với công tác quản lý, bảo vệ bờ biển, dân cư, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế - xã hội tại khu vực ven biển. Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Trường Sơn, việc trao đổi kinh nghiệm, giải pháp của Nhật Bản và chia sẻ thực tiễn của Việt Nam sẽ góp phần cung cấp thêm thông tin hữu ích cho công tác nghiên cứu, quản lý và triển khai các giải pháp phòng, chống xói lở bờ biển trong thời gian tới.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: N.H

Ông Taizo Ida, Thư ký Thứ trưởng - Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ, đồng thời cho biết phía Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ và phối hợp với Việt Nam thúc đẩy việc ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ trong công tác phòng, chống thiên tai, trong đó có xói lở bờ biển, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Tại hội thảo, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai trình bày về tổng quan tình trạng xói lở bờ biển hiện nay ở Việt Nam - các nguyên nhân và giải pháp; đại diện phía Nhật Bản giới thiệu về các giải pháp, kinh nghiệm bảo vệ bờ biển, phòng chống xói lở bờ biển ở Nhật Bản… Các đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận về những vấn đề còn tồn tại ở địa phương của mình, đồng thời đề xuất và đưa ra các giải pháp, hướng tiếp cận về hợp tác, bao gồm ứng dụng khoa học, công nghệ và huy động nguồn lực.

Tính đến 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có 14 năm phối hợp với Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản. Hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý thiên tai. Hai bên thường xuyên cử các Đoàn công tác cấp cao hàng năm đến thăm đối tác và hợp tác, xây dựng nhiều dự án hợp tác kỹ thuật quan trọng.