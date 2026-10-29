Hợp tác với Bắc Âu - cơ hội nâng tầm doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, với mục tiêu tăng cường kết nối quốc tế và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế, NordCham Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán các nước Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển tại Việt Nam đồng thời phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCMC), Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) cùng các bên liên quan tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh hy vọng doanh nghiệp sẽ bắt tay hợp tác sau Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam 2026

Ông Thue Quist Thomasen, Chủ tịch NordCham Việt Nam cho rằng trong thập kỷ tới, Việt Nam sẽ không thiếu nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, đâu là những khoản đầu tư sẽ gắn bó lâu dài, tiếp tục tái đầu tư và góp phần xây dựng năng lực ngay tại Việt Nam? Đây chính là giá trị của kinh nghiệm đầu tư Bắc Âu tại Việt Nam - một quá trình đã kéo dài nhiều thập kỷ, được chứng minh bằng thực tiễn và hình thành trong môi trường buộc các doanh nghiệp phải cạnh tranh bằng năng suất và tiêu chuẩn, thay vì chỉ dựa vào chi phí.

“Quan hệ chính trị giữa Việt Nam và các quốc gia Bắc Âu hiếm khi có được nền tảng vững chắc như hiện nay. Diễn đàn này được tổ chức nhằm tìm ra cách chuyển hóa nền tảng quan hệ đó thành những kết quả hợp tác kinh doanh cụ thể”, ông Thue Quist Thomasen nói.

Theo ông Thạnh, các quốc gia Bắc Âu được biết đến với những thành tựu nổi bật về khoa học - công nghệ, quản trị hiện đại, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Trong khi đó, Việt Nam có lợi thế về thị trường, năng lực sản xuất, nguồn nhân lực năng động và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Chính vì thế, khi thế mạnh công nghệ và kinh nghiệm quản trị của Bắc Âu gặp gỡ tiềm năng và khát vọng vươn lên của Việt Nam, chúng ta có thể tạo ra những động lực tăng trưởng mới, những chuỗi giá trị mới và những cơ hội hợp tác vượt ra ngoài giới hạn của quan hệ thương mại truyền thống.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh có không gian phát triển hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người, hội tụ những lợi thế nổi bật về tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, cảng biển, logistics và kinh tế biển. Đây không đơn thuần là sự mở rộng về quy mô mà là cơ hội để thành phố tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành một trung tâm kinh tế đa chức năng, có sức cạnh tranh quốc tế và khả năng kết nối sâu rộng với các chuỗi giá trị toàn cầu.

Các đại biểu doanh nghiệp Bắc Âu tham Diễn đàn để tìm kiếm cơ hội hợp tác.

TP. Hồ Chí Minh mong muốn cùng các đối tác Bắc Âu thúc đẩy ba định hướng hợp tác chiến lược. Theo đó, thành phố muốn chuyển từ hợp tác thương mại và đầu tư sang cùng kiến tạo năng lực phát triển. Kế đến, thành phố muốn lấy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực hợp tác lâu dài; Thành phố mong muốn tăng cường hợp tác trong năng lượng sạch, giao thông bền vững, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp công nghệ cao, giải pháp môi trường và đô thị thông minh. Thêm vào đó là chuyển từ đối thoại và cam kết sang những chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực và bền vững. Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị; đồng thời luôn lắng nghe, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển lâu dài.

“Thành phố không chỉ cần tăng trưởng nhanh hơn, mà phải tăng trưởng thông minh hơn, xanh hơn và bền vững hơn; không chỉ mở rộng quy mô kinh tế, mà phải nâng cao chất lượng phát triển và chất lượng sống của người dân. Đó cũng chính là điểm gặp gỡ giữa tầm nhìn phát triển của thành phố và những giá trị mà cộng đồng doanh nghiệp Bắc Âu đang theo đuổi”, ông Thạnh nhận định.